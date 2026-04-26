Ist Anthropics Mythos Chance oder Risiko für Krypto?

Das Wichtigste in Kürze

Claude Mythos könnte die Krypto-Industrie nachhaltig verändern, neuer Fokus auf Sicherheit.

KI bietet für Krypto-Projekte sowohl Chancen als auch Risiken in puncto Sicherheit.

Zuletzt gab es verschiedene Hacks, KI senkt die Eintrittshürden für Hacker.

Die Finanzmärkte haben zuletzt eine neue Sensibilität für künstliche Intelligenz entwickelt. Besonders bei Software-Aktien entstand eine Art „AI-Scare-Trade“: Sobald Anthropic, OpenAI oder andere Anbieter leistungsfähigere Modelle vorstellen, prüfen Investoren neu, welche Geschäftsmodelle durch KI automatisiert, beschleunigt oder verdrängt werden könnten. Gerade Claude-Veröffentlichungen sorgten deshalb regelmäßig für Unruhe, weil bessere Coding-, Agenten- und Analysefähigkeiten direkt die Margen klassischer Softwareanbieter infrage stellen können.

Mit Claude Mythos verschiebt sich diese Debatte nun stärker in Richtung Cybersicherheit. Denn hier geht es nicht nur um Produktivität, sondern um die Fähigkeit, Schwachstellen autonom zu finden, Angriffe vorzubereiten und Verteidigungssysteme massiv zu verbessern.

Anthropic selbst beschreibt Mythos Preview als Teil von „Project Glasswing“, einem Programm zur Absicherung kritischer Software.

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Was ist Claude Mythos? Anthropic bringt Cyber-KI auf ein neues Niveau

Claude Mythos Preview ist ein neues Frontier-Modell von Anthropic, das am 7. April 2026 vorgestellt wurde und zunächst nicht breit öffentlich verfügbar ist. Offiziell ist Mythos kein reines Hacking-Tool, sondern ein allgemeines KI-Modell mit außergewöhnlich starken Fähigkeiten in Softwareentwicklung, Mathematik, Langkontext-Reasoning und Cybersicherheit. Genau diese Kombination macht es so brisant: Das Modell kann komplexe Codebasen analysieren, Sicherheitslücken erkennen und in bestimmten Testumgebungen sogar funktionierende Exploits entwickeln. Anthropic berichtet selbst, dass auch Ingenieure ohne formale Security-Ausbildung Mythos nutzen konnten, um über Nacht Remote-Code-Execution-Schwachstellen zu finden.

Besonders relevant ist der Kontext von „Project Glasswing“. Anthropic will Mythos zusammen mit ausgewählten Partnern nutzen, um kritische Software-Infrastruktur besser abzusichern. Dazu gehören laut Berichten frühe Tests mit großen Unternehmen und sicherheitsrelevanten Akteuren. Gleichzeitig wird die Technologie jedoch restriktiv behandelt, weil sie nicht nur Verteidigern hilft. Nach Angaben des britischen AI Security Institute soll Mythos in Tests eine komplexe, 32-stufige Cyberangriffssimulation in mehreren Versuchen erfolgreich abgeschlossen haben. Das zeigt, warum Regulierer und Sicherheitsforscher alarmiert sind.

Zusätzliche Brisanz entstand durch Berichte, wonach unautorisierte Nutzer über ein Drittanbieter-Umfeld Zugriff auf Mythos erhalten haben sollen. Anthropic erklärte, man untersuche den Vorfall und habe bislang keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung eigener Systeme gefunden.

Krypto: Chance für Sicherheit, Risiko für schwache Protokolle

Für den Kryptomarkt ist Claude Mythos ambivalent. Auf der positiven Seite könnten leistungsfähige KI-Modelle Smart-Contract-Audits, Bug-Bounty-Programme und Protokollüberwachung deutlich verbessern. DeFi-Projekte könnten Code schneller prüfen, verdächtige Transaktionen früher erkennen und Angriffsflächen kontinuierlich testen. Gerade kleinere Teams, die sich keine großen Security-Abteilungen leisten können, würden dadurch theoretisch besseren Zugang zu hochwertiger Sicherheitsanalyse erhalten.

⚡️ANTHROPIC’S MYTHOS MODEL RAISES NEW CRYPTO SECURITY CONCERNS DeFi leaders warn advanced AI like Anthropic’s Mythos could strengthen both attackers and defenders, widening the gap between projects that prioritize security and those that do not. pic.twitter.com/V6HRRwghmM — Coin Bureau (@coinbureau) April 25, 2026

Das Risiko liegt jedoch auf der Gegenseite. Blockchain-Anwendungen sind offen einsehbar, kapitalstark und global angreifbar. Wenn KI-Modelle Sicherheitslücken schneller finden als menschliche Auditoren, profitieren nicht nur Verteidiger, sondern auch Angreifer. Besonders gefährdet wären unaudierte Smart Contracts, Bridges, Wallet-Infrastruktur, Oracles und komplexe DeFi-Protokolle. Damit könnte sich die Kluft zwischen professionell abgesicherten Projekten und schwachen Protokollen weiter vergrößern.

Für Krypto bedeutet Mythos daher keinen einfachen Bären- oder Bullenfaktor, sondern einen Strukturbruch: Sicherheit wird noch stärker zum Wettbewerbsmerkmal. Projekte mit sauberem Code, laufenden Audits, Bug Bounties und Monitoring könnten profitieren. Schwache Protokolle dürften dagegen noch schneller zum Ziel werden. Genau deshalb wächst die Bedeutung von Security-first-Architektur im gesamten Web3-Sektor.

Mehr Angriffe im DeFi-Sektor: KI senkt die Eintrittsbarrieren für Hacker

Die jüngsten Wochen zeigen eine klare Eskalation im DeFi-Sektor: Hunderte Millionen Dollar wurden innerhalb kürzester Zeit durch Exploits und Angriffe entwendet. Besonders auffällig ist dabei nicht nur das Volumen, sondern auch die Geschwindigkeit und Komplexität der Angriffe. Immer mehr Protokolle werden gleichzeitig kompromittiert, während Sicherheitsmechanismen oft nicht Schritt halten können. Ein zentraler Treiber dieser Entwicklung ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz.

People ask why it’s a bad day for DeFi? Kelp DAO just lost $293M in the largest hack of 2026. But zoom out:

$600M+ stolen in 2 weeks.

10+ protocols compromised.

AI is lowering the barrier for attackers. Biggest hacks:

Kelp (bridge exploit → Aave impact)

Drift ($285M, AI… — Ted (@TedPillows) April 18, 2026

KI-Modelle ermöglichen es Angreifern zunehmend, automatisiert nach Schwachstellen in Smart Contracts, Bridges oder Oracles zu suchen. Was früher tiefgehende Expertise und Wochen an Analyse erforderte, kann heute in deutlich kürzerer Zeit erfolgen. Hinzu kommt, dass auch Social Engineering durch KI effizienter wird – etwa durch täuschend echte Phishing-Angriffe oder automatisierte Kommunikation mit Entwicklern und Teams.

Für den Kryptomarkt entsteht dadurch ein strukturelles Risiko. Offene, transparente Blockchains bieten ideale Angriffsflächen, da der Code öffentlich einsehbar ist. Während große Projekte massiv in Sicherheit investieren, geraten kleinere Protokolle zunehmend unter Druck. Die Folge: Eine wachsende Kluft zwischen gut abgesicherten und anfälligen Anwendungen. KI wirkt hier wie ein Beschleuniger – sowohl für Innovation als auch für Angriffe.

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