Solana Prognose: Short Squeeze treibt SOL über Widerstand

Solana (SOL) hat sein wichtigstes Widerstandsniveau seit Monaten durchbrochen, und die Händler, die gegen den Coin gewettet hatten, mussten teuer dafür bezahlen. Laut der Prognose der ChatGPT-KI hat der Ausbruch von SOL noch Raum für weitere Steigerungen, angetrieben durch ETF-Zuflüsse und einen brutalen Short Squeeze. Aktuell notiert SOL bei rund 117,60 $, was einem Tagesplus von 5,8 % entspricht.

Die Rallye ist Teil einer breiteren Krypto-Erholung, bei der Bitcoin zum ersten Mal seit acht Monaten wieder die Marke von 85.000 $ zurückerobert hat. Doch die Bewegung von Solana hat ihre ganz eigenen Treiber.

Die Volatilität erreichte heute Spitzenwerte von 9,52 %, während das tägliche Handelsvolumen auf 988 Millionen $ stieg. Damit handelt SOL nun auf Niveaus, die zuletzt vor dem Einbruch im Februar erreicht wurden. Nachdem der Token im Juli bei etwa 60 $ seinen Boden gefunden hatte, konnte er seinen Wert inzwischen mehr als verdoppeln.

📈ETF DATA: U.S. spot Solana ETFs recorded $47.62M in net inflows on September 18, with the entire inflow coming from Bitwise’s $BSOL. pic.twitter.com/g1YZ6MCMgw — SolanaFloor (@SolanaFloor) September 19, 2026

Was verraten die Liquidationen und ETF-Ströme?

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. In den letzten 24 Stunden wurden SOL-Positionen im Wert von 23,72 Millionen $ von 3.968 Händlern ausgelöscht. Die Verteilung ist dabei bemerkenswert: 21,59 Millionen $ entfielen auf Short-Positionen, während lediglich 2,08 Millionen $ an Long-Positionen liquidiert wurden.

Mit anderen Worten: Mehr als 90 % des Marktschmerzes traf Händler, die auf einen fallenden Solana-Kurs gesetzt hatten. Die größte einzelne Liquidation belief sich auf 973.702 $. Der größte Schaden entstand zwischen 10:00 und 11:00 UTC, genau in dem Moment, als sich der Ausbruch beschleunigte. Die Gesamtauflösungen liegen aktuell beim 1,22-fachen des Sieben-Tage-Durchschnitts, was darauf hindeutet, dass es sich um einen aktiven Squeeze und nicht um einen gewöhnlichen Handelstag handelt.

Spot-ETFs sorgen zudem für eine stabilere Nachfrageschicht. US-Solana-ETFs verzeichneten allein am 18. September Zuflüsse von 468.600 SOL – was bei heutigen Preisen etwa 55 Millionen $ entspricht. Dies war die stärkste Sitzung des Monats, wobei der BSOL von Bitwise fast das gesamte Volumen generierte.

Seit ihrer Einführung haben diese Fonds etwa 652.500 SOL im Wert von fast 77 Millionen $ angehäuft, wovon BSOL allein 604.190 hält. Obwohl die Zuflüsse schwankend waren – mit ruhigen Tagen und kleineren Abflüssen Anfang September –, bleibt der Trend positiv. Im Gegensatz zu gehebelten Tradern lassen sich ETF-Käufer bei Kursrücksetzern nicht so leicht aus dem Markt drängen.

ChatGPT-KI prognostiziert wichtige SOL-Level nach dem Ausbruch

Auf dem Tageschart konnte Solana Anfang des Monats die Marke von 96,24 $ zurückerobern – eine Zone, die den Sommer über als Kursdeckel fungiert hatte. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt, der nun bei etwa 83,90 $ liegt, hat sich nach einem langen Rückgang abgeflacht und nach oben gedreht. SOL notiert derzeit komfortabel über dieser Linie.

ChatGPT prognostiziert für die kommende Zeit folgende Roadmap:

Der unmittelbare Test: 118,60 $. SOL drückt aktuell direkt gegen dieses Niveau. Ein Tagesschlusskurs darüber würde den Ausbruch bestätigen und den Weg nach oben ebnen.

SOL drückt aktuell direkt gegen dieses Niveau. Ein Tagesschlusskurs darüber würde den Ausbruch bestätigen und den Weg nach oben ebnen. Das nächste Ziel: 130 bis 140 $. Zwischen 120 $ und 145 $ gibt es kaum nennenswerten Widerstand, was die nächste Phase beschleunigen könnte, falls Leerverkäufer weiterhin ihre Positionen glattstellen müssen.

Zwischen 120 $ und 145 $ gibt es kaum nennenswerten Widerstand, was die nächste Phase beschleunigen könnte, falls Leerverkäufer weiterhin ihre Positionen glattstellen müssen. Die zu beachtende Unterstützung: 96,24 $. Der alte Widerstand sollte nun als Boden dienen. Solange diese Marke hält, bleibt die Erholungsstruktur intakt.

Das Hauptrisiko liegt in der Natur der aktuellen Bewegung. Squeeze-getriebene Rallyes können scharf korrigieren, sobald der Kaufdruck durch die Zwangsglattstellungen nachlässt. Sollte SOL an der 118,60 $-Marke scheitern und wieder unter 96 $ rutschen, wird der gleitende Durchschnitt bei 83,90 $ zur nächsten Verteidigungslinie. Vorerst haben jedoch die ETF-Nachfrage und der Short Squeeze die Bullen fest im Griff.