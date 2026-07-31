Es könnte für Bitcoin viel schlimmer kommen

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin fällt unter 63.000 Dollar, bleibt bislang jedoch bemerkenswert widerstandsfähig.

Realisierte Verluste zeigen bislang noch keine echte Kapitulation der Anleger.

Historische Zyklen verzeichneten deutlich höhere Verluste häufig vor endgültigen Marktböden.

Bitcoin Hyper sammelt trotz Bärenmarkt rund 33 Millionen Dollar ein.

Bitcoin ist heute zeitweise erneut unter die Marke von 63.000 US-Dollar gefallen und bestätigt damit, dass der übergeordnete Bärenmarkt weiterhin intakt ist. Dennoch wirkt die Kursentwicklung bislang vergleichsweise geordnet: Es fehlen panikartige Abverkäufe, Bitcoin hält sich weiterhin oberhalb des seit Wochen verteidigten Bodenbereichs und größere Kapitulationsbewegungen bleiben aus.

Der jüngste Rückgang führte den Kurs zwischenzeitlich bis rund 62.500 US-Dollar, bevor eine leichte Stabilisierung einsetzte. Genau diese Widerstandsfähigkeit birgt jedoch ein Risiko. Denn eine wichtige On-Chain-Metrik zeigt, dass viele Anleger ihre Verluste gerade erst realisieren. Die wirklich schmerzhafte Phase könnte demnach noch bevorstehen.

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Bitcoin-Anleger kapitulieren noch nicht – genau das könnte gefährlich werden

Der von CryptoQuant-Analyst Julio Moreno betrachtete Indikator misst den kumulierten realisierten Gewinn beziehungsweise Verlust aller Bitcoin-Transaktionen über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Dabei zählen nicht die lediglich auf dem Papier vorhandenen Kursverluste. Ein Verlust wird erst erfasst, wenn Bitcoin tatsächlich zu einem niedrigeren Preis bewegt oder verkauft werden, als sie zuvor gekauft wurden.

Aktuell ist die Kennzahl erstmals wieder leicht in den negativen Bereich gefallen. Bitcoin-Anleger haben auf Jahressicht demnach netto rund 136.000 BTC an realisierten Verlusten verbucht. Das klingt zunächst erheblich, ist im historischen Vergleich jedoch noch äußerst moderat. Während früherer Bärenmärkte erreichte die jährliche Verlustsumme laut der dargestellten CryptoQuant-Auswertung ungefähr 1,3 Millionen beziehungsweise 3,7 Millionen Bitcoin.

Capitulation is no where to be seen. Bitcoin holders just started to realized losses on a yearly basis, -136K Bitcoin. However, previous cycles bottomed at -1.3M and -3.7M Bitcoin of annual realized losses. Either this is the most benign cycle in terms of realized losses or… pic.twitter.com/AhK6ROp5cv — Julio Moreno (@jjcmoreno) July 30, 2026

Daraus ergeben sich zwei mögliche Interpretationen. Entweder verläuft der aktuelle Zyklus tatsächlich ungewöhnlich stabil, weil institutionelle Investoren, ETFs und langfristig orientierte Käufer den Verkaufsdruck besser absorbieren. Oder aber die eigentliche Kapitulation hat schlicht noch nicht stattgefunden.

Gerade die zweite Möglichkeit wäre für den Markt gefährlich. Viele Anleger halten ihre Positionen bislang offenbar trotz hoher Buchverluste. Sollte Bitcoin jedoch wichtige Unterstützungszonen nachhaltig verlieren, könnten immer mehr Marktteilnehmer gleichzeitig verkaufen. Dadurch würden aus bislang unrealisierten Verlusten reale Verluste, was zusätzlichen Angebotsdruck erzeugen könnte.

Der Indikator prognostiziert deshalb keinen zwangsläufigen Crash. Er zeigt vielmehr, dass der Markt historisch betrachtet noch nicht jene extreme Bereinigung erlebt hat, die frühere große Bitcoin-Böden begleitete. Die aktuelle Ruhe ist somit konstruktiv – aber keineswegs ein sicherer Beweis, dass das Schlimmste bereits überstanden ist.

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Bitcoin Hyper trotzt dem Bärenmarkt: Presale nähert sich 33 Millionen Dollar

Die weiterhin fehlende Kapitulation bei Bitcoin zeigt, dass der Markt trotz aller Risiken noch über eine gewisse Widerstandsfähigkeit verfügt. Genau diese relative Stabilität lenkt den Blick zunehmend auf Projekte, die nicht allein auf steigende Kurse setzen, sondern konkrete technische Grenzen des Bitcoin-Netzwerks adressieren möchten. Besonders spannend erscheint in diesem Umfeld Bitcoin Hyper, das selbst während des anhaltenden Bärenmarkts eine bemerkenswerte relative Stärke im Presale zeigt.

Nach aktuellen Angaben wurden bereits fast 33 Millionen US-Dollar eingesammelt. Damit hält das Interesse an HYPER an, obwohl viele etablierte Altcoins weiterhin weit unter ihren Höchstständen notieren und Anleger insgesamt deutlich vorsichtiger agieren. Das Projekt will die Sicherheit und Liquidität von Bitcoin mit der Geschwindigkeit sowie Programmierbarkeit der Solana Virtual Machine verbinden. Bitcoin Hyper versteht sich dafür als Layer-2-Lösung, auf der BTC schneller, günstiger und innerhalb komplexerer Anwendungen eingesetzt werden können.

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Eine sogenannte Canonical Bridge soll Bitcoin von der ursprünglichen Layer 1 auf die neue Layer 2 übertragen. Dabei überprüft ein Relay-Programm die entsprechenden Bitcoin-Transaktionen, bevor eine repräsentative BTC-Version auf Bitcoin Hyper ausgegeben wird. Transaktionen auf der zweiten Ebene sollen anschließend gebündelt und mithilfe von Zero-Knowledge-Proofs validiert werden. Der aktuelle Zustand der Layer 2 wird regelmäßig auf Bitcoins Hauptnetz verankert. Das Konzept soll somit Bitcoins robuste Abwicklungsebene mit einer deutlich leistungsfähigeren Ausführungsumgebung kombinieren.

Zusätzliche Nachfrage erzeugt das Staking-Modell. Presale-Teilnehmer können ihre HYPER-Token derzeit laut Projektangaben für eine jährliche Rendite von rund 36 Prozent hinterlegen. Dass Bitcoin Hyper trotz des schwachen Marktumfelds bereits rund 33 Millionen US-Dollar mobilisieren konnte, spricht zumindest für starkes spekulatives Momentum.

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