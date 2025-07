BlackRocks Krypto-Chef verlässt das Unternehmen, um zu SharpLink zu wechseln

Das Wichtigste in Kürze

Ein hochrangiger Krypto-Manager von BlackRock, dem weltweit größten Vermögensverwalter, hat das Unternehmen verlassen, um zu SharpLink zu wechseln – ein bemerkenswerter Schritt, der in der Finanzwelt für Aufsehen sorgt.

SharpLink, bislang eher ein Geheimtipp, ist der zweitgrößte Unternehmenshalter von Ethereum mit über 360000 ETH in der Firmenkasse.

Der Wechsel gilt nicht nur als Karriereschritt, sondern als starkes Signal für das wachsende Vertrauen in krypto-native Firmenreserven.

Die Bewegung, die TradFi erschütterte

Also hier ist die Schlagzeile: BlackRocks Leiter für digitale Vermögenswerte – derselbe Mann, der dazu beitrug, Ethereum in die AUM-Stratosphäre von über 10 Milliarden Dollar zu katapultieren – ist nun zu SharpLink gewechselt, einem Namen, der schnell zum Synonym für Ethereum-Kassen-Dominanz wird.

🚨BREAKING: BlackRock’s crypto chief leaves to join SharpLink, 2nd-biggest Ethereum treasury company. pic.twitter.com/OS44eNmAqe — Coin Bureau (@coinbureau) July 25, 2025

Das ist nicht nur ein Karriereschritt. Es ist ein Vertrauensvotum für krypto-native Firmenkassen. Es ist TradFi trifft DeFi – aber diesmal zu DeFi’s Bedingungen. Und ganz ehrlich? Ich halte das für genial.

Warum SharpLink?

Vielleicht hatten Sie SharpLink bisher nicht auf dem Radar – aber das wird sich jetzt ändern. Sie sind kein durchschnittliches Fintech. SharpLink ist der zweitgrößte Halter von ETH als Unternehmensreserve. Wir sprechen hier von über 360.000 Ethereum, die unter einem Dach liegen. Das ist mehr als bei den meisten Protokollen, geschweige denn bei Unternehmen.

BlackRock’s head of digital assets just left to join SharpLink the 2nd-largest ETH treasury holder. He helped launch ETH (now $10B+ AUM). SharpLink holds 360K+ ETH. Ethereum isn’t just tech it’s becoming corporate treasury. pic.twitter.com/agjpbr4mGd — zak (@boozippy) July 25, 2025

Und jetzt, wo BlackRocks Krypto-Chef die Strategie bestimmt? Erwarten Sie ernsthafte Wellen. Institutionelle Wellen. Möglicherweise sogar regulatorische Wellen. Das fühlt sich an, als ob SharpLink vom schlafenden Riesen zum Königsmacher Ethereums in der Unternehmenswelt aufsteigt.

Ethereum? Vom Code zur Firmenwährung

Es ist verrückt, wie schnell dieser Wandel geschehen ist. Ethereum ist nicht mehr nur Technik. Es ist nicht nur für Entwickler, DAOs oder Degens. Es steht jetzt neben Fiat-Währungen in Bilanzen. Es ersetzt Anleihen in manchen langfristigen Strategien. Es wird zur Firmenkasse der nächsten Generation.

Wenn Sie Ihre erste Krypto-Investition tätigen möchten, lernen Sie, wie und wo Sie ETH auf kluge Weise kaufen.

Und wenn ein großer Akteur wie SharpLink so viel seines Unternehmenswertes auf ETH setzt? Dann sagt das mehr als tausend bullishe Tweets je könnten. Das ist Strategie. Das ist Überzeugung. Das ist zukunftsorientierter Finanzkrieg.

NEW: Joseph Chalom, former Head of Digital Assets Strategy @BlackRock, joins SharpLink as Co-CEO After two decades at BlackRock, where he helped launch IBIT ($87B+ AUM), ETHA ($10B+ AUM), and BUIDL (the first tokenized Treasury fund on Ethereum), @joechalom is now joining… pic.twitter.com/utOa76AhwE — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) July 25, 2025

Seien wir ehrlich. BlackRock zu verlassen ist nichts, was man leichtfertig tut. Das ist die Institution – ein 10-Billionen-Dollar-Koloss mit Tentakeln in jedem Markt. Aber vielleicht ist das genau der Grund für diesen Schritt.

Vielleicht wollte dieser Manager lieber Geschwindigkeit statt Meetings. Wirkung statt Bürokratie. Überzeugung statt Compliance.

Bei SharpLink gibt es Raum zum Bauen. Um die ETH-Exponierung auf neue Höhen zu treiben. Um zu verändern, wie Unternehmen – nicht nur Krypto-Projekte – Blockchain-Vermögenswerte nutzen. Diese Bewegung hin zur Dezentralisierung wird sowohl von Privatanlegern als auch von institutionellen Investoren widergespiegelt, viele von ihnen vergleichen heute Krypto-Börsen genauso sorgfältig wie einst Aktienbroker. Und genau da wird es spannend.

Was das für Ethereum bedeutet

Ehrlich? Das könnte riesig sein. Ethereum steht nun im Zentrum von etwas viel Größerem als DeFi. Es wird zum nativen Vermögenswert von On-Chain-Firmenkassen. Es entwickelt sich vom spekulativen Spiel zum strategischen Reservewert. SharpLinks ETH-Vorrat ist nicht nur Angeberei – er ist ein Signal. Ein Signal an CFOs. An Aufsichtsräte. An Hedgefonds, die immer noch abwarten. Die Botschaft? Ethereum ist nicht mehr optional.

Und gerade, als man dachte, die SharpLink-Nachricht sei die verrückteste Schlagzeile der Woche – betritt Igniter die Bühne. Das ist keine Kehrtwende. Es ist Antrieb. Direkt in die von Solaxy betriebene Stratosphäre.

Igniter bringt Sie zum Moonwalk – direkt nach Solaxy

Lassen Sie uns den ganzen Hype mal beiseite lassen. Igniter ist nicht nur ein weiteres Krypto-Buzzword – es ist Ihr Ticket zur nächsten Stufe. Und mit nächster Stufe meinen wir: Moon-Territorium.

Der Slogan bringt es auf den Punkt: „Igniter is going to have you doing the Moonwalk to… well, you know where.“ Ja. Das haben sie wirklich gesagt. Und ehrlich? Vielleicht liefern sie tatsächlich.

Was ist Igniter überhaupt?

Stellen Sie sich Igniter als die Startrampe vor, von der Ihr Portfolio gar nicht wusste, dass es sie braucht. Es ist schlank. Schnell. Speziell für das Solaxy-Ökosystem gebaut – einen der vielversprechendsten neuen Player im Altcoin-Bereich.

Igniter is going to have you doing the Moonwalk to… Well, you know where. 🌕https://t.co/mdaTX9aVVx pic.twitter.com/O15QF5e9H9 — SOLAXY (@SOLAXYTOKEN) July 25, 2025

Es geht nicht nur darum, dass ein einzelner Mann BlackRock verlässt. Es geht darum, dass Mauern einstürzen. Die Grenze zwischen TradFi und DeFi verschwimmt schneller denn je. Und Ethereum rückt ins Rampenlicht – nicht nur als Technologie, sondern als Kassenwert. SharpLink ist der Zeit voraus. Sie warten nicht auf ETFs, oder staatliche Zustimmung, oder institutionelle Diskussionsrunden. Sie handeln jetzt.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.