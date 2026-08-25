GTA 6 Leak: CYBERLEEK Token steigt um 80% nach neuem Video

Das Wichtigste in Kürze

Laut einer Analyse von Bitquery wurde bereits am 14.08.26 ein Arweave-Name registriert, der zum Branding der Gruppe passt.

Der Solana-Token CYBERLEEK wurde erstmals am 15.08.26 in einem Raydium-Pool gehandelt, mit einer voll verwässerten Bewertung von knapp 55.000 $.

In den folgenden 68 Stunden lag das stündliche Handelsvolumen zwischen 4 $ und 2.500 $, während die Bewertung laut Daten zwischen 55.000 $ und 77.000 $ schwankte.

Der als „Cyberleek“ bekannte GTA-6-Leaker sorgt weiterhin für Aufsehen, während sein digitaler Fahndungslevel beispiellose Höhen erreicht. Sein neuester, zwei Minuten langer Clip wurde im Subreddit „Gaming Leaks and Rumors“ unter dem Titel „GTA 6 Gas Leak“ geteilt, ist dort jedoch mittlerweile gelöscht worden. In dem Video ist der Protagonist Jason zu sehen, wie er zwei Tankstellenmitarbeiter angreift, bevor er mit einem Sportwagen verunglückt.

Der Clip zeigt unter anderem das Interface für den Tankvorgang an einer Tankstelle. Es scheint, dass Fahrzeuge nun Treibstoff benötigen, wobei der Prozess nahtlos und spielorientiert gestaltet ist – Spieler drücken einfach einen Knopf an der Zapfsäule, und der Vorgang wird sofort abgeschlossen.

Dieser jüngste Leak erfolgt zeitgleich mit einem massiven Kurssprung des Hacker-Tokens CYBERLEEK, der über Nacht um fast +80 % zulegte. Aktuell notiert der Token bei etwa 0,023 $ mit einer Marktkapitalisierung von über 16 Mio. $, nachdem er in der Montagmorgensitzung kurzzeitig die Marke von 0,03 $ erreicht hatte, bevor eine leichte Abkühlung einsetzte.

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GTA 6 Gas-Leak erscheint: CYBERLEEK-Hacker verspricht Strip-Club-Szenen

Im aktuellen Clip sind einige Optionen ausgegraut, was möglicherweise an Jasons Fahndungslevel liegt. Kommentatoren merkten an, dass GTA 6 ein überraschend fortschrittliches, progressives Schadenssystem für Fahrzeuge aufweist.

Nach dem Übergriff an der Tankstelle springt Jason hinter den Tresen, um den Angestellten auszurauben. Dabei zeigt sich die schnelle Reaktion der Strafverfolgungsbehörden in Florida: Deputies des Sheriffs treffen fast augenblicklich ein und unterbrechen Jasons Vorhaben.

Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits einen Fahndungslevel von zwei Sternen. Frühere Leaks deuteten zudem darauf hin, dass das gestohlene Auto mit einem Tracker ausgestattet sein könnte. Dennoch gelingt Jason die Flucht zu einer weiteren Tankstelle, wo er schließlich in Zeitlupe mit einem Truck kollidiert.

Zusätzlich zum üblichen Wasserzeichen von Cyberleek, das die Zuschauer auffordert, „Unterstützung zu zeigen und $Cyberleek zu kaufen“, gab es das Versprechen, Gameplay-Material aus einem Strip-Club zu veröffentlichen, sobald die Kryptowährung eine Marktkapitalisierung von 3 Mio. $ erreicht. Das Video endet mit einem Schnitt, der Jason beim Betreten eines heruntergekommenen ländlichen Strip-Clubs zeigt.

Da der CYBERLEEK-Token über Nacht um fast 80 % gestiegen ist und die Marktkapitalisierung nun bei über 16 Mio. $ liegt, ist davon auszugehen, dass der Hacker sein Wort hält und der nächste Leak das versprochene Material enthalten wird.

$CyberLeek problem is $14m market cap and $40m volume



this is a sign that the price will drop pic.twitter.com/GCZv3a5yHi — Sve (@grigorov) August 23, 2026

Die Chronologie des GTA 6 Leaks: Domain, Token, Leak

Laut einer Analyse von Bitquery wurde bereits am 14. August ein Arweave-Name registriert, der zum Branding der Gruppe passt. Der Solana-Token CYBERLEEK wurde erstmals am 15. August in einem Raydium-Pool gehandelt, mit einer voll verwässerten Bewertung von knapp 55.000 $.

In den folgenden 68 Stunden lag das stündliche Handelsvolumen zwischen 4 $ und 2.500 $, während die Bewertung laut Daten zwischen 55.000 $ und 77.000 $ schwankte.

Am 18. August gegen 17:00 UTC begannen dann GTA-6-Gameplay-Szenen und eine Karte mit QR-Codes zu kursieren, die auf die Website der Gruppe und den Token verlinkten. Berichtet wurde darüber unter anderem von Outlets wie Kotaku und Forbes.

In diesem Moment schoss der Token bei einem Volumen von 1,47 Mio. $ um das 13-fache nach oben. In der darauffolgenden Stunde erreichte der Token ein Hoch von 0,00348 $ bei einem Handelsvolumen von 5,47 Mio. $ – die umsatzstärkste Stunde in der Bitquery-Analyse.

Bis 23:00 UTC stieg die voll verwässerte Bewertung auf 3,3 Mio. $. Am Morgen des 21. August war das stündliche Volumen auf unter 30.000 $ gesunken, bei einer Bewertung von etwa 1,3 Mio. $.

(QUELLE: bitquery.io)

Der CYBERLEEK-Launch: Fünf Wallets, sechs Minuten

Die Wallet-Analyse von Bitquery ergab, dass die fünf größten Profiteure zusammen etwa 158.000 $ Gewinn realisierten. Jeder von ihnen tätigte den ersten Kauf innerhalb eines Zeitfensters von nur sechs Minuten, zwischen 17:48 und 17:54 UTC am 18. August, während der initiale Kursanstieg bereits im Gange war.

Keine dieser fünf Wallets konnte direkt dem Ersteller des Tokens zugeordnet werden, und keine war in der Datenbank von Bitquery als Börse oder bekannte Entität gekennzeichnet. Die Analyse stufte die Aktivitäten als typisch für automatisierte Trader ein, die schnell auf stark steigende Token reagieren.

Zudem wurde festgestellt, dass drei Wallets zunächst so wirkten, als hätten sie nicht gekaufte Bestände verkauft. Tatsächlich handelte es sich dabei jedoch um Arbitrage-Bots, die zwischen den Pools von Raydium und Meteora agierten.

Die Verbraucherkampagne „Stop Killing Games“, deren Forderungen sich teilweise mit dem auf der CYBERLEEK-Website veröffentlichten Manifest überschneiden, distanzierte sich am 19. August öffentlich von der Gruppe. Bitquery berichtete, dass der Generaldirektor der Kampagne, Moritz Katzner, die Unterstützer aufforderte, nicht an die Gruppe zu spenden.

Bisher hat Cyberleek noch keine vollständigen Missions-Spoiler veröffentlicht. Angesichts des bevorstehenden Netflix „Extended Look“-Trailers in nur zwei Tagen (27. August) fragen sich Beobachter nun, ob der Hacker nach dem jüngsten Gas-Leak-Video die Intensität der Veröffentlichungen weiter steigern wird.

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