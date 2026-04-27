Das Wichtigste in Kürze

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Jeder Dollar an Nettomittelzuflüssen in einen Spot-Ethereum-ETF verpflichtet den emittierenden Fonds dazu, physisches ETH an den offenen Märkten zu erwerben.

Dies reduziert den für Verkäufer verfügbaren liquiden Streubesitz und verknappt das Verhältnis von Angebot und Nachfrage auf den aktuellen Preisniveaus.

Allein am 21.April, dem neunten Tag der Serie, erreichten die gesamten Nettozuflüsse laut SoSoValue 43,36 Mio USD.

Der ETHA von BlackRock steuerte 37 Mio USD bei, und das ETHB-Vehikel fügte 15,46 Mio USD hinzu; der Ether Mini Trust von Grayscale verzeichnete 3,93 Mio USD und der ETHW von Bitwise verbuchte 1,99 Mio USD.

US-Spot-Ethereum-ETF-Produkte verzeichneten am 22. April 2026 den zehnten Tag in Folge Nettomittelzuflüsse und verlängerten damit die nun längste ununterbrochene Zuflusssträhne seit Auflegung der Fonds im Juli 2024. Laut Daten von SoSoValue führte der iShares Ethereum Trust (ETHA) von BlackRock diese Sitzung mit 53,6 Mio. USD an, während der Wise Origin Ethereum Fund (FETH) von Fidelity weitere 40,6 Mio. USD beisteuerte.

Die anhaltende Nachfrage institutioneller Anleger fungiert als mechanische Preisuntergrenze und absorbiert den Verkaufsdruck, der den ETH-Preis im ersten Quartal 2025 periodisch unterdrückt hat.

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Inflow-Daten der Spot-Ethereum-ETFs: Was zehn aufeinanderfolgende Tage mit Nettokäufen tatsächlich bedeuten

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Jeder Dollar an Nettomittelzuflüssen in einen Spot-Ethereum-ETF verpflichtet den emittierenden Fonds dazu, physisches ETH an den offenen Märkten zu erwerben. Dies reduziert den für Verkäufer verfügbaren liquiden Streubesitz und verknappt das Verhältnis von Angebot und Nachfrage auf den aktuellen Preisniveaus.

Allein am 21. April, dem neunten Tag der Serie, erreichten die gesamten Nettozuflüsse laut SoSoValue 43,36 Mio. USD. Der ETHA von BlackRock steuerte 37 Mio. USD bei, und das ETHB-Vehikel fügte 15,46 Mio. USD hinzu; der Ether Mini Trust von Grayscale verzeichnete 3,93 Mio. USD und der ETHW von Bitwise verbuchte 1,99 Mio. USD.

Diesen Zuflüssen standen beim Grayscale Ethereum Trust (ETHE) Abflüsse in Höhe von 12,14 Mio. USD gegenüber, während der FETH von Fidelity Abflüsse von 1,99 Mio. USD verzeichnete. Dieses Muster spiegelt die bei Bitcoin-ETFs beobachtete Rotationsdynamik wider, bei der Anleger Kapital von teureren Bestandsprodukten in kostengünstigere Alternativen von BlackRock und Fidelity umschichteten.

Tag zehn setzte dieses Muster fort. Die 53,6 Mio. USD von ETHA und die 40,6 Mio. USD von FETH wurden teilweise durch einen Abfluss von 9,2 Mio. USD bei ETHE ausgeglichen, was im Einklang mit der strukturellen Abwanderung von Grayscales ursprünglichem Trust-Produkt steht.

Das gesamte Nettovermögen des Spot-Ethereum-ETF-Komplexes belief sich zum 21. April auf rund 13,66 Mrd. USD bei einem kombinierten Handelsvolumen von 648,88 Mio. USD. Diese Zahlen spiegeln eine Produktkategorie wider, die zwar noch Liquidität aufbaut, aber ihre Abflussphase nach dem Start sichtlich hinter sich gelassen hat. Zum Vergleich: Bitcoin-ETFs verzeichneten am 21. April nur 11,84 Mio. USD an Nettozuflüssen, angeführt von BlackRocks IBIT mit 39,34 Mio. USD. Damit war die zehntägige Serie von ETH das bemerkenswertere Flow-Ereignis über beide Anlageklassen hinweg in diesem Zeitraum.

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Kann der ETH-Preis den Widerstand durchbrechen oder bleibt der anhaltende Verkaufsdruck der limitierende Faktor?

ETH steckt in einer umkämpften Zone fest. Der Bereich zwischen 2.400 USD und 2.200 USD ist der Ort, an dem sich der eigentliche Kampf abspielt, da die Nachfrage hier das Angebot überwältigen muss, um eine klare Aufwärtsbewegung auszulösen.

ETF-Zuflüsse erfüllen ihre Aufgabe, indem sie die Untergrenze halten, aber sie stabilisieren den ETH-Preis lediglich, anstatt ihn bereits nach oben zu treiben. Gleichzeitig wird der Verkaufsdruck durch ETH aus Exploits absorbiert, ohne die Marktstruktur zu brechen, was eigentlich ein stilles Zeichen von Stärke ist.

Darüber hinaus entzieht die langfristige Akkumulation durch Institutionen dem Kreislauf das Angebot, und diese Art von Nachfrage tendiert dazu, langsamer, dafür jedoch beständiger zu sein.

Das Setup baut sich also auf, ist aber noch nicht ganz so weit. Wenn die Zuflüsse anhalten und ETH über 2.400 USD steigt, könnte das Momentum schnell einsetzen, insbesondere da sich im Hintergrund bereits Positionierungen am Derivatemarkt aufbauen.

Wahrscheinlicher ist vorerst ein Verbleib in der Handelsspanne zwischen etwa 2.400 USD und 2.300 USD, während der Markt sich neu ordnet und auf einen stärkeren Auslöser wartet. Das Risiko besteht darin, dass die Zuflüsse nachlassen und der Verkaufsdruck zunimmt, denn sobald diese stetige Nachfrage verschwindet, könnte ETH schnell wieder unter 2.200 USD abrutschen.

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