Galaxy Digital verkauft Bitcoin im Wert von 9 Milliarden Dollar

Das Wichtigste in Kürze

Galaxy Digital hat im Auftrag eines Investors aus der Satoshi-Ära über 80.000 Bitcoin im Wert von rund 9 Milliarden Dollar verkauft – und der Markt reagierte kaum.

Der Verkauf war kein panikartiger Ausstieg, sondern Teil einer strategisch geplanten Nachlassregelung.

Statt die Coins auf einmal zu veräußern, wurde der Verkauf in mehreren Tranchen abgewickelt, um den Markt nicht zu destabilisieren.

Trotz des riesigen Volumens fiel der Bitcoin-Kurs nur kurzzeitig um etwa 4,5 % und erholte sich rasch.

Ein Wal aus der Satoshi-Ära taucht auf

Das war nicht einfach irgendein Investor, der seine Bestände abstößt. Wir sprechen hier über einen Wal aus der Satoshi-Ära, jemanden, der seit den frühen Tagen von Bitcoin dabei ist – möglicherweise vor 2012.

Galaxy Digital facilitates $9B sale of 80,000 #bitcoin for a Satoshi-era investor. One of the largest BTC transactions in history, tied to an estate exit. pic.twitter.com/GZh116v9Fi — TFTC (@TFTC21) July 25, 2025

Diese Art von Geduld? Legendär. Aber auch strategisch. Die Transaktion stand offenbar im Zusammenhang mit einem Nachlass-Ausstieg, was die Größe und das Timing erklärt. Das war kein Panikverkauf und kein Markt-Timing. Es war ein eleganter, geplanter Ausstieg. Nachlassplanung im Maßstab von 9 Milliarden Dollar? Nur im Krypto-Bereich.

Galaxy Digital wickelt das Geschäft professionell ab

Das ist nicht Galaxys erstes Rodeo. Die Krypto-Investmentfirma – unter der Leitung von Mike Novogratz – hat diese Hochrisiko-Übertragung mit der Präzision eines Gehirnchirurgen durchgeführt.

Galaxy just dumped 80,000 $BTC, the biggest Bitcoin sale in history. That’s $9 Billion from a Satoshi-era whale, and the market literally shrugged. Bitcoin barely blinked. -4.5% dip, already eaten up. We're going so much higher. Send it. pic.twitter.com/o0HtjH6KwL — Nick Ford (@itsnickford) July 26, 2025

Sie haben nicht einfach 80.000 BTC auf einmal auf den Markt geworfen. Nein, das wurde sorgfältig aufgeteilt, gestaffelt und über die Zeit verkauft, um die Charts nicht zu zerstören. Die Strategie hat funktioniert. Bitcoin verzeichnete nur ein geringes Minus von -4,5 %. Und dann? Die Käufer haben es verschlungen, als wäre nichts passiert. Krypto-Vermögen sicher im Maßstab von 9 Milliarden Dollar verwalten? Nur im Krypto-Bereich.

80.000 BTC… und der Markt zuckte

9 Milliarden Dollar. In Bitcoin. Verkauft. Und dennoch hat sich der Markt… kaum bewegt. Ein kurzer Rückgang – sicher. Aber in weniger als 48 Stunden war alles absorbiert. Das ist die wahre Geschichte hier. Bitcoin hat sich zu einer Vermögensklasse im Billionen-Dollar-Bereich entwickelt. Es kann solche Wal-Bewegungen inzwischen verkraften – ohne Panik, ohne Zusammenbruch.

Stellen Sie sich vor, ein solcher Verkauf hätte 2018 stattgefunden. Oder sogar 2021. Das hätte Flash-Crashs, Liquidationen und einen ausgewachsenen Krypto-Weltzusammenbruch ausgelöst.

Das ist bullish – ruhig, selbstbewusst bullish. Die Tatsache, dass 80.000 BTC den Markt nicht erschüttert haben, zeigt, wie weit die Krypto-Infrastruktur gekommen ist. Spot-ETFs. Institutionelles Handelsvolumen. Globale Beteiligung. Geschichtete Liquidität. Selbst mit dem größten Bitcoin-Verkauf der Geschichte hat das Netzwerk nicht nachgegeben. Der Markt hat nicht geschrien. Und genau deshalb sagen einige: Wir steigen weiter. Und zwar deutlich.

Der Geist von Satoshi schaut zu

Es gibt auch eine poetische Seite daran. Ein Satoshi-Ära-Wallet wurde gerade geleert – 80.000 BTC weg. Könnte es jemand gewesen sein, der persönlich mit Hal Finney korrespondiert hat? Vielleicht jemand aus den BitcoinTalk-Foren, als BTC noch unter 10 Dollar war? Diese Art von OG-Ausstieg fühlt sich wie das Ende eines Kapitels an. Die frühen Gläubigen geben den Staffelstab weiter.

An Institutionen. An Staaten. An die nächste Welle. An diejenigen, die sich fragen, in welche Kryptowährung sie als Nächstes investieren sollen. Galaxy Digital hat den Verkauf von über 80.000 $BTC abgeschlossen, und die Krypto-Welt ist nicht zusammengebrochen. Sie hat kaum geblinzelt.

Das ist keine Schwäche. Das ist nicht langweilig. Das ist Stärke in der Stille – die Art von Stärke, die Sie nur sehen, bevor eine Welle der Dynamik losbricht. Stellen Sie sich jetzt vor, was passiert, wenn diese 9 Milliarden Dollar wieder zurückfließen – durch ETFs, Pensionsfonds, Staatsfonds oder Silicon-Valley-Wale. Meine Einschätzung? Wir steuern auf neue Allzeithochs zu. Nicht in irgendeinem fernen Traumland. Möglicherweise früher, als die meisten denken.

Das Angebot schrumpft. Der Glaube wächst. Die Infrastruktur steht. Das hier ist kein Top. Es ist ein Setup. Lassen Sie es krachen.

