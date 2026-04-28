Experte sagt: „Wer sich schützen will, hält Bitcoin“

Das Wichtigste in Kürze

Tim Draper empfiehlt auf der Bitcoin-Konferenz den Kauf von Bitcoin.

Bitcoin ist Schutz vor Entwertung des Dollars, ein großer Finanzcrash droht.

Sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen sollten einen Teil ihrer Rücklagen in BTC halten.

Die Bitcoin-Konferenz 2026 rückt derzeit wieder die großen Zukunftsfragen des Kryptomarkts in den Mittelpunkt. Neben Technik, Regulierung und institutioneller Adoption geht es vor allem um die Rolle von Bitcoin in einem möglichen neuen Finanzsystem.

Einer der prominentesten Redner war Tim Draper, bekannter US-Risikokapitalgeber und früher Bitcoin-Bulle. Draper investierte bereits früh in digitale Assets und wurde unter anderem durch seinen Bitcoin-Kauf bei einer US-Marshals-Auktion bekannt. In seiner Rede zeichnete er nun ein extrem bullisches, aber auch düsteres Szenario: Fiat-Währungen könnten weiter entwerten, während Bitcoin langfristig zur entscheidenden Absicherung wird.

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Tim Draper warnt vor Fiat-Kollaps: „Es ist unverantwortlich, kein Bitcoin zu halten“

Tim Draper sieht Bitcoin nicht nur als spekulatives Asset, sondern als fundamentale Absicherung gegen ein scheiterndes Fiat-System. In seiner Rede sprach er von einem möglichen „kataklysmischen Ereignis“, bei dem es zu einem massiven Bank-Run kommen könnte. Menschen würden dann ihr Geld aus traditionellen Banken abziehen und zunehmend in Bitcoin flüchten. Für Draper ist dies kein gewöhnlicher Marktzyklus, sondern eine historische Verschiebung: Die Finanzwelt bewege sich von Dollar über Stablecoins letztlich hin zu Bitcoin.

Stablecoins sieht Draper dabei nur als Übergangslösung. Sie seien zwar digital, blieben aber an staatliche Währungen gebunden. Damit würden sie auch die Schwächen des Fiat-Systems übernehmen: Inflation, politische Kontrolle und Entwertung durch staatliche Ausgaben. Bitcoin hingegen sei dezentral, knapp und nicht durch Regierungen manipulierbar. Genau darin sieht Draper den entscheidenden Unterschied.

Tim Draper gave one of the best speeches at the Bitcoin conference: Stablecoins are "still tied to the government, it still inflates with government spending… It's not like you get to control it." "You better hold Bitcoin… If you want to protect your family, you want to… pic.twitter.com/sHhlKYf4rp — Simply Bitcoin (@SimplyBitcoin) April 28, 2026

Seine Überzeugung stammt aus mehreren Erfahrungen. Schon Anfang der 2000er erkannte er durch virtuelle Gegenstände in Computerspielen, dass digitale Güter realen Wert besitzen können. Später sah er in Bitcoin ein System, das ohne Banken oder Staaten unveränderliche Aufzeichnungen ermöglicht. Selbst der Mt.-Gox-Kollaps habe seine Überzeugung eher gestärkt: Trotz des massiven Skandals sei Bitcoin nicht verschwunden, sondern habe seine Widerstandskraft bewiesen.

Besonders scharf kritisierte Draper das traditionelle Bankensystem. Banken würden in teuren Glas- und Stahlgebäuden sitzen, aber aus seiner Sicht immer weniger echten Mehrwert liefern. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank habe gezeigt, wie schnell Vertrauen kippen könne. Damals habe beinahe ein Dominoeffekt gedroht.

Draper empfiehlt deshalb klare Bitcoin-Reserven: Familien sollten seiner Ansicht nach mindestens sechs Monate Lebenshaltungskosten in Bitcoin halten. Unternehmen sollten einen Teil ihrer Treasury, etwa 5 bis 15 Prozent oder mindestens einen Monat Gehaltszahlungen, in Bitcoin absichern. Auch Staaten müssten Bitcoin-Reserven aufbauen, um im Fall einer Währungskrise handlungsfähig zu bleiben.

Für Draper ist Bitcoin damit mehr als digitales Gold. Er beschreibt den Wandel als „anthropologischen Sprung nach vorne“ – vergleichbar mit der Erfindung von Geld selbst. Seine Botschaft bleibt radikal: Wer Familie, Unternehmen oder Land schützen wolle, müsse sich mit Bitcoin beschäftigen.

Bullische Bitcoin-Prognosen: Wird 2026 noch zum Überraschungsjahr?

Tim Draper machte in der Vergangenheit immer wieder mit extrem bullischen Bitcoin-Prognosen auf sich aufmerksam. Doch er ist längst nicht der einzige prominente Marktteilnehmer, der für 2026 deutlich höhere Kurse erwartet. In sozialen Medien kursieren aktuell zahlreiche Prognosen, die Bitcoin bis Ende des Jahres zwischen 126.000 und 500.000 US-Dollar sehen. Namen wie Standard Chartered, VanEck, Tom Lee, Cathie Wood oder Mike Novogratz zeigen: Die Erwartungshaltung bleibt hoch.

"Experts” predictions for Bitcoin by the end of 2026 $126,000 — CitiGroup

$148,000 — Pantera Capital

$150,000 — Standard Chartered

$170,000 — JPMorgan

$180,000 — VanEck

$189,000 — Tom Lee

$200,000 — Standard Chartered

$250,000 — Tim Draper

$275,000 — Cathie Wood

$350,000 —… — Jason Ai. Williams (@GoingParabolic) April 19, 2026

Bis dato wirken viele dieser Prognosen allerdings noch ambitioniert, denn Bitcoin handelt weiter deutlich unter diesen Zielmarken. Genau deshalb dürfte das zweite Halbjahr besonders spannend werden. Kommen ETF-Zuflüsse, Zinssenkungsfantasie, institutionelle Nachfrage und neue Bitcoin-Narrative zusammen, könnten einige Experten am Ende doch noch richtiger liegen, als es aktuell scheint – darunter auch Tim Draper.

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