Dogecoin Prognose: Gelingt der bullische Trendwechsel zum Jahresbeginn?

Nach monatelanger Schwäche zeigt der bekannteste Meme-Coin DOGE erstmals wieder klare Zeichen einer Stabilisierung und könnte vor einem entscheidenden Richtungswechsel stehen. Ob es sich dabei nur um eine kurzfristige Erholung oder tatsächlich um den Beginn eines neuen bullischen Trends handelt, hängt nun von mehreren technischen und marktübergreifenden Faktoren ab.

DOGE steigt 10 % auf 0,142 Dollar

Die Kryptowährung DOGE ist mit Abstand die relevanteste Meme-Kryptowährung. Das zurückliegende Jahr 2025 war für den Hunde-Token sehr ambivalent. Noch zum Jahresbeginn kam es zur größten Rallye seit 2021. Der Kurs stieg durch den Hype rund um Donald Trumps Präsidentschaft und das neu geschaffene Department of Government Efficiency auf ein Mehrjahreshoch von bis zu 0,45 Dollar an.

Im Verlauf des Jahres folgte jedoch einiges an Ernüchterung. Es kam zu einem zwischenzeitlichen Rückfall unter 0,15 Dollar und mehreren kleineren Rallyes, die DOGE in der Spitze noch einmal auf bis zu 0,30 Dollar steigen ließen. Seit Oktober hatte sich jedoch ein kontinuierlicher Abwärtstrend eingestellt, bei dem sich eine Widerstandslinie ausgebildet hatte, über die DOGE bis zum Jahreswechsel nicht mehr ausbrechen konnte. Tatsächlich erreichte der Coin am 31. Dezember mit 0,1165 Dollar sogar seinen Jahrestiefststand.

In den letzten Tagen ist die Nachfrage nach DOGE jedoch wieder deutlich angestiegen. Viele Anleger scheinen den Jahreswechsel genutzt zu haben, um wieder in risikoreichere Krypto-Assets zu investieren und sich günstige Einstiege zu sichern. Die Folge war ein deutlicher Kursanstieg. Allein in den letzten 24 Stunden legte DOGE um knapp 10 Prozent zu und handelt nun wieder bei 0,142 Dollar.

Damit kommt der Top-Meme-Coin aktuell auf eine Marktkapitalisierung von fast 24 Milliarden Dollar bei einem stabilen Handelsvolumen von über 3 Milliarden Dollar. Besonders bullisch wirkt derzeit der strukturelle Bruch des vorangegangenen Abwärtstrends.

Ist das der Beginn einer Meme Coin Season mit Rallye-Potenzial für DOGE?

Analysten wie Trader SZ gehen davon aus, dass das lokale Tief bei DOGE erreicht sein könnte. Er verweist darauf, dass nicht nur DOGE, sondern auch andere Meme-Coins wie PEPE stark ins Jahr gestartet sind. Es könnte jetzt zu einer erneuten Meme-Coin-Season kommen, da sich viele dieser Kryptowährungen nahe ihrer Tiefstände befinden und Anleger eher in FOMO verfallen könnten, statt weiter in FUD zu verharren.

In einem positiven Szenario wäre in den kommenden Tagen zunächst ein Retest der ehemaligen Widerstandslinie bei etwa 0,13 Dollar denkbar. Verläuft dieser Retest positiv, könnte sich weiteres kurzfristiges Rallye-Potenzial in Richtung 0,16 Dollar und später sogar bis 0,20 Dollar eröffnen.

i think thats the low in for $DOGE memes have started the year strong…they’re going no where. if anything i think more people ape into them they bring in more volume …its all business at end of the day. cexes and dexes prefer volume and fees https://t.co/5hkN5kHeyr pic.twitter.com/Cz31G5bpxp — TraderSZ (@trader1sz) January 2, 2026

An diesen Kursniveaus dürften die Bullen jedoch auf signifikante Widerstände treffen, sodass sich zeigen müsste, ob der positive Trendwechsel Bestand hat. Gelingt es hingegen nicht, das Momentum aufrechtzuerhalten, und DOGE fällt wieder unter die Widerstandslinie des vorherigen Abwärtstrends zurück, wäre ein größerer Rücksetzer in Richtung 0,12 Dollar denkbar. Die weitere Entwicklung wird maßgeblich auch vom restlichen Kryptomarkt abhängen. Sollten Bitcoin und Ethereum weiter Stärke zeigen und Bitcoin erneut in Richtung 100.000 Dollar tendieren, würde das einen guten Nährboden für eine breitere Meme-Coin-Rallye bieten.

Junge Kryptos wie PEPENODE könnten maßgeblich von neuerlichem Krypto-Boom profitieren

In einem solchen Marktumfeld könnten vor allem auch jene Kryptowährungen profitieren, die sich noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden. Coins wie PEPENODE stehen noch vor ihrem ersten Börsenlisting. Das verschafft Anlegern die Möglichkeit, besonders früh und vergleichsweise günstig einzusteigen. Bei PEPENODE läuft derzeit noch ein Presale, bei dem ein Teil der gesamten Coin-Allokation vor dem offiziellen Launch zu einem rabattierten Kurs verkauft wird.

Der Einstiegspreis pro Coin liegt aktuell bei 0,0012161 Dollar, und bislang sind bereits über 2,5 Millionen Dollar an Presale-Funding zusammengekommen. Für viele Anleger ist zudem attraktiv, dass die im Vorverkauf erworbenen Coins im Anschluss für eine jährliche Rendite von über 500 Prozent gestakt werden können. Andere überzeugt vor allem die Mining-Funktionalität von PepeNode. Der Haupt-Use-Case des Projekts besteht darin, dass Anleger ihre Presale-Coins nutzen können, um ein virtuelles Mining-Rig aufzubauen.

Das soll künftig weiter ausgebaut werden können, um die Mining-Rewards zu erhöhen. Geplant sind außerdem Gamification-Elemente wie ein Leaderboard, ein Referral-System und die Möglichkeit, Rewards auch in Form anderer Meme-Coins zu erhalten. Dabei setzen die Entwickler auf einen vollständig virtuellen Mining-Ansatz, bei dem weder physische Hardware noch technisches Know-how erforderlich sind. Gelingt die Umsetzung dieser ambitionierten Ziele, könnte dies das Krypto-Mining für deutlich mehr Investoren zugänglich machen und PEPENODE langfristig zu einer engagierten Community und nachhaltigem Wachstum verhelfen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.