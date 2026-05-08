Startet jetzt der Dogecoin-Bullenmarkt? Maxi Doge wird Konkurrenz

Das Wichtigste in Kürze

Dogecoin performt schlechter als die Top 10, DOGE rund 90 Prozent unter ATH.

Trader sieht bullisches Setup, Trendwende bei DOGE voraus.

Maxi Doge geht im Presale viral, ICO pumpt in Richtung 5 Millionen Dollar.

Dogecoin zählt in dieser Woche zu den schwächsten großen Kryptowährungen am Markt. Während Bitcoin zuletzt zwischenzeitlich Stärke zeigte, verliert DOGE weiter an Boden und notiert heute erneut rund 3 Prozent leichter. Damit gehört Dogecoin aktuell zur schwächsten Top-10-Kryptowährung nach Marktkapitalisierung.

Zugleich liegt der Meme-Coin noch immer rund 90 Prozent unter seinem Allzeithoch aus dem Jahr 2021. Das Momentum fehlt seit Monaten, größere fundamentale News bleiben aus und auch spekulative Euphorie rund um Elon Musk oder Social-Media-Hypes hat zuletzt deutlich nachgelassen. Dennoch sehen einige Trader aktuell ein interessantes charttechnisches Setup.

Krypto Geheimtipp für 2026 – hier mehr erfahren

Trader sieht langfristigen Aufwärtstrend bei Dogecoin

Der Trader CW8900 verweist in seiner aktuellen Analyse auf einen langfristigen steigenden Kanal im Wochenchart von Dogecoin. Dabei markiert die untere Trendlinie laut seiner Darstellung historisch mehrfach wichtige Wendepunkte für größere Rallyes. Bereits 2017 sowie 2020 prallte DOGE an dieser unteren Begrenzung nach oben ab, bevor jeweils massive Kursanstiege folgten. Genau ein ähnliches Muster sieht der Analyst nun erneut.

The $DOGE candle is growing bigger. A full-scale uptrend is beginning. The lower line of the rising channel is the starting point of the $DOGE rally. pic.twitter.com/u745XyX7BQ — CW (@CW8900) May 6, 2026

Im Chart ist zu erkennen, dass Dogecoin zuletzt wieder auf die untere Begrenzung dieses mehrjährigen Aufwärtstrendkanals gefallen ist. Dort stabilisierte sich der Kurs zuletzt mehrfach. Der Trader interpretiert dies als mögliches Signal dafür, dass sich erneut Kaufdruck im Bereich langfristiger Unterstützungen aufbaut. Gleichzeitig verweist er auf die gestrichelte Mittellinie des Kanals, die in früheren Marktzyklen ebenfalls eine wichtige Orientierung für größere Bewegungen war.

Besonders auffällig: Trotz der massiven Korrektur seit dem Allzeithoch bleibt Dogecoin laut dieser Darstellung weiterhin innerhalb des langfristigen Trendkanals. Der Analyst leitet daraus ab, dass die aktuelle Schwächephase aus technischer Sicht lediglich eine größere Konsolidierung innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends sein könnte.

Das im Chart eingezeichnete Pfeilszenario deutet deshalb auf eine mögliche Erholung in Richtung der oberen Kanalbereiche in den kommenden Monaten hin.

Die besten Krypto-Presales in 2026 – hier mehr erfahren

Memecoins bleiben gefragt – neue Projekte wollen Dogecoin beerben

Trotz der anhaltenden Schwäche bei Dogecoin bleibt das Interesse vieler spekulativer Anleger an Memecoins weiterhin hoch. Gerade in Phasen, in denen etablierte Coins an Momentum verlieren, rücken häufig neue Projekte mit niedrigerer Bewertung in den Fokus. Die Hoffnung dahinter: Während DOGE bereits Milliardenbewertungen erreicht hat, könnten kleinere Coins theoretisch deutlich stärker wachsen. Besonders Presales gelten dabei weiterhin als spannender Bereich, weil Investoren hier frühzeitig Positionen aufbauen können. Entscheidend bleibt jedoch die Nachfrage in der Frühphase eines Projekts. Genau darauf schauen Anleger derzeit verstärkt bei Maxi Doge.

Maxi Doge setzt auf virales Branding und hohe Renditen

Maxi Doge positioniert sich offensiv als moderner und aggressiverer Nachfolger des klassischen Dogecoin-Narrativs. Das Projekt beschreibt sich selbst als schnellere, stärkere und viralere Version des ursprünglichen Meme-Coins. Statt auf das bekannte Shiba-Inu-Meme allein zu setzen, kombiniert Maxi Doge sein Branding mit Fitness-, Trading- und „Alpha“-Motiven. Die gesamte Markenstrategie wirkt bewusst überzeichnet und richtet sich klar an die spekulative Meme-Community im Kryptomarkt.

Besuchen Sie Maxi Doge hier

Im laufenden Presale konnte Maxi Doge bereits rund 5 Millionen US-Dollar einsammeln. Das signalisiert zumindest kurzfristig eine stabile Nachfrage in einem Marktumfeld, das für viele kleinere Coins zuletzt schwierig blieb. Besonders im Meme-Sektor achten Trader derzeit stark darauf, welche Projekte früh Aufmerksamkeit und Community-Dynamik erzeugen können. Zusätzlich wirbt Maxi Doge mit Staking-Renditen von bis zu 60 Prozent APY.

Besuchen Sie Maxi Doge hier