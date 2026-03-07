Dogecoin unter Druck: Neuer Impuls von Elon Musk und X?

Das Wichtigste in Kürze

Dogecoin zeigt relative Schwäche, fast 50 Prozent Kursverlust in drei Monaten.

Elon Musk kündigt X Money an, Gerüchte über DOGE als Bestandteil.

Maxi Doge erreicht 4,6 Mio Dollar im Presale und setzt auf Fitness-Trading-Meme.

Dogecoin bleibt trotz der starken Konkurrenz im Meme-Coin-Segment weiterhin der wertvollste Vertreter seiner Kategorie. Der ursprünglich als Spaßprojekt gestartete Token gehört noch immer zu den größten Kryptowährungen weltweit und hält sich stabil in den Top Ten nach Marktkapitalisierung. Dennoch verlief die Kursentwicklung zuletzt enttäuschend. Vom historischen Höchststand ist Dogecoin weiterhin rund 80 Prozent entfernt, und allein in den vergangenen drei Monaten hat der Meme-Coin nahezu die Hälfte seines Wertes verloren.

Das schwache Momentum am gesamten Kryptomarkt belastet besonders spekulative Assets. Meme-Coins reagieren traditionell stark auf Marktstimmung und Liquidität – fehlt diese, geraten sie oft besonders stark unter Druck.

X Money: Wird Elon Musks Zahlungsplattform zum Dogecoin-Katalysator?

In der Krypto-Community wächst derzeit die Spekulation, dass die Social-Media-Plattform X bald eine zentrale Rolle im digitalen Zahlungsverkehr spielen könnte. Elon Musk verfolgt seit der Übernahme von Twitter bekanntlich die Vision, aus X eine sogenannte „Everything App“ zu entwickeln. Ein wichtiger Baustein dieses Plans ist die Integration eines eigenen Bezahlsystems, das unter dem Namen X Money entstehen soll.

X Money is in wider beta now. Update your X app to latest version, open it, tap your profile icon > look for Money tab. If it shows, verify ID (KYC), then set up: get X Card for cashback or direct deposit for up to 6% APY. Deposits held by Cross River Bank (FDIC up to $250k).… — Grok (@grok) March 5, 2026

In den vergangenen Monaten gab es mehrere Hinweise auf diese Entwicklung. Musk selbst hat wiederholt angedeutet, dass Zahlungen künftig direkt innerhalb der Plattform möglich sein sollen. Darüber hinaus tauchten bereits Screenshots einer frühen Beta-Version auf, die Funktionen für Peer-to-Peer-Transfers, Wallet-Integration und digitale Zahlungen zeigen sollen. Ziel ist es offenbar, X langfristig zu einer umfassenden Finanz- und Kommunikationsplattform auszubauen – ähnlich wie Super-Apps in Asien.

Vor diesem Hintergrund spekulieren einige Trader darauf, dass Kryptowährungen in dieses Ökosystem integriert werden könnten. Besonders häufig fällt dabei der Name Dogecoin, der seit Jahren eng mit Elon Musk verbunden ist. Der Unternehmer hatte den Meme-Coin in der Vergangenheit wiederholt öffentlich unterstützt und ihn sogar als potenzielles Zahlungsmittel für bestimmte Anwendungen bezeichnet.

I’m in a LONG trade on $DOGE right now… My thinking is that Elon Musk has been teasing the X Money platform a lot lately and there could be a big Dogecoin mention coming, who knows — MASON VERSLUIS (@MasonVersluis) March 6, 2026

Der bekannte Krypto-Trader Mason Versluis erklärte kürzlich auf X, dass er aktuell eine Long-Position auf Dogecoin hält. Seine Überlegung: Sollte Musk im Zuge der Einführung von X Money erneut auf Dogecoin verweisen oder den Token sogar integrieren, könnte dies eine neue Welle an Aufmerksamkeit und Nachfrage auslösen. Ob es tatsächlich dazu kommt, bleibt offen.

DOGE auf X: Spekulation oder realistisches Szenario?

So spannend diese Spekulationen für manche Anleger klingen mögen – realistisch betrachtet wirkt die These einer direkten Dogecoin-Integration in X Money derzeit eher weit hergeholt. Zwar hat Elon Musk den Meme-Coin in der Vergangenheit mehrfach öffentlich unterstützt, doch die Phase regelmäßiger Dogecoin-Tweets liegt inzwischen mehrere Jahre zurück. Auch die aktuelle Entwicklung rund um X deutet bislang stärker auf klassische Zahlungsfunktionen und regulatorisch kompatible Lösungen hin. Der Markt spielt solche Narrative zwar häufig frühzeitig, gerade im Meme-Coin-Segment. Heute hat Elon Musk deutlich weniger Einfluss auf die Dogecoin Prognose.

Dennoch rechnen viele Beobachter derzeit nicht ernsthaft damit, dass Dogecoin tatsächlich eine zentrale Rolle im geplanten Zahlungssystem von X übernehmen wird.

Neue Meme-Coins im Fokus: MAXI explodiert im Presale

Wer im Meme-Coin-Segment auf überdurchschnittliche Renditen spekuliert, richtet seinen Blick im Jahr 2026 zunehmend auf kleinere Projekte mit deutlich geringerer Bewertung. Der Grund liegt auf der Hand: Dogecoin gehört weiterhin zu den größten Kryptowährungen der Welt und rangiert stabil unter den Top-Ten nach Marktkapitalisierung. Diese enorme Bewertung begrenzt aus Sicht vieler spekulativer Anleger die mögliche Upside. Selbst ein starker Kursanstieg würde im Vergleich zu kleineren Projekten oft deutlich geringere Multiplikatoren bedeuten.

In diesem Umfeld rücken neue Meme-Coin-Projekte stärker in den Fokus – insbesondere solche, die versuchen, ein eigenes Narrativ aufzubauen. Ein Beispiel dafür ist derzeit Maxi Doge, ein neuer Meme-Coin, der sich im Presale befindet und laut Projektangaben bereits rund 4,6 Millionen US-Dollar Kapital eingesammelt hat. Das Konzept setzt auf ein bewusst provokantes Branding und positioniert sich als eine Art „Next-Generation-Dogecoin“.

Besonders auffällig ist die thematische Ausrichtung des Projekts. Statt lediglich auf Internet-Memes zu setzen, kombiniert Maxi Doge das Meme-Narrativ mit Themen wie Fitness-Lifestyle, Trading-Kultur und Leverage-Mentalität. Damit zielt das Projekt bewusst auf eine junge, sehr internetaffine Zielgruppe ab, die in der Vergangenheit häufig für virale Dynamiken im Kryptomarkt gesorgt hat.

Ein weiterer Unterschied zu klassischen Meme-Coins liegt in den zusätzlichen Anreizen für Investoren. Während Dogecoin aufgrund seines Designs eine relativ hohe Inflation aufweist und keine nativen Staking-Mechanismen bietet, versucht Maxi Doge Anleger mit Staking-Renditen von bis zu 60 % APY anzulocken. Dadurch sollen frühe Unterstützer langfristig belohnt werden und gleichzeitig ein Teil des Angebots gebunden bleiben.

Für spekulative Investoren entsteht dadurch ein klassisches Presale-Narrativ: frühe Beteiligung, potenziell starke virale Verbreitung und zusätzliche Renditen durch Staking. Damit ist MAXI im März 2026 womöglich einen näheren Blick wert.

