Dogecoin Prognose 2025: DOGE zwischen Whale-Käufe und neuen Unternehmensstrategien

Das Wichtigste in Kürze

Dogecoin erlebt aktuell starke Schwankungen, bleibt aber im Fokus von Anlegern und Unternehmen.

Große Whale-Käufe und neue Firmenstrategien könnten den Kurs antreiben.

Experten sehen Chancen auf deutliche Gewinne, warnen jedoch vor Risiken.

Dogecoin gilt seit Jahren als der König der Meme-Coins und sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Jüngst standen große Whale-Käufe, Unternehmensinvestitionen und neue Kursprognosen im Mittelpunkt. Doch die Frage bleibt: Wird DOGE bald wieder stark steigen oder bleibt er unter Druck?

Dogecoin unter Druck, aber im Rampenlicht

Dogecoin (DOGE) steht aktuell bei rund 0,23 US-Dollar und notiert damit 68 Prozent unter seinem Allzeithoch von 0,73 US-Dollar. In den letzten sieben Tagen verlor die Kryptowährung rund 17 Prozent und schnitt damit schwächer ab als der Gesamtmarkt, der um etwa 6,6 Prozent nachgab. Trotz der Kursverluste bleibt Dogecoin im Zentrum des Anlegerinteresses, da große Investoren und Unternehmen den Coin verstärkt ins Visier nehmen.

Besonders bemerkenswert ist die jüngste Aktivität großer Whale-Wallets, die mehrere Milliarden DOGE gekauft haben. Diese Käufe in Phasen von Kursrückgängen gelten als Signal für bevorstehende Aufwärtsbewegungen. Historisch gesehen waren ähnliche Bewegungen oft Vorboten von Rallyes, die neue Höchststände ermöglichten. Anleger blicken deshalb gespannt auf die kommenden Wochen.

Whale-Käufe im Wert von 480 Millionen US-Dollar

Laut Analyst Ali Martinez kauften Wallets mit Beständen zwischen 100 Millionen und 1 Milliarde DOGE in kurzer Zeit etwa 2 Milliarden Coins. Diese Käufe entsprechen einem Marktwert von rund 480 Millionen US-Dollar. Bemerkenswert ist der Zeitpunkt: Die Käufe fanden statt, als Dogecoin auf 0,245 US-Dollar gefallen war, einer Marke, die zuvor als wichtige Unterstützung diente.

Dass Whales gerade in schwachen Marktphasen aktiv werden, zeigt Vertrauen in zukünftige Kursanstiege. Anleger interpretieren solche Schritte oft als Vorbereitung auf eine mögliche Rallye. Die Erwartung: Steigt die Nachfrage weiter, könnte DOGE in den kommenden Monaten deutlich an Fahrt gewinnen.

Thumzup Media stärkt Dogecoin-Strategie

Nicht nur private Whales investieren in DOGE, auch Unternehmen setzen verstärkt auf die Kryptowährung. Die Thumzup Media Corporation hat angekündigt, ihre Dogecoin-Bestände auszubauen. Das Unternehmen hält bereits rund 7,5 Millionen DOGE im Wert von 1,83 Millionen US-Dollar und plant, diese Position zu erweitern.

Parallel dazu startete Thumzup ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 10 Millionen US-Dollar bis 2026, nachdem zuvor ein erstes Programm abgeschlossen wurde. Zusätzlich investiert die Firma in Mining-Infrastruktur und hat die Übernahme eines Dogecoin-Mining-Unternehmens angekündigt. Damit will Thumzup langfristig die eigene Position im Kryptomarkt festigen.

Dogecoin Kursziele: Zwischen 0,30 und 1,30 US-Dollar

Analysten sehen aktuell kurzfristige Kursziele bei 0,30 bis 0,35 US-Dollar, da diese Marken als starke Widerstände gelten. Sollte Dogecoin es schaffen, diese Zonen zu durchbrechen, wären Anstiege bis 0,78 US-Dollar denkbar. Manche Prognosen sprechen sogar von einer Rallye in Richtung 1,30 US-Dollar, falls die Nachfrage weiter steigt.

Historisch folgte Dogecoin häufig Mustern von 300 bis 500 Prozent Kursgewinnen in vergleichbaren Marktphasen. Derzeit bleibt der Coin allerdings unter Druck, da kurzfristige Rückgänge Investoren verunsichern. Entscheidend ist, ob die Whale-Käufe und Unternehmensstrategien das nötige Vertrauen erzeugen, um DOGE wieder in den Aufwärtstrend zu bringen.

$DOGE Setting Up for Next Explosive Move? 🐶🚀 Dogecoin follows a repeating structure: 📈 300% ➡️ 500% ➡️ now targeting 800% rally 🔍 Price bouncing off ascending trendline support 🎯 Target = ~$1.30 if pattern repeats again! History rhyming or just hype?#DOGE #Crypto pic.twitter.com/7YqF4YMQa0 — Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) September 24, 2025

Zukunftsausblick: Kann Dogecoin etablierte Coins herausfordern?

Dogecoin gilt trotz seiner Meme-Herkunft längst als fester Bestandteil des Kryptomarkts. Mit wachsendem institutionellem Interesse, Whale-Käufen und Unternehmensstrategien könnte DOGE in den kommenden Jahren eine stärkere Rolle spielen. Sollte es dem Coin gelingen, sein Ökosystem durch Mining-Ausbau und Partnerschaften zu erweitern, wären höhere Bewertungen realistisch.

Gleichzeitig bleibt Dogecoin ein spekulatives Investment, das stark von Marktstimmung und Social-Media-Trends beeinflusst wird. Ob DOGE langfristig mit Bitcoin oder Ethereum mithalten kann, ist ungewiss. Doch gerade diese Unsicherheit macht den Coin für viele Anleger spannend, da Potenzial und Risiko hier so eng miteinander verbunden sind.

DOGE NEWS NETWORK: DOGECOIN SERIES STARRING TJ MILLER!🐕 Big reveal from @DogeOS: A brand-new series called Doge News Network drops soon, with the iconic Dogecoin Shiba Inu hilariously voiced by comedian and actor TJ Miller (@nottjmiller)! Directed by the mastermind behind… pic.twitter.com/CSVibCLnPD — REDWRITER (@The_REDWRITER) September 23, 2025

Chancen und Risiken für Dogecoin Anleger

Die Dogecoin Prognose bleibt zweischneidig. Auf der einen Seite stehen die massiven Käufe durch Whales und die Integration in Unternehmensstrategien wie bei Thumzup Media. Auf der anderen Seite drücken hohe Volatilität und eine schwache kurzfristige Performance auf die Stimmung. Anleger müssen daher genau abwägen, wie viel Risiko sie eingehen wollen.

Während langfristig Kurse über 1 US-Dollar möglich erscheinen, sind Rückschläge jederzeit denkbar. Experten raten deshalb, Investitionen in DOGE nur als Beimischung im Portfolio zu betrachten. Der Coin bleibt ein spekulatives Investment, das Chancen auf starke Gewinne, aber ebenso Verlustrisiken mit sich bringt.

Yeah I’ll take that candle. Add it to the stack. $MAXI gainz only. pic.twitter.com/asbLOGd0Tp — MaxiDoge (@MaxiDoge_) September 23, 2025

