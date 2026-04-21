Experte sagt: Strategy besitzt 1 Mio. BTC vor August

Das Wichtigste in Kürze

Strategy kauft erneut massiv Bitcoin, STRC wird immer wichtiger.

Experte sicher - Strategy könnte schon im August 1 Mio BTC haben.

Käufe von Saylor & Strategy übertreffen neu geschürfte BTC um ein Vielfaches.

Die institutionelle Akkumulation von Bitcoin gewinnt weiter an Dynamik und bleibt einer der zentralen Treiber im aktuellen Marktumfeld. Besonders im Fokus steht erneut Strategy, das seine aggressive Kaufstrategie konsequent fortsetzt.

Während sich der Bitcoin-Kurs zuletzt in einer Seitwärtsrange stabilisiert, nutzen große Marktteilnehmer gezielt Schwächephasen zur Aufstockung ihrer Bestände. Die jüngsten Käufe zeigen, dass langfristig orientierte Investoren weiterhin starkes Vertrauen in Bitcoin haben. Bemerkenswert: Sollte sich das aktuelle Tempo fortsetzen, könnte Strategy bereits im August die Marke von 1 Million BTC erreichen – ein Meilenstein für den gesamten Markt.

Strategy kauft erneut massiv Bitcoin nach

Strategy hat zuletzt weitere 34.164 BTC erworben und dafür rund 2,54 Milliarden US-Dollar investiert. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei etwa 74.395 US-Dollar pro Bitcoin und damit nahe am aktuellen Marktniveau. Die Finanzierung dieser Käufe erfolgte erneut über das sogenannte At-the-Market-Programm (ATM), bei dem das Unternehmen eigene Wertpapiere am Markt platziert.

Strategy has acquired 34,164 BTC for ~$2.54 billion at ~$74,395 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 9.5% YTD 2026. As of 4/19/2026, we hodl 815,061 $BTC acquired for ~$61.56 billion at ~$75,527 per bitcoin. $MSTR $STRC https://t.co/ifGXjMeIZH — Michael Saylor (@saylor) April 20, 2026

Besonders relevant ist hierbei der Verkauf von STRC-Aktien (Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock), durch den rund 2,176 Milliarden US-Dollar an Nettoerlösen generiert wurden. Ergänzend kamen etwa 366 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von MSTR-Stammaktien hinzu. Insgesamt summieren sich die Nettoerlöse damit auf rund 2,54 Milliarden US-Dollar und decken den Bitcoin-Kauf nahezu vollständig ab.

Mit dieser Strategie bleibt das Unternehmen seinem Ansatz treu: Kapitalmärkte gezielt nutzen, um Bitcoin zu akkumulieren. Gleichzeitig zeigt sich, wie stark institutionelle Strukturen mittlerweile mit dem Kryptomarkt verwoben sind. Strategy fungiert dabei zunehmend als Brücke zwischen traditionellem Finanzsystem und Bitcoin.

Nach den jüngsten Käufen hält das Unternehmen nun insgesamt 815.061 BTC. Der aggregierte Kaufwert liegt bei etwa 61,56 Milliarden US-Dollar, während der durchschnittliche Einstiegspreis über alle Käufe hinweg rund 75.527 US-Dollar beträgt.

Damit positioniert sich Strategy weiterhin nahe am aktuellen Kursniveau und unterstreicht seinen langfristigen Akkumulationsansatz.

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Prognose: 1 Million BTC bereits im August?

Ein besonders spannender Ausblick kommt von Analyst Joe Consorti. Laut seiner Einschätzung wurde innerhalb einer einzigen Woche Bitcoin im Umfang von etwa 2,5 Monaten Angebot aufgekauft – ein außergewöhnlich starkes Signal für die Nachfrage.

Er betont zudem, dass diese aggressive, programmatische Akkumulation anhalten dürfte, solange Renditen von rund 11,5 Prozent im Vergleich zum US-Unternehmensanleihemarkt attraktiv bleiben.

2.5 months' worth of BTC supply purchased in a single week. The absolutely relentless programmatic acquisition will continue as long as an 11.5% yield remains enticing relative to the U.S. corporate bond market. At this rate, Strategy will reach 1M BTC by or before August. https://t.co/EkYyD7bIJz pic.twitter.com/Hu91AE8FQr — Joe Consorti (@JoeConsorti) April 20, 2026

Sollte sich das aktuelle Tempo fortsetzen, könnte Strategy bereits bis August die Marke von 1 Million BTC erreichen. Diese Prognose unterstreicht nicht nur die Dynamik der aktuellen Käufe, sondern auch die strukturelle Nachfrage institutioneller Investoren.

Bitcoin-Treasuries erreichen neue Dimensionen

Ein Blick auf die größten börsennotierten Unternehmen mit Bitcoin-Beständen zeigt die zunehmende Bedeutung dieses Trends. Strategy dominiert mit 815.061 BTC klar und hält damit rund 3,88 Prozent des gesamten Bitcoin-Angebots.

Mit deutlichem Abstand folgen Unternehmen wie Marathon Digital Holdings mit 38.689 BTC, Twenty One Capital mit 37.229 BTC und Metaplanet mit 35.102 BTC. Auch weitere Player wie Bullish (24.340 BTC), Galaxy Digital (17.102 BTC), Riot Platforms (15.680 BTC) oder Coinbase (14.458 BTC) bauen kontinuierlich Positionen auf.

Insgesamt zeigt sich: Die institutionelle Nachfrage verteilt sich auf mehrere große Akteure, bleibt jedoch stark konzentriert. Strategy nimmt hier eine Sonderrolle ein und treibt den Trend maßgeblich voran. Diese Entwicklung könnte langfristig zu einer strukturellen Verknappung des verfügbaren Angebots führen – ein Faktor, der für den Bitcoin-Kurs zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das zeigt uns die neue Bitcoin Prognose.

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