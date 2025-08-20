Ethereum-Wal BTCS Inc. zahlt ETH-Dividende und „Treuezahlung“, um seinen Aktienkurs zu stützen

Das Wichtigste in Kürze

BTCS Inc kündigt die Ausschüttung einer Dividende in Ethereum an, gekoppelt an eine Haltefrist von 120 Tagen.

Neben der "Bividende" in Höhe von 0,05 US-Dollar pro Aktie wird treuen Anlegern eine zusätzliche Zahlung von 0,35 US-Dollar in Ether gewährt.

Mit dieser Strategie will das Unternehmen Aktionäre belohnen, Shortselling erschweren und sich zugleich als Vorreiter im Bereich Krypto-Treasuries positionieren.

Traditionsunternehmen BTCS Inc. plant Ethereum-basierte Dividende

Der US-Bitcoin-Miner BTCS Inc. hat angekündigt, eine einmalige Dividende in der Kryptowährung Ethereum auszuschütten. Das Unternehmen hält selbst eine beachtliche Treasury von mehr als 70.000 ETH.

Aktionäre sollen eine sogenannte „Bividende“ in Höhe von 0,05 US-Dollar pro Aktie erhalten. Darüber hinaus kündigte BTCS eine einmalige „Treuezahlung“ von 0,35 US-Dollar pro Aktie an.

Diese ETH-Dividende wird jedoch nur ausgezahlt, wenn die Anteilseigner ihre Aktien beim Transferagenten des Unternehmens registrieren und dort mindestens 120 Tage halten.

Transferagenten sind Finanzinstitute, die die Übertragung und Verwaltung von Wertpapieren übernehmen. Durch die Bindung an den Transferagenten will BTCS offenbar verhindern, dass Aktien in großem Stil für Leerverkäufe zur Verfügung stehen.

Mit diesem Schritt zählt BTCS zu den ersten börsennotierten Unternehmen, die Dividenden nicht in Fiatwährung, sondern in Kryptowährung ausschütten.

Beobachter sehen darin sowohl ein Signal für die zunehmende Etablierung digitaler Assets im Finanzmarkt als auch eine gezielte Maßnahme, um den Aktienkurs vor Druck durch Shortseller zu bewahren.

„Wir zahlen die Bividend- und Treueprämien, um unseren langjährigen Aktionären zu danken und ihre Investitionen zu schützen“, sagt Charles Allen, CEO von BTCS Inc.

„Durch unser System erhalten unsere Aktionäre einen spürbaren Vorteil, denn es verhindert, dass ihre Aktien an Leerverkäufer verliehen werden. Dies schützt vor Marktmanipulationen und zwingt institutionelle Leerverkäufer, bestehende Leerverkäufe entweder zu decken oder zu kündigen.

„Derzeit wetten Leerverkäufer gegen BTCS, weil sie erwarten, dass wir eine beträchtliche Anzahl von Aktien verkaufen, um Kapital zu beschaffen“, erklärt er.

„Als größter Aktionär von BTCS möchte ich aber ganz klar betonen: Mein Ziel besteht darin, unsere Marktkapitalisierung in erster Linie durch Kurssteigerungen zu erhöhen, nicht durch eine toxische Verwässerung.“

BTCS gehört zu einer Welle von Ethereum-Treasury-Unternehmen, die gemeinsam in recht kurzer Zeit zig Milliarden US-Dollar über Eigen- sowie Fremdkapital aufgebracht haben, um die zweitgrößte Kryptowährung im großen Stil zu erwerben.

Viele dieser Ether-Holdinggesellschaften waren zuvor Penny Stocks und verzeichneten nach ihrer Umstrukturierung hin zu Krypto-Treasury-Strategien einen sprunghaften Anstieg ihrer Bewertungen.

Allerdings scheint sich dieser Trend zu korrigieren: SharpLink Gaming, die zweitgrößte ETH-Treasury-Firma, verzeichnete beispielsweise letzte Woche nach der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse einen Kursrückgang der SBET-Aktie um 10 Prozent.

SBET notiert derzeit bei rund 20 US-Dollar und liegt damit knapp 75 Prozent unter seinem Jahreshoch bei 79,39 US-Dollar, welches kurz nach Bekanntgabe der Ethereum-Strategie von Consensys erreicht wurde.

Allerdings weist BTCS laut Yahoo Finance einen Short Interest von 7,3 Prozent des Streubesitzes auf, was auf eine pessimistische Stimmung hindeutet. Zum Vergleich: Aktien mit einem Short Interest von über 20 Prozent gelten typischerweise als stark geshortet.

BTCS Inc. wurde 2014 gegründet und ist eines der ältesten börsennotierten Blockchain-Unternehmen. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um fast 70 Prozent auf 4,40 gestiegen, was vor allem auf das Interesse an sogenannten Krypto-Treasury-Companies zurückzuführen ist.

Das Unternehmen betreibt außerdem umsatzgenerierende Dienstleistungen, darunter den Block-Builder+, die Validierungslösung NodeOps sowie die Analyseplattform ChainQ.

Darüber hinaus gilt BTCS Inc. als das erste US-Unternehmen, das eine Dividende in Kryptowährungen ausschüttete. Im Jahr 2022 stiegen die Aktien des Unternehmens um mehr als 40 Prozent, nachdem die erste Dividende in Bitcoin oder Bargeld angekündigt worden war.

