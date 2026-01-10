Dogecoin Prognose: Crash auf 0,10 $ oder Rebound in Richtung 0,20 $ Widerstand?

Das Wichtigste in Kürze

Nach einem abrupten Absturz auf 0,117 $ gelang dem Meme-Coin DOGE ein schneller Rebound bis an die Marke von 0,15 $. Damit stellt sich für Anleger die entscheidende Frage: Steht DOGE vor dem nächsten Rücksetzer in Richtung 0,10 $ oder bildet sich gerade der Boden für einen erneuten Run auf den starken 0,20-$-Widerstand?

DOGE ist aus einem strukturellen Abwärtstrend ausgebrochen und tradet bei 0,14 $

Am Kryptomarkt zeigt sich derzeit ein durchmischtes Bild. Der Top-Meme-Coin DOGE ist von den Turbulenzen, die es in den letzten Monaten im Kryptomarkt gab, nicht verschont geblieben. Nachdem im September 2025 noch einmal ein lokales Top bei knapp 0,3 $ erreicht worden war, ging DOGE im Oktober, November und Dezember in einen kontinuierlichen Abwärtstrend über. Das führte am 31. Dezember zu einem neuen Jahrestiefststand bei nur noch 0,117 $.

Allerdings startete der Kryptomarkt stark ins Jahr 2025 und es kam nach dem Jahreswechsel erneut zu Kapitalzuflüssen. Das kam auch der Dogecoin-Kryptowährung zugute. Zum ersten Mal seit mehreren Monaten gelang ein struktureller Ausbruch aus dem vorangegangenen Abwärtstrend. In den ersten 4 Tagen des Jahres stieg der Kurs um über 30 % und knackte zeitweise bereits wieder die 0,15-$-Marke.

Seitdem hat sich der Markt jedoch wieder ein gutes Stück abgekühlt und heute tradet DOGE bei 0,14 $. Das bringt den Coin aktuell auf eine Marktkapitalisierung von 21,37 Milliarden $ und auf ein 24-stündiges Handelsvolumen von über 1 Milliarde $. Das macht ihn nach wie vor zum mit Abstand größten und relevantesten Meme-Coin am Markt. Die Frage, die sich nun für viele Anleger stellt, ist, ob der Aufschwung auf 0,15 $ nur kurzfristiger Natur war oder ob es von hier aus weiter aufwärtsgehen könnte.

Weitere Korrektur oder Aufschwung über 0,20 $?

Dies wird auch maßgeblich vom Rest des Kryptomarkts abhängen. Sollte BTC die 90.000-$-Supportmarke halten und in den kommenden Tagen wieder Richtung 100.000 $ steigen können, würde das auch für spekulative Kryptowährungen wie DOGE Wachstumspotenzial bedeuten. Kurstechnisch ist es für die Bullen jetzt das Wichtigste, nicht wieder in die Abwärtstrend-Range zurückzufallen. Der Rücksetzer der letzten zwei Tage könnte ein Retest der oberen Trendlinie des vorangegangenen Abwärtstrendkanals sein.

Bei einem positiven Retest würde sich im Chart ein Higher Low bilden. Dann wäre das nächste wichtige Kursziel, ein Higher High über 0,15 $, zu setzen. Falls das gelingt, besteht weiteres Wachstumspotenzial in Richtung der 0,20-$-Marke. Hier und beim 0,25-$-Niveau wäre jedoch erneut mit starkem Widerstand zu rechnen, da diese Kursniveaus im Verlauf des letzten Jahres mehrfach als Unterstützungs- beziehungsweise Widerstandsmarken fungiert hatten.

Viele Analysten halten weiteres Wachstum bei DOGE mittelfristig für das realistischste Szenario. So verweist der Analyst Stuart auf den starken und bereits bestätigten Ausbruch von DOGE aus dem Abwärtstrendkanal. Sollte Bitcoin stabil bleiben, hat DOGE ihm zufolge viel Spielraum für charttechnische Expansion. Seine ersten Kursziele sind die 0,16- beziehungsweise 0,165-$-Marken.

$DOGE is waking up 👀 Strong breakout confirmed. The old resistance is flipped and price is now coming back for a clean retest. This move looks controlled, not rushed. Liquidity was built above the previous high and that’s usually where continuation starts. If $BTC holds its… pic.twitter.com/KWQJ6HoIiF — Stuart (@Stuart_crwon) January 10, 2026

Der Analyst Kriss Pax hat im DOGE-Chart seit Anfang Dezember zudem ein mögliches Cup-and-Handle-Pattern identifiziert, welches sich zwischen 0,115 $ und 0,155 $ gebildet hat. Ihm zufolge ist der jüngste Rückfall auf das 0,14-$-Niveau nichts anderes als die Ausbildung des Handles. Sollte der Kurs dieses Niveau halten, könnte es als Nächstes zu einem Aufschwung in Richtung 0,155 $ und daraufhin zu einem Ausbruch kommen.

Big cup and handle forming on the Dogecoin chart. If $DOGE can reclaim $0.154, the C&H formation would be complete, ready to send Dogecoin higher! pic.twitter.com/CZNtaJQlpE — KrissPax (@krisspax) January 9, 2026

Doch auch wenn bei DOGE derzeit Wachstumspotenzial besteht, sollten Anleger bedenken, dass es sich hierbei um eine Kryptowährung mit zweistelliger Milliarden-Marktkapitalisierung handelt. Das schränkt das Renditepotenzial im Vergleich zu kleineren Kryptowährungen deutlich ein. Viele Anleger setzen heute daher lieber auf Coins, die im Vergleich zu DOGE mehr Aktivität und größeres Renditepotenzial aufweisen.

Junge Projekte wie Bitcoin Hyper sind für viele Anleger attraktive Investitionsalternativen

Ein spannendes Beispiel für ein solches Projekt stellt heute Bitcoin Hyper dar. Die Entwickler verfolgen hier das ambitionierte Ziel, echten Mehrwert für das gesamte Bitcoin-Ökosystem zu schaffen, indem sie eine Layer-2-Blockchain für Bitcoin aufbauen wollen. Bis jetzt verfügt BTC über keine eigene L2-Lösung, obwohl das Netzwerk schon lange an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Bitcoin-Transaktionen dauern Minuten oder sogar Stunden und können mehrere Dollar kosten. Für Micropayments ist BTC daher kaum geeignet.

Bitcoin Hyper soll dies ändern. In Zukunft sollen Transaktionen auf Basis der Solana Virtual Machine ausgelagert und beschleunigt über Bitcoin Hyper abgewickelt werden können. Das könnte BTC völlig neue Utility verschaffen und großen Mehrwert für das gesamte Ökosystem bringen. Falls die Entwickler ihre Vision so umsetzen wie geplant, besteht für Bitcoin Hyper entsprechend großes Wachstumspotenzial.

Spannend für Anleger ist zudem, dass sich die native Kryptowährung HYPER noch im Presale befindet. Das bedeutet, dass beim Coin von Bitcoin Hyper noch kein Börsenlisting erfolgt ist und ein Teil der gesamten Coin-Allokation aktuell zu rabattierten Konditionen an die Community verkauft wird. Viele Anleger haben bereits die Chance genutzt, sich einen günstigen Einstieg zu sichern, und es kamen über 30 Millionen $ an Presale-Funding zusammen. Dabei können Anleger den Coin heute noch für 0,013555 $ kaufen, wenn sie bereit sind, die mit einem Presale-Investment einhergehenden Risiken zu tragen.

