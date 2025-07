Ethereum Prognose: Institutionelle Anleger treiben Nachfrage auf neue Höhen

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum-ETFs verzeichneten im Juli in nur neun Handelstagen Zuflüsse von über 1,2 Milliarden US-Dollar – was bereits heute der beste Monat seit Einführung ist.

Parallel steigt das Open Interest bei Ethereum-Futures auf Rekordniveau, was das starke Engagement institutioneller Akteure unterstreicht.

Der zunehmende Kaufdruck bei gleichzeitig sinkendem Angebot durch Staking- und Treasury-Strategien könnte dem Ether-Kurs weiter Momentum verleihen.

Ethereum-ETFs verzeichnen stärksten Handelsmonat seit Einführung

Während Ethereum sich auf dem Weg zu neuen Hochpunkten befindet, verzeichnen auch Ethereum-ETF seit Wochen enorme Zuflüsse.

Als die ETFs im Juni in nur 15 Handelstagen über 1 Mrd. USD an Zuflüssen generierten, waren Investoren bereits beeindruckt. Doch im Juli konnten die Ether-Fonds in nur 9 Handelstagen über 1,2 Milliarden US-Dollar einsammeln!

Dieser Kaufdruck könnte – im Zusammenspiel mit der globalen M2-Geldmengenausweitung – das Wachstum von Ethereum begünstigen und sowohl den Preis als auch die institutionelle Beteiligung fördern.

Unterm Strich verzeichneten Ethereum-ETFs in etwa 235 Handelstagen Zuflüsse über 9,68 Milliarden USD und Abflüsse über 4,25 Milliarden USD, woraus sich ein Netto-Inflow von 5,43 Mrd. US-Dollar ergibt.

Der Ethereum-Kurs im Überblick

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert der Preis von Ethereum bei 2.990 US-Dollar, was einem Anstieg von 0,36 Prozent in 24 Stunden und 17,68 Prozent in 7 Tagen entspricht.

Ethereum zeigt auf dem 4h-Chart eine dynamische Aufwärtsbewegung mit höheren Hochs und höhere Tiefs, wobei der Kurs die Widerstände der letzten Monate problemlos durchbrochen konnte.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die 3.000-USD-Marke könnte den Kurs kurzfristig auf 3.100 bzw. auf 3.300 USD treiben. Indes dient der gewichtete gleitende 21-Durchschnitt auf dem 4-Stundenchart (lila) bei 2.980 USD als kurzfristige Unterstützung.

Im Falle einer Konsolidierung könnte der Ether-Preis Niveaus rundum 2.850 US-Dollar testen, ehe ein negativer Durchbruch den Kurs auf 2.700 USD drücken würde.

Ethereum-Futures deuten starkes Interesse durch Institutionen an

Futures-Märkte sind Handelsplätze, an denen standardisierte Terminkontrakte, auch Futures genannt, gehandelt werden.

Sie verpflichten Käufer und Verkäufer, einen Basiswert (in unserem Fall Ether) zu einem festgelegten Preis und Zeitpunkt in der Zukunft zu tauschen.

So können Händler vom Ethereum-Preis profitieren, ohne die Kryptowährung selbst besitzen zu müssen.

Das Open Interest hingegen beschreibt das kumulierte Kapital in Futures-Kontrakten, die zum Ende eines Handelstages noch nicht geschlossen wurden und gibt Hinweise auf die Liquidität und das Interesse am Markt.

Nachdem das Open Interest am 11. Juni mit 41 Milliarden US-Dollar ein neues Allzeithoch erreichte, folgte im Zuge geopolitischer Unsicherheiten ein dynamischer Einbruch.

Allerdings konnte sich die Kennzahl seitdem wieder erholen und auf Rekordwerte von fast 44 Milliarden US-Dolar steigen.

Obwohl Ethereum zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels etwa 37 Prozent unter seinem Allzeithoch liegt, ist die institutionelle Beteiligung so hoch wie noch nie!

Derweil offenbart ein Blick auf die Liquidations Heatmap von Coinglass, dass es bei Preisniveaus von 3.050 und 3.100 USD zu erhöhter Volatilität kommen könnte, da dort gehebelte Handelspositionen im Wert von 50 bzw. 80 Millionen USD liquidiert werden.

Im Interesse der Market Maker könnte der Preis diese Bereiche kurz anlaufen, um die Liquidität „abzufischen“.

Fazit: Trotz möglicher kurzfristiger Abkühlung stehen die Zeichen grün!

Die Rekordzuflüsse in Ethereum-ETFs sowie die steigende Akzeptanz von ETH-Treasury-Strategien bei Großunternehmen unterstreichen das wachsende Vertrauen institutioneller Anleger in die führende Smart-Contract-Plattform.

Fakt ist, dass vor allem Letztere ihre Bestände im DeFi-Ökosystem von Ethereum sperren, um passive Renditen zu erzielen und die Netzwerksicherheit (ihr zugrundeliegendes Investment) zu erhöhen.

Dieser Umstand verknappt natürlich das liquide Angebot am Markt. Während pro Monat etwa 70.000 ETH über das Staking in den Umlauf geraten, kaufen Ether-ETFs und Großunternehmen die vielfache Menge im gleichen Zeitraum auf.

