Das Wichtigste in Kürze

Dies ist ein abruptes Ende für eine Reihe von Plattformen, die einst als primäres Dashboard für Solana-Nutzer dienten.

Der Vorfall reiht sich jedoch in die Liste der Sicherheitsherausforderungen ein, die die Widerstandsfähigkeit des Solana-Netzwerks regelmäßig auf die Probe gestellt haben.

Die Marktreaktion für den nativen Token Solana (SOL) fiel auf die Betriebseinstellungen jedoch weitgehend verhalten aus.

Während der Verlust eines etablierten Dashboards die Stimmung belastet, konnte der Token seine kritischen Unterstützungsniveaus halten.

Drei prominente Plattformen innerhalb des Solana-Ökosystems, Step Finance, SolanaFloor und Remora Markets, stellen ihren Betrieb infolge einer verheerenden Sicherheitslücke in Höhe von 27 Millionen USD ein. Die vollständige Schließung resultiert aus einem kritischen Exploit der Treasury-Wallets von Step Finance am 31. Januar 2026. Ohne neues Kapital, um das 27-Millionen-Dollar-Loch zu stopfen, wurden die Plattformen zahlungsunfähig.

Das Team hinter Step Finance erklärte am Montag, den 23. Februar 2026, man sei „nicht in der Lage gewesen, ein tragfähiges Ergebnis zu erzielen“, um die gestohlenen Gelder zurückzuerlangen, was zu einer sofortigen Abwicklung des Protokolls und seiner Tochtergesellschaften führte.

Wochenlange Prüfung von Wiederherstellungsoptionen

Dieser Vorfall ergänzt die Liste der Sicherheitsherausforderungen, welche die Resilienz des Solana-Netzwerks regelmäßig herausgefordert haben.

Darüber hinaus gab das Team von Step Finance bekannt, dass es die Wochen nach dem Angriff damit verbracht habe, verschiedene Wege zur Wiederherstellung zu prüfen, einschließlich Übernahmeangeboten und Brückenfinanzierungen. Leider konnten diese Bemühungen nicht realisiert werden.

Die Schließung betrifft das Haupt-Dashboard von Step Finance, das Medien- und Analyseportal SolanaFloor sowie das Yield-Protokoll Remora Markets. Das Team gab an, dass ein Rückkaufprozess für Inhaber des STEP-Tokens eingeleitet wird, basierend auf einem Snapshot, der vor dem Exploit erstellt wurde. Zusätzlich wird ein Einlösungsprozess für Inhaber von Remora rToken organisiert.

Ähnliche Bedrohungen durch Wallet-Drainer auf Ethereum

Die Komplexität von Angriffen auf DeFi-Infrastrukturen nimmt auf allen Chains zu, einschließlich Ethereum.

Dennoch hat das breitere Solana-Ökosystem beispielhaft eine signifikante Reife gezeigt.

Das Netzwerk verzeichnete im Sektor der Real World Assets (RWA) Rekordwerte. Das institutionelle Interesse bleibt trotz einzelner Protokollausfälle stabil.