Krypto Investments: Tether kauft Matratzen, a16z sammelt Milliarden ein

Das Wichtigste in Kürze

Der Kryptomarkt erholt sich, VC pumpen wieder mehr Geld in den Markt.

Führender Stablecoin-Emittent Tether investiert in Startup für Schlaftechnologie & Matratzen.

a16z crypto sammelt bis zu zwei Milliarden Dollar ein.

Der Kryptomarkt zeigt sich in den letzten 24 Stunden deutlich fester. Bitcoin konnte erneut über die Marke von 72.000 US-Dollar steigen, während Ethereum die Schwelle von 2.100 US-Dollar zurückeroberte. Damit setzt sich eine kurzfristige Erholungsrallye fort, nachdem der Markt in den vergangenen Wochen unter deutlichem Verkaufsdruck stand. Die Bitcoin Prognose hellt sich kurzfristig auf.

Trotz dieser positiven Dynamik bleibt der übergeordnete Trend jedoch weiterhin abwärtsgerichtet, weshalb viele Analysten noch vorsichtig bleiben.

Dennoch sorgen neue Entwicklungen für Optimismus. Insbesondere frische Investitionen aus dem Venture-Capital-Sektor in führende Technologie- und Kryptounternehmen zeigen, dass institutionelle Akteure weiterhin langfristig an das Potenzial der Branche glauben.

Tether investiert in Schlaftechnologie-Startup Eight Sleep

Der Stablecoin-Gigant Tether sorgt derzeit mit einer ungewöhnlichen Investition für Aufmerksamkeit. Das Unternehmen hat sich an der Finanzierungsrunde des US-Startups Eight Sleep beteiligt, das mit rund 1,5 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Eight Sleep entwickelt intelligente Matratzen und Schlafsysteme, die mithilfe von Sensorik, KI-gestützter Analyse und automatisierter Temperaturregulierung den Schlaf der Nutzer optimieren sollen. Die Technologie überwacht unter anderem Herzfrequenz, Schlafzyklen und Körpertemperatur und passt das Schlafklima während der Nacht automatisch an.

Every night, your body tells a story. 🧬💤 Tether is proud to announce our strategic investment in @eightsleep to build the future of human health intelligence. By combining their pioneering sleep fitness with our platform for Edge AI, @QVAC, we are setting a new standard for… pic.twitter.com/WH90uPb9Mi — Tether (@tether) March 4, 2026

Für Tether ist diese Beteiligung Teil einer breiteren Strategie. Das Unternehmen verwaltet Milliarden an Gewinnen aus seinem Stablecoin-Geschäft, insbesondere aus den Zinseinnahmen auf US-Staatsanleihen, die zur Deckung des USDT-Stablecoins gehalten werden. In den letzten Jahren hat Tether begonnen, diese Überschüsse gezielt in neue Sektoren zu investieren, darunter Energie, Infrastruktur, künstliche Intelligenz sowie zunehmend auch Gesundheitstechnologie.

Die Beteiligung an Eight Sleep zeigt, dass Tether seine Kapitalbasis nutzt, um sich über den Kryptomarkt hinaus zu diversifizieren. Besonders interessant ist dabei die Verbindung von KI-Analyse und Gesundheitsdaten, da dieser Markt weltweit stark wächst. Eight Sleep plant laut Berichten, das frische Kapital vor allem für die Weiterentwicklung seiner KI-basierten Schlafanalyse sowie für neue Generationen klimaregulierter Schlafsysteme zu nutzen.

Tether invests in Eight Sleep. https://t.co/9k9QnEpWoU — TheStreet (@TheStreet) March 4, 2026

a16z crypto sammelt Milliarden ein – Comeback für Blockchain-Venture-Capital?

Parallel dazu gibt es auch im klassischen Venture-Capital-Sektor neue Bewegung. Der bekannte Silicon-Valley-Investor Andreessen Horowitz – genauer gesagt seine Krypto-Sparte a16z crypto – arbeitet derzeit an einer neuen Finanzierungsrunde im Rahmen eines gigantischen, firmweiten Fundraisings in Höhe von rund 7,2 Milliarden US-Dollar. Die Initiative wird maßgeblich von Chris Dixon geleitet, der als einer der prominentesten Befürworter von Web3-Technologien gilt.

Das Signal hinter dieser Kapitalbeschaffung ist klar: Venture-Capital-Investoren sehen wieder steigende Chancen im Blockchain-Ökosystem. Nachdem die Branche in den vergangenen Jahren durch Kursrückgänge, Insolvenzen und regulatorische Unsicherheit belastet wurde, scheint sich das Interesse institutioneller Investoren erneut zu verstärken.

Allein für a16z crypto sollen bis zu zwei Milliarden US-Dollar eingesammelt werden, um wieder in den Markt zu investieren und Kryptowährungen zu kaufen.

BREAKING: Andreessen Horowitz’s crypto arm, a16z crypto, is looking to raise its fifth fund, targeting a size of $2B pic.twitter.com/HE0wK76bc6 — Crypto Sum (@cryptosum_) March 4, 2026

Die neuen Mittel sollen vor allem in den Ausbau dezentraler Infrastruktur fließen. Dazu zählen beispielsweise Blockchain-Protokolle, Skalierungslösungen, Entwicklerplattformen sowie Anwendungen rund um digitale Identitäten und dezentrale Finanzsysteme. Ein weiterer Fokus liegt zunehmend auf der Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz und Blockchain. Viele Investoren sehen hier ein enormes Innovationspotenzial – etwa bei dezentralen Rechenmärkten, Daten-Infrastruktur oder KI-Modellen, die über Blockchain-Netzwerke koordiniert werden.

Just In: a16z is raising $2B for its fifth crypto fund 💰 That brings the total 2026 crypto fundraise targets to $4B+ across a16z, Paradigm and Dragonfly pic.twitter.com/jck9KOortk — TylerD 🧙‍♂️ (@Tyler_Did_It) March 4, 2026

Mit der neuen Kapitaloffensive positioniert sich a16z crypto zudem im Wettbewerb mit anderen großen Web3-Investoren wie Paradigm oder Dragenfly, die ebenfalls Milliardenfonds für Blockchain-Startups verwalten und zuletzt Kapital einsammelten.

Sollte das Fundraising erfolgreich abgeschlossen werden, könnte dies als wichtiges Signal für eine neue Phase der Kapitalzuflüsse in das Kryptosegment gewertet werden. Denn in der aktuellen Marktlage dürfte kaum jemand außer a16z crypto in der Lage sein, solche Beträge einzusammeln.