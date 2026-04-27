Krypto News: Quanten-Schock? Tron & Justin Sun rüsten auf

Das Wichtigste in Kürze

Der Quantencomputer bleibt ein omnipräsentes Risiko für Kryptowährungen.

Große Kryptowährungen bereiten sich zunehmend intensiv vor.

Justin Sun und Tron kündigen schnelle Upgrades für Quanten-Gefahr an.

Quantencomputer gelten als langfristiges, aber ernstes Risiko für Kryptowährungen. Der Grund: Viele Blockchains schützen Wallets und Transaktionen mit elliptischer Kurvenkryptografie. Klassische Computer können daraus private Schlüssel praktisch nicht berechnen. Leistungsfähige Quantencomputer könnten diese Schutzmechanismen theoretisch jedoch angreifen.

Noch ist die Gefahr nicht akut: Der jüngste Rekord betrifft nur einen 15-Bit-ECC-Schlüssel, also weit entfernt von realer Bitcoin- oder Tron-Sicherheit. Dennoch zeigt der Fall, dass die Forschung voranschreitet. Für Kryptowährungen wird deshalb entscheidend, rechtzeitig auf Post-Quantum-Kryptografie umzurüsten, bevor aus einem theoretischen Risiko ein praktisches Sicherheitsproblem wird.

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Tron will quantensicher werden: Das kündigt Justin Sun jetzt an

Justin Sun stellt Tron nun als eine der ersten großen Blockchains in Position, die aktiv auf das Quantencomputer-Risiko reagiert. Laut seiner Ankündigung soll Tron bereits im zweiten Quartal 2026 ein quantenresistentes Netzwerk im Testnet starten. Der Mainnet-Rollout ist anschließend für das dritte Quartal geplant. Sun bezeichnete das Vorhaben sogar als möglichen Schritt zur „weltweit ersten quantenresistenten Blockchain“.

Konkret geht es dabei um Post-Quantum-Kryptografie, also kryptografische Verfahren, die auch gegen zukünftige Angriffe durch Quantencomputer robust sein sollen. Frühere Berichte verweisen darauf, dass Tron dabei Signaturverfahren nutzen will, die sich an NIST-Standards orientieren. Damit würde nicht zwingend die gesamte Blockchain-Architektur neu erfunden, wohl aber die Sicherheitsebene bei Schlüsseln, Signaturen und Transaktionen angepasst.

Der Zeitpunkt ist nicht zufällig. Kurz zuvor hatte Project Eleven einen 1-BTC-Preis an den Forscher Giancarlo Lelli vergeben, nachdem dieser auf öffentlich zugänglicher Quantenhardware einen 15-Bit-ECC-Schlüssel geknackt hatte. Das ist noch keine direkte Gefahr für echte Krypto-Wallets, aber ein symbolisch wichtiger Fortschritt: Elliptische Kurven sind ein Kernbaustein vieler Blockchain-Systeme.

Für Tron ist die Ankündigung daher vor allem ein Vertrauenssignal. Das Netzwerk ist stark im Stablecoin- und Zahlungsverkehr positioniert, weshalb Sicherheit für Nutzer, Börsen und institutionelle Anwendungen zentral bleibt. Sollte Tron den Zeitplan einhalten, könnte das Projekt den Wettbewerb um quantensichere Blockchains früh prägen. Entscheidend wird jedoch, wie sauber die technische Umsetzung gelingt – und ob Nutzer sowie Infrastrukturpartner den Übergang reibungslos mittragen.

While Bitcoin debates whether to freeze vulnerable coins and Ethereum forms research committees, TRON is building. Today I'm announcing that TRON is officially launching its post-quantum upgrade initiative. TRON will be the first major public blockchain to deploy… — H.E. Justin Sun 👨‍🚀 🌞 (@justinsuntron) April 14, 2026

Die neue Initiative unterstreicht zudem den wachsenden Wettbewerb zwischen großen Blockchains im Umgang mit potenziellen Quantenrisiken. Während andere Netzwerke noch über mögliche Maßnahmen diskutieren oder Forschungsgremien bilden, positioniert sich Tron klar als Vorreiter bei der praktischen Umsetzung. Besonders relevant ist dabei die geplante Integration standardisierter Post-Quantum-Signaturen, die langfristig neue Sicherheitsstandards setzen könnte. Entscheidend bleibt jedoch, wie schnell und stabil diese Technologien im laufenden Betrieb implementiert werden können.

Trader sieht bullisches Setup bei TRON, fundamentales Momentum stimmt

Ein bekannter Trader hebt aktuell die relative Stärke von TRON hervor und bewertet das Chartbild als besonders konstruktiv. Auf Wochenbasis zeigt sich eine stabile Aufwärtsstruktur mit höheren Tiefs, während der Kurs zuletzt erneut an die Zone um 0,32 US-Dollar herangelaufen ist. Diese Marke fungiert als kurzfristiger Widerstand, dessen Bruch weiteres Momentum freisetzen könnte. Gleichzeitig wurde der Bereich um rund 0,26 US-Dollar mehrfach erfolgreich verteidigt, was als solide Unterstützung interpretiert wird.

Auffällig ist zudem das vergleichsweise saubere Chartbild ohne extreme Volatilität, was häufig als Zeichen nachhaltiger Akkumulation gewertet wird. In Kombination mit den jüngsten fundamentalen Entwicklungen rund um die geplante Post-Quantum-Initiative sehen einige Marktteilnehmer hier eine interessante Ausgangslage. Aus technischer Sicht könnte ein bestätigter Ausbruch über das aktuelle Niveau den nächsten Aufwärtstrend einleiten.

🚨 Justin Sun says TRON will be the first major blockchain to deploy NIST-standardized post-quantum signatures on mainnet. The goal: protect user funds from future quantum threats.$TRON has one of the best charts in crypto, worth watching. pic.twitter.com/tCutyj5AVH — HodlFM (@Hodl_fm) April 15, 2026

Der Tron-Botschafter betont, dass Sicherheit im Krypto-Sektor nicht nur diskutiert, sondern aktiv umgesetzt werden sollte. Während viele Marktteilnehmer noch über potenzielle Risiken durch Quantencomputer debattieren, sieht er Tron bereits in der praktischen Umsetzung. Besonders hebt er hervor, dass Post-Quantum-Kryptografie langfristig entscheidend sein könnte, da leistungsfähige Quantencomputer bestehende Verschlüsselungsstandards gefährden könnten.

Security isn’t debated — it’s deployed. Trong khi thị trường vẫn đang tranh luận về rủi ro tương lai, TRON lại chọn cách build trước. Post quantum không phải là thứ ai cũng đang nói tới,

nhưng lại là một trong những rủi ro lớn nhất nếu nhìn dài hạn. Nếu… pic.twitter.com/wr4I09r8ph — Tài Smile (@taihaycuoii) April 19, 2026

Seiner Ansicht nach verfolgt Tron einen proaktiven Ansatz: Statt erst auf ein Problem zu reagieren, baut das Netzwerk frühzeitig Schutzmechanismen auf. Die geplante Integration von NIST-standardisierten Signaturen wird dabei als strategischer Schritt gesehen, um Nutzer langfristig abzusichern.

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