Jetzt Bitcoin kaufen? RSI gibt bullisches Signal

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin reboundet nach neuen Tiefs und steigt wieder über 62.000 US-Dollar.

Der RSI signalisiert aktuell eine historisch extrem überverkaufte Bitcoin-Bewertung.

Bitcoin-ETFs liefern derzeit kaum neue Fantasie für nachhaltige Kursimpulse.

Bitcoin Hyper verbindet Bitcoin-Sicherheit mit Solana-Speed und starkem Presale-Momentum.

Bitcoin zeigt nach dem jüngsten Ausverkauf wieder erste Lebenszeichen. Nachdem der Kurs kurzzeitig unter 60.000 US-Dollar gefallen war und neue Verlaufstiefs markierte, gelingt nun der Rebound zurück in Richtung 62.000 US-Dollar.

Dennoch bleibt das übergeordnete Bild angeschlagen: Der Bärenmarkt setzt sich fort, die relative Schwäche gegenüber früheren Marktphasen belastet weiterhin die Stimmung. Kurzfristig hellt sich das Chartbild zwar etwas auf, doch echte Entwarnung gibt es noch nicht.

Spannend ist zugleich, dass Bitcoin laut RSI historisch extrem günstig wirkt. Genau diese Mischung aus Angst, Überverkauftheit und erster Stabilisierung macht die aktuelle Phase für langfristige Anleger interessant.

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Bitcoin günstig wie selten: RSI fällt auf historisches Extrem

Ein besonders spannendes Signal liefert derzeit der Relative-Stärke-Index, kurz RSI. Dieser technische Indikator misst, ob ein Asset überkauft oder überverkauft ist. Werte im unteren Bereich deuten darauf hin, dass der Verkaufsdruck bereits sehr weit gelaufen ist. Genau hier wird es bei Bitcoin aktuell interessant: Laut dem von The DeFi Investor geteilten Chart befindet sich der BTC-RSI auf dem zweitniedrigsten Niveau überhaupt. Damit wirkt Bitcoin technisch sogar stärker überverkauft als in den Bodenbildungsphasen der Jahre 2014 und 2018.

$BTC RSI is at its 2nd-lowest level ever. It's now more oversold than when BTC bottomed in 2018 and 2014. I still think that the bottom isn't in yet, but this is not a bad time to DCA. pic.twitter.com/uLHYmjEj2x — The DeFi Investor 🔎 (@TheDeFinvestor) July 3, 2026

Das ist bemerkenswert, denn beide Phasen gelten rückblickend als klassische Bärenmarkt-Tiefs. Damals war die Stimmung ebenfalls extrem negativ, viele Anleger hatten den Markt bereits abgeschrieben, während langfristig betrachtet genau dort attraktive Einstiegsbereiche entstanden. Natürlich bedeutet ein niedriger RSI nicht automatisch, dass der finale Boden bereits erreicht ist. Auch der Analyst selbst betont, dass er noch nicht zwingend vom endgültigen Tief ausgeht. Dennoch spricht ein derart überverkauftes Niveau dafür, dass das Chance-Risiko-Verhältnis für langfristige Anleger wieder interessanter wird.

Besonders beim Dollar-Cost-Averaging, also dem regelmäßigen Kauf kleiner Beträge, kann diese Phase spannend sein. Wer nicht versucht, den perfekten Boden zu treffen, sondern schrittweise Positionen aufbaut, nutzt die Schwäche systematisch aus.

Der Plan des Investors passt dazu: Solange Bitcoin unter 65.000 US-Dollar bleibt, soll täglich ein kleiner Betrag investiert werden. Zwischen September und November könnte dann ein größerer Kapitaleinsatz folgen. Fällt BTC vorher sogar auf 50.000 US-Dollar oder darunter, wäre für ihn bereits früher ein aggressiverer Kaufbereich erreicht. Damit bleibt Bitcoin kurzfristig riskant, langfristig aber zunehmend günstig bewertet.

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Bitcoin braucht neue Kurstreiber: Bitcoin Hyper setzt auf mehr Nutzen

Damit Bitcoin nachhaltig aus dem Bärenmarkt ausbrechen kann, braucht es wahrscheinlich mehr als nur kurzfristige technische Erholungen. Die Spot-ETFs haben zwar institutionelles Kapital in den Markt gebracht, doch aktuell wecken sie kaum noch neue Fantasie. Viele Anleger kennen die ETF-Story bereits, die großen Zuflüsse sind eingepreist und der Markt wartet auf den nächsten echten Wachstumstreiber. Genau hier rückt ein neues Narrativ stärker in den Fokus: mehr Funktionalität für Bitcoin.

Denn Bitcoin gilt zwar als härtestes Geld im Kryptomarkt, ist aber im Vergleich zu modernen Layer-1-Netzwerken bei Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und DeFi-Anwendungen limitiert. Bitcoin-L2-Lösungen könnten diese Schwäche adressieren. Sie wollen Bitcoin nicht ersetzen, sondern erweitern: schnellere Transaktionen, günstigere Anwendungen, DeFi, Staking-ähnliche Modelle und neue Use-Cases rund um BTC. Sollte dieses Narrativ zünden, könnte es frische Nachfrage in den Bitcoin-Sektor bringen.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Ein Projekt, das in diesem Zusammenhang spannend erscheint, ist Bitcoin Hyper. Der Presale zeigt trotz schwachem Marktumfeld relative Stärke und soll bereits rund 33 Millionen US-Dollar eingesammelt haben. Das deutet auf ein beachtliches Anlegerinteresse hin, gerade weil viele Krypto-Projekte im aktuellen Bärenmarkt kaum Kapital anziehen.

Bitcoin Hyper setzt auf ein Konzept, das die Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin mit der Skalierbarkeit von Solana verbinden möchte. Im Zentrum steht eine Bitcoin-L2, die über eine Bridge BTC nutzbar machen und zugleich schnelle, günstige Anwendungen ermöglichen soll. Besonders spannend ist dabei der Fokus auf Zero-Knowledge-Technologie, wodurch Transaktionen effizienter und zugleich sicherer verarbeitet werden könnten.

Zusätzlich bietet das Projekt aktuell Staking mit bis zu 36 Prozent APY an, was spekulative Anleger anzieht. Natürlich bleibt ein Presale hochriskant. Doch die Kombination aus Bitcoin-Narrativ, Layer-2-Fantasie, Solana-ähnlicher Performance und starkem Funding-Momentum macht Bitcoin Hyper zu einem der auffälligeren Projekte in dieser Marktphase.

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