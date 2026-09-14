SNT/USD führte die Rangliste der 20 stärksten Kryptowährungen in Kalenderwoche 38/2026 mit einem Wochenplus von +24,84 Prozent an. Auf den Plätzen zwei und drei folgten FIL/USD mit +21,34 Prozent und XTZ/USD mit +16,63 Prozent. Die Werte stammen aus dem wöchentlichen Performancevergleich von wallstreetONLINE, der zuletzt am 14. September 2026 um 06:00 Uhr geändert wurde.

Der Wochenüberblick ordnet die Krypto-Performance ein

Das Format stellt die Top 20 Kryptowährungen anhand ihrer Kursentwicklung der vergangenen sieben Tage vor. Es bietet damit einen Überblick über die im jeweiligen Zeitraum ausgewiesenen Veränderungen und Platzierungen. Bitcoin verzeichnete im selben Zeitraum -2,25 Prozent, ETH/USD lag bei +0,63 Prozent, und SOL/USD änderte sich auf Wochensicht um -3,94 Prozent.

Die drei Spitzenplätze lagen damit bei SNT/USD, FIL/USD und XTZ/USD. Der Vergleich umfasst sowohl Werte mit zweistelligen Wochenzuwächsen als auch Kryptowährungen mit kleineren positiven Veränderungen innerhalb der Top 20.

SNT, FIL und XTZ führen die Top 20 an

Hinter dem Spitzentrio folgten MINA/USD und KAVA/USD, die ebenfalls zweistellige Wochenveränderungen aufwiesen. Die weiteren Platzierungen des Vergleichs lauten:

Platz 4: MINA/USD +16,05 %

MINA/USD +16,05 % Platz 5: KAVA/USD +15,01 %

KAVA/USD +15,01 % Platz 6: INJ/USD +11,16 %

INJ/USD +11,16 % Platz 7: GLM/USD +10,38 %

GLM/USD +10,38 % Platz 8: BTT/USD +10,00 %

BTT/USD +10,00 % Platz 9: VET/USD +9,02 %

VET/USD +9,02 % Platz 10: POLYX/USD +8,87 %

POLYX/USD +8,87 % Platz 11: QTUM/USD +8,78 %

QTUM/USD +8,78 % Platz 12: RUNE/USD +7,41 %

RUNE/USD +7,41 % Platz 13: THETA/USD +7,40 %

THETA/USD +7,40 % Platz 14: XEC/USD +7,39 %

XEC/USD +7,39 % Platz 15: ZRX/USD +7,01 %

ZRX/USD +7,01 % Platz 16: ANKR/USD +6,27 %

ANKR/USD +6,27 % Platz 17: HT/USD +6,22 %

HT/USD +6,22 % Platz 18: TFUEL/USD +6,21 %

TFUEL/USD +6,21 % Platz 19: CHZ/USD +5,89 %

CHZ/USD +5,89 % Platz 20: CSPR/USD +5,81 %

Grenzen des Wochenvergleichs

Der zugrunde liegende Vergleich weist für die genannten Kryptowährungen Wochenperformances und Rangplätze aus. Er enthält keine Angaben zu den jeweiligen Ursachen der Kursbewegungen. Aus den Wochenzahlen allein lässt sich daher keine Begründung für die Entwicklung einzelner Werte ableiten.

Auch der direkte Vergleich mit Bitcoin, ETH/USD und SOL/USD beschreibt ausschließlich die im Datensatz erfasste Woche. SNT/USD, FIL/USD und XTZ/USD lagen in diesem Zeitraum vor ETH/USD sowie vor den negativen Wochenwerten von Bitcoin und SOL/USD.

Risikohinweis und weitere Informationen

Die Rangliste ist eine Zusammenstellung der ausgewiesenen Wochenwerte und keine individuelle Anlageberatung. Leser sollten die Daten als Wochenvergleich einordnen und bei weiterem Informationsbedarf einzelne Kryptowährungen und deren Kursentwicklung gesondert prüfen.