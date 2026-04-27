Krypto News: Quanten-Schock? Tron & Justin Sun rüsten auf

Raphael Adrian ist ein Krypto-Journalist und Analyst, der bei Coinspeaker über Krypto-News, PR-Inhalte und Marktanalysen schreibt. Hier gilt er als Lead-Autor und Experte für Kryptowährungs-Prognosen. Mit seinem journalistischen Hintergrund und seiner Spezialisierung auf Finanzen, Business und digitale Assets berichtet er seit Jahren über Blockchain-Trends, neue Projekte und Entwicklungen am Kryptomarkt. Seine Kenntnisse in fundamentaler und technischer Analyse ermöglichen es ihm, Marktbewegungen fundiert zu bewerten, Potenziale von Projekten einzuordnen und datenbasierte Krypto-Prognosen zu erstellen. In seiner Arbeit legt er besonderen Wert auf verständliche, recherchierte Inhalte, die Leser bei fundierten Entscheidungen im Kryptomarkt unterstützen.
Das Wichtigste in Kürze
- Der Quantencomputer bleibt ein omnipräsentes Risiko für Kryptowährungen.
- Große Kryptowährungen bereiten sich zunehmend intensiv vor.
- Justin Sun und Tron kündigen schnelle Upgrades für Quanten-Gefahr an.
Quantencomputer gelten als langfristiges, aber ernstes Risiko für Kryptowährungen. Der Grund: Viele Blockchains schützen Wallets und Transaktionen mit elliptischer Kurvenkryptografie. Klassische Computer können daraus private Schlüssel praktisch nicht berechnen. Leistungsfähige Quantencomputer könnten diese Schutzmechanismen theoretisch jedoch angreifen.
Noch ist die Gefahr nicht akut: Der jüngste Rekord betrifft nur einen 15-Bit-ECC-Schlüssel, also weit entfernt von realer Bitcoin- oder Tron-Sicherheit. Dennoch zeigt der Fall, dass die Forschung voranschreitet. Für Kryptowährungen wird deshalb entscheidend, rechtzeitig auf Post-Quantum-Kryptografie umzurüsten, bevor aus einem theoretischen Risiko ein praktisches Sicherheitsproblem wird.
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Tron will quantensicher werden: Das kündigt Justin Sun jetzt an
Justin Sun stellt Tron nun als eine der ersten großen Blockchains in Position, die aktiv auf das Quantencomputer-Risiko reagiert. Laut seiner Ankündigung soll Tron bereits im zweiten Quartal 2026 ein quantenresistentes Netzwerk im Testnet starten. Der Mainnet-Rollout ist anschließend für das dritte Quartal geplant. Sun bezeichnete das Vorhaben sogar als möglichen Schritt zur „weltweit ersten quantenresistenten Blockchain“.
Konkret geht es dabei um Post-Quantum-Kryptografie, also kryptografische Verfahren, die auch gegen zukünftige Angriffe durch Quantencomputer robust sein sollen. Frühere Berichte verweisen darauf, dass Tron dabei Signaturverfahren nutzen will, die sich an NIST-Standards orientieren. Damit würde nicht zwingend die gesamte Blockchain-Architektur neu erfunden, wohl aber die Sicherheitsebene bei Schlüsseln, Signaturen und Transaktionen angepasst.
作为主要加密货币的创始人，我们应在专注AI应用好处的同时，高度关注AI发展带来的风险，量子计算的破解就是最核心的关键。波场将于今年二季度在测试网上线抗量子网络，三季度上线主网，成为全球首个抗量子网络，抗量子区块链网络是AI使用的第一诉求！波场用户的资金在AI时代将会是安全的！ https://t.co/6ydNOTwFbJ
— H.E. Justin Sun 👨🚀 🌞 (@justinsuntron) April 26, 2026
Der Zeitpunkt ist nicht zufällig. Kurz zuvor hatte Project Eleven einen 1-BTC-Preis an den Forscher Giancarlo Lelli vergeben, nachdem dieser auf öffentlich zugänglicher Quantenhardware einen 15-Bit-ECC-Schlüssel geknackt hatte. Das ist noch keine direkte Gefahr für echte Krypto-Wallets, aber ein symbolisch wichtiger Fortschritt: Elliptische Kurven sind ein Kernbaustein vieler Blockchain-Systeme.
Für Tron ist die Ankündigung daher vor allem ein Vertrauenssignal. Das Netzwerk ist stark im Stablecoin- und Zahlungsverkehr positioniert, weshalb Sicherheit für Nutzer, Börsen und institutionelle Anwendungen zentral bleibt. Sollte Tron den Zeitplan einhalten, könnte das Projekt den Wettbewerb um quantensichere Blockchains früh prägen. Entscheidend wird jedoch, wie sauber die technische Umsetzung gelingt – und ob Nutzer sowie Infrastrukturpartner den Übergang reibungslos mittragen.
While Bitcoin debates whether to freeze vulnerable coins and Ethereum forms research committees, TRON is building.
Today I'm announcing that TRON is officially launching its post-quantum upgrade initiative. TRON will be the first major public blockchain to deploy…
— H.E. Justin Sun 👨🚀 🌞 (@justinsuntron) April 14, 2026
Die neue Initiative unterstreicht zudem den wachsenden Wettbewerb zwischen großen Blockchains im Umgang mit potenziellen Quantenrisiken. Während andere Netzwerke noch über mögliche Maßnahmen diskutieren oder Forschungsgremien bilden, positioniert sich Tron klar als Vorreiter bei der praktischen Umsetzung. Besonders relevant ist dabei die geplante Integration standardisierter Post-Quantum-Signaturen, die langfristig neue Sicherheitsstandards setzen könnte. Entscheidend bleibt jedoch, wie schnell und stabil diese Technologien im laufenden Betrieb implementiert werden können.
Trader sieht bullisches Setup bei TRON, fundamentales Momentum stimmt
Ein bekannter Trader hebt aktuell die relative Stärke von TRON hervor und bewertet das Chartbild als besonders konstruktiv. Auf Wochenbasis zeigt sich eine stabile Aufwärtsstruktur mit höheren Tiefs, während der Kurs zuletzt erneut an die Zone um 0,32 US-Dollar herangelaufen ist. Diese Marke fungiert als kurzfristiger Widerstand, dessen Bruch weiteres Momentum freisetzen könnte. Gleichzeitig wurde der Bereich um rund 0,26 US-Dollar mehrfach erfolgreich verteidigt, was als solide Unterstützung interpretiert wird.
Auffällig ist zudem das vergleichsweise saubere Chartbild ohne extreme Volatilität, was häufig als Zeichen nachhaltiger Akkumulation gewertet wird. In Kombination mit den jüngsten fundamentalen Entwicklungen rund um die geplante Post-Quantum-Initiative sehen einige Marktteilnehmer hier eine interessante Ausgangslage. Aus technischer Sicht könnte ein bestätigter Ausbruch über das aktuelle Niveau den nächsten Aufwärtstrend einleiten.
🚨 Justin Sun says TRON will be the first major blockchain to deploy NIST-standardized post-quantum signatures on mainnet.
The goal: protect user funds from future quantum threats.$TRON has one of the best charts in crypto, worth watching. pic.twitter.com/tCutyj5AVH
— HodlFM (@Hodl_fm) April 15, 2026
Der Tron-Botschafter betont, dass Sicherheit im Krypto-Sektor nicht nur diskutiert, sondern aktiv umgesetzt werden sollte. Während viele Marktteilnehmer noch über potenzielle Risiken durch Quantencomputer debattieren, sieht er Tron bereits in der praktischen Umsetzung. Besonders hebt er hervor, dass Post-Quantum-Kryptografie langfristig entscheidend sein könnte, da leistungsfähige Quantencomputer bestehende Verschlüsselungsstandards gefährden könnten.
Security isn’t debated — it’s deployed.
Trong khi thị trường vẫn đang tranh luận về rủi ro tương lai, TRON lại chọn cách build trước.
Post quantum không phải là thứ ai cũng đang nói tới,
nhưng lại là một trong những rủi ro lớn nhất nếu nhìn dài hạn.
Nếu… pic.twitter.com/wr4I09r8ph
— Tài Smile (@taihaycuoii) April 19, 2026
Seiner Ansicht nach verfolgt Tron einen proaktiven Ansatz: Statt erst auf ein Problem zu reagieren, baut das Netzwerk frühzeitig Schutzmechanismen auf. Die geplante Integration von NIST-standardisierten Signaturen wird dabei als strategischer Schritt gesehen, um Nutzer langfristig abzusichern.
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