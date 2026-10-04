Große Wallets zogen innerhalb von 30 Tagen netto 1,86 Milliarden Dollar in Ethereum von Börsen ab – während ETH nahe 2.700 Dollar an einer Widerstandszone scheitert, die bis 2.822 Dollar reicht. Die am 3. Oktober veröffentlichte Analyse von FinanzNachrichten.de deutet die Abflüsse als mögliches Signal für sinkenden unmittelbaren Verkaufsdruck, nicht als Beleg für einen bevorstehenden Ausbruch.

ETH steckt unter einer volumenstarken Widerstandszone

Am 2. Oktober wurde Ethereum laut dem Bericht bei 2.699 Dollar gehandelt, ein Plus von 0,71 Prozent innerhalb von 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung betrug 329,81 Milliarden Dollar; ETH lag damit auf Rang zwei.

Besonders umkämpft ist der Bereich zwischen 2.722 und 2.822 Dollar: Dort wurden mehr als 13,3 Millionen ETH gehandelt. Die hohe Menge macht die Zone zu einem technischen Widerstand, an dem laut Bericht bereits mehrere Ausbruchsversuche scheiterten. Auch die institutionelle Nachfrage rund um Ethereum-ETFs ist Teil der breiteren Markteinordnung, ändert aber nichts daran, dass ETH diese Preiszone zunächst überwinden muss.

Börsenabflüsse sprechen für weniger verfügbares Angebot

Dem Bericht zufolge lagen nur noch 3,49 Prozent aller ETH auf Börsen – ein dort als Rekordtief beschriebenes Niveau. Große Wallets zogen in 30 Tagen rund 3,20 Milliarden Dollar ab und zahlten 1,34 Milliarden Dollar ein; die Differenz ergibt den Nettoabfluss von 1,86 Milliarden Dollar.

Solche Bewegungen können auf eine geringere Verkaufsbereitschaft hindeuten: ETH, die von Börsen abgezogen werden, stehen dort nicht unmittelbar für Verkäufe bereit. Sie belegen jedoch weder, dass die Bestände langfristig gehalten werden, noch dass die Nachfrage am Markt ausreicht, den Widerstand zu durchbrechen. Ähnliche Abflüsse von Ethereum an Börsen liefern Kontext für diese On-Chain-Beobachtung, ersetzen aber keine Bestätigung durch den Kursverlauf.

Ein nachhaltiger Anstieg über 2.822 Dollar würde laut der veröffentlichten Analyse zunächst 2.970 und anschließend 3.366 Dollar als mögliche Kursmarken in den Blick rücken. Das sind Szenarien, keine garantierten Ziele: Sinkende Börsenbestände können das verfügbare Angebot verknappen, aber allein keinen Käuferdruck erzeugen.

ETF-Abflüsse und Shorts halten die Lage offen

Gegenwind kam am 29. September von US-Spot-ETH-ETFs. Sie verzeichneten an diesem Tag Abflüsse von 2,81 Millionen Dollar und beendeten damit eine siebentägige Zuflussserie von insgesamt rund 850,8 Millionen Dollar.

Zudem stiegen die Short-Positionen auf Bitfinex innerhalb von zwei Wochen von 771 auf mehr als 101.000 ETH. Das kann bei einem kräftigen Kursanstieg ein mögliches Squeeze-Szenario begünstigen, bestätigt aber keinen Short Squeeze; ebenso können die Positionen den Verkaufsdruck verstärken. Die im Bericht genannte Analysteneinschätzung für Oktober liegt bei einem Ziel von 2.950 Dollar und einer Spanne von 2.600 bis 3.100 Dollar – eine Prognose, keine Gewissheit.

Bitfinex Kryptobörse

Entscheidend bleibt, ob ETH die gesamte Zone von 2.722 bis 2.822 Dollar nachhaltig überwindet. Eine technische Einordnung der 2.800-Dollar-Marke macht deutlich, warum die Widerstandszone trotz positiver On-Chain-Signale relevant bleibt. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 329,81 Milliarden Dollar ist zudem die Größenordnung möglicher Kursvervielfachungen begrenzt; daraus folgt keine Anlageempfehlung.

Kryptowährungen sind pseudonym, nicht anonym; je nach Dienst können KYC-Pflichten gelten. Kryptoanlagen sind volatil und können zum Totalverlust führen. Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und ist keine Anlageberatung.