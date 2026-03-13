Ethereum Prognose: Wie BlackRock den Krypto-Markt mit neuem Staking-ETF revolutioniert

Das Wichtigste in Kürze

BlackRock kombiniert beim neuen iShares Staked Ethereum Trust den direkten Besitz von Ether mit der Generierung von Staking-Erträgen durch die Netzwerksicherung.

Die Gebührenstruktur wurde durch einen vorübergehenden Verzicht auf 0,12 Prozent gesenkt, um trotz der aktuellen Kursverluste von Ethereum neue Kapitalströme anzuziehen.

Führende Verwahrer und Validierungspartner wie Coinbase und Galaxy Digital stellen dabei die technische Infrastruktur für die monatliche Dividendenausschüttung an die Anleger sicher.

Ein Paradigmenwechsel für institutionelle Krypto-Portfolios

Die Einführung des ETHB-Fonds markiert den Übergang von rein spekulativen Anlageprodukten hin zu wertschöpfenden Finanzinstrumenten im Krypto-Sektor.

Ethereum operiert seit geraumer Zeit nach dem Proof-of-Stake-Verfahren, bei dem Token-Halter ihre Bestände sperren, um Transaktionen zu validieren und das Netzwerk gegen Angriffe abzusichern.

Bisher blieb die daraus resultierende Belohnung primär Direkthaltern vorbehalten. Für große Institutionen war der Prozess des Eigen-Stakings oft mit zu hohen regulatorischen und technischen Hürden verbunden.

Mit dem neuen ETF übernimmt BlackRock die operative Komplexität und ermöglicht es Anlegern, über ihre gewohnten Broker-Konten an der Netzwerksicherung teilzuhaben.

Um den Markteintritt besonders attraktiv zu gestalten, nutzt BlackRock eine aggressive Preisstrategie.

Während die Standardgebühr bei 0,25 Prozent liegt, wird diese im ersten Jahr oder bis zum Erreichen eines verwalteten Vermögens von 2,5 Milliarden US-Dollar auf 0,12 Prozent halbiert.

Diese Kostenstruktur ist identisch mit dem bereits bestehenden Ethereum-Produkt des Hauses, bietet zusätzlich jedoch den entscheidenden Mehrwert der Rendite.

Die technische Umsetzung erfolgt über eine handverlesene Gruppe von Validatoren, zu denen etwa Branchengrößen wie Figment und Galaxy Digital gehören.

Besonders bemerkenswert ist die Rolle von Coinbase, das nicht nur als Verwahrer fungiert, sondern auch die operative Durchführung des Stakings übernimmt.

Kryptowährungen sind i.d.R. nicht anonym, sondern pseudonym. Wenn du auf deinem Börsen-Account also deinen Ausweis hinterlegst, kann der Anbieter deinen gesamten Geldfluss nachverfolgen. Wenn du das nicht möchtest, kannst du hier mehr über die besten Börsen ohne KYC lernen!

Marktdynamik zwischen Kursverfall und institutioneller Resilienz

Die Markteinführung findet zu einem psychologisch schwierigen Zeitpunkt statt, da der Ether-Preis in den letzten Monaten massiv unter Druck geraten ist.

Viele Anleger, die in die erste Welle der Ethereum-ETFs eingestiegen sind, sitzen derzeit auf erheblichen Buchverlusten, da der Durchschnittspreis beim Kauf oft deutlich über dem aktuellen Marktniveau lag.

Dennoch zeigen die Daten eine bemerkenswerte Standhaftigkeit der Investoren. Trotz eines Rückgangs des Ether-Preises um etwa 30 Prozent seit Jahresbeginn verzeichneten die entsprechenden ETFs weiterhin Zuflüsse.

Das deutet darauf hin, dass professionelle Akteure die aktuelle Schwächephase eher als Akkumulationsphase betrachten und nicht panisch verkaufen.

Die neue Struktur des Staking-ETFs könnte genau das Puzzleteil sein, das bisher fehlte, um zögerliche Investoren zu überzeugen.

Laut Jay Jacobs von BlackRock war das Fehlen der Staking-Komponente in der ersten ETF-Generation für viele potenzielle Anleger ein Grund, dem Markt fernzubleiben.

Ein Asset, das zwar das Risiko einer Kryptowährung trägt, aber nicht deren natürliche Renditechance nutzt, war im Vergleich zum Direktinvestment im Nachteil.

Durch die monatliche Ausschüttung der Staking-Belohnungen in Form von Dividenden wird Ether nun auch für einkommensfokussierte Portfolios interessant.

Dies könnte langfristig dazu führen, dass Ethereum noch stärker als das digitale Äquivalent zu festverzinslichen Wertpapieren innerhalb der Krypto-Welt wahrgenommen wird.

Fazit und analytische Einordnung

Mit ETHB transformiert BlackRock Ethereum endgültig von einem technologischen Experiment in ein seriöses, ertragsorientiertes Anlagegut für den Massenmarkt.

Diese Entwicklung ist von enormer Bedeutung, da sie die Grenze zwischen klassischem Banking und dezentraler Infrastruktur weiter verwischt. Sollte sich das Modell bewähren, wird es zum Standard für alle künftigen Proof-of-Stake-basierten Finanzprodukte.

Es zeigt zudem, dass die Wall Street bereit ist, tiefer in die mechanischen Prozesse der Blockchain-Technologie einzutauchen, um Mehrwert für Kunden zu generieren, was die politische und wirtschaftliche Akzeptanz von Krypto-Assets weiter festigen dürfte!

Auf dem 4-Stundenchart zeichnet sich eine Phase der Stabilisierung nach einem massiven Abverkauf Anfang Februar ab.

Aktuell notiert Ethereum bei 2.110 USD und hat sich erfolgreich über dem Simple Moving Average der letzten 21 Tage bei 1.989 USD positioniert, der nun als dynamische Unterstützung fungiert.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt mit 63,89 in einem konstruktiven Bereich und signalisiert moderates Aufwärtsmomentum, ohne bereits eine Überhitzung anzuzeigen.

Nach oben bildet die Zone um 2.250 USD den nächsten relevanten Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau ist entscheidend, um den Weg Richtung 2.800 USD zu ebnen.

Nach unten ist der Kurs durch die Zone zwischen 1.720 und 1.810 USD solide abgesichert. Die technische Lage ist aktuell als vorsichtig bullische Konsolidierung zu bewerten.

So kannst du Ethereum mit PayPal kaufen!