Elon Musk hält die meisten Kryptos für Scam – auch Dogecoin?

Das Wichtigste in Kürze

Elon Musk kritisiert die meisten Kryptowährungen als Scam.

Gerüchte über die Integration von Dogecoin in X Money machen die Runde.

Maxi Doge zeigt Stärke, ehrlicher Memecoin möchte besserer Dogecoin werden.

Die Zahl neuer Kryptowährungen ist in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert. Mittlerweile existieren Millionen Token – viele davon ohne klaren Anwendungsfall oder nachhaltiges Geschäftsmodell.

Gleichzeitig sind die Hürden, einen eigenen Coin zu launchen, drastisch gesunken. Das führt zu einer zunehmenden Verwässerung des Marktes und erschwert es Anlegern, echte Innovation von kurzfristigem Hype zu unterscheiden. In diesem Umfeld sorgt nun ausgerechnet Elon Musk erneut für Aufmerksamkeit.

Der Tech-Milliardär, der lange als Unterstützer von Dogecoin galt, äußerte sich jüngst kritisch zur Branche.

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Elon Musk: „Die meisten Kryptowährungen sind Scams“

Elon Musk hat in einer aktuellen Stellungnahme betont, dass zwar einige wenige Krypto-Projekte echten Mehrwert bieten, der Großteil jedoch keinen nachhaltigen Nutzen habe. Diese Aussage kommt nicht völlig überraschend, spiegelt aber die zunehmende Skepsis gegenüber einem überhitzten Markt wider. Gerade in den letzten Jahren wurden unzählige Token geschaffen, die mit großen Versprechen starten, aber weder technologische Innovation noch reale Nachfrage vorweisen können.

⚡️ELON MUSK: "MOST CRYPTO ARE SCAMS" Elon Musk says “some crypto assets have merit, but most are scams,” during testimony tied to his lawsuit over OpenAI’s past ICO plans, per Fortune. Musk previously backed the sector, including Tesla’s $1.5B Bitcoin purchase in 2021. Tesla… pic.twitter.com/bYDOipBVUL — Coin Bureau (@coinbureau) April 30, 2026

Wichtig ist jedoch die Einordnung: Musk differenziert klar zwischen wenigen „seriösen“ Projekten und der breiten Masse. Es gilt als unwahrscheinlich, dass er damit auch Dogecoin meint. Der Meme-Coin wurde von Beginn an als solcher positioniert – ohne den Anspruch, ein revolutionäres Finanzsystem zu schaffen. D

iese Transparenz unterscheidet Dogecoin von vielen neueren Projekten, die vermeintlichen Nutzen suggerieren, diesen aber in der Praxis nicht liefern. Musks Kritik richtet sich daher wohl eher gegen opportunistische Projekte, die auf kurzfristige Kapitalzuflüsse abzielen.

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Dogecoin zeigt wieder Stärke durch X-Money-Spekulationen

Trotz der kritischen Worte rund um den Kryptomarkt zeigt sich Dogecoin zuletzt wieder überraschend stark. Der Kurs konnte deutlich zulegen und wichtige Widerstände überwinden. Auslöser dafür sind vor allem Spekulationen rund um die mögliche Integration von Kryptowährungen in das X-Ökosystem von Elon Musk. Im Fokus steht dabei insbesondere „X Money“, eine geplante Zahlungsfunktion, die künftig digitale Assets einbinden könnte.

Dogecoin just jumped +11% today, breaking above $0.11. Doge broke out after 72 days of tight consolidation, one of its strongest moves in recent months. The main catalyst behind the FOMO: Growing expectations that X Money could launch soon, with speculation that Dogecoin might… pic.twitter.com/YZsf1Woc2K — KrissPax (@krisspax) April 29, 2026

Marktteilnehmer setzen darauf, dass Dogecoin aufgrund der engen Verbindung zu Musk eine zentrale Rolle spielen könnte. Diese Erwartungen führten zuletzt zu verstärkten Zuflüssen und einem Ausbruch aus einer längeren Konsolidierungsphase. Technisch betrachtet deutet dies auf neues Momentum hin, auch wenn fundamentale Bestätigungen bislang noch ausstehen. Die Entwicklung zeigt jedoch, wie stark narrative Faktoren und prominente Persönlichkeiten weiterhin Einfluss auf einzelne Krypto-Projekte haben.

Dogecoin $DOGE breaking back into the cloud for the first time in 201 days pic.twitter.com/VKL7oAfOLf — CRG (@MacroCRG) April 29, 2026

Krypto-Tipp: Maxi Doge möchte besserer Dogecoin werden

Während sich der breite Kryptomarkt weiterhin schwer tut und viele Projekte mit Vertrauensverlust kämpfen, bleibt ein Segment erstaunlich resilient: Memecoins. Gerade spekulative Anleger sehen hier nach wie vor Chancen auf überdurchschnittliche Renditen. Der Grund liegt auf der Hand – Memecoins leben weniger von fundamentalen Kennzahlen, sondern vielmehr von Community, Narrativ und Viralität. Genau in diesem Umfeld können neue Projekte schnell Aufmerksamkeit generieren und Kapital anziehen.

Ein Beispiel für diese Entwicklung ist Maxi Doge. Das Projekt positioniert sich bewusst als „ehrlicher Memecoin“ – ohne übertriebene Versprechen oder komplexe Use Cases. Stattdessen verfolgt man einen klaren Ansatz: den ursprünglichen Dogecoin-Hype neu zu interpretieren und dabei moderner, aggressiver und viraler aufzutreten. Die Strategie ist simpel, aber nachvollziehbar: Während Dogecoin inzwischen etabliert ist, suchen viele Anleger gezielt nach kleineren Projekten mit höherem Upside-Potenzial.

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Gerade Presales rücken dabei wieder stärker in den Fokus. Hier zählt vor allem die initiale Nachfrage als Indikator für mögliches Momentum. Maxi Doge konnte in dieser frühen Phase bereits rund 5 Millionen US-Dollar einsammeln – ein Signal, das auf wachsendes Interesse hindeutet. Gleichzeitig setzt das Projekt stark auf Branding: Ein „muskulöser“, leistungsorientierter Auftritt kombiniert Fitness-, Trading- und Meme-Kultur, um eine möglichst breite Zielgruppe anzusprechen.

Zusätzlich wird ein Staking-Modell mit rund 60 Prozent APY angeboten, was insbesondere kurzfristig orientierte Investoren anzieht. Auch technische Aspekte wie schnelle Token-Swaps sollen den Einstieg erleichtern. Damit kombiniert Maxi Doge klassische Meme-Dynamiken mit typischen Presale-Anreizen – und positioniert sich gezielt als spekulative Alternative im aktuellen Marktumfeld.

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