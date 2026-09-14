Bitcoin notierte am 13. September bei rund 77.243 Dollar und hängt damit seit Tagen unter der Marke von 80.000 Dollar fest. Gleichzeitig kletterte der Fear and Greed Index von 56 auf 63 Punkte – ein Wert, der klassisch als „Gier“ gilt. Der Gesamtmarkt erreichte 2,73 Billionen Dollar, wobei die Diskrepanz zwischen steigender Stimmung und ausbleibender Kursrichtung bei den großen Coins auffällt.

Krypto-Markt zwischen Gier und enger Handelsspanne

Ethereum lag zuletzt bei etwa 2.539 Dollar und gewann binnen 24 Stunden 2,8 Prozent, wie Investing News berichtet. XRP notierte bei 1,36 Dollar, Solana bei 102,04 Dollar. Der Gesamtmarkt legte am 12. September um 0,8 Prozent zu, nachdem er am Vortag noch 1,9 Prozent verloren hatte.

Während die großen Coins sich kaum bewegen, schwankten kleinere Token im selben Zeitraum zwischen Gewinnen von über 150 Prozent und Verlusten von fast 30 Prozent. Bei US-Spot-ETFs flossen zudem vier Handelstage in Folge Gelder ab – ein Detail, das die schwache Spot-Nachfrage rund um die 80.000-Dollar-Zone bereits an anderer Stelle beleuchtet.

Fed und CLARITY Act halten die großen Coins in Wartestellung

Der Grund für die Zurückhaltung liegt in der kommenden Woche. Laut der Primärquelle preisen die Märkte inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von rund 87 Prozent für eine Zinserhöhung der Fed ein. Einen Tag zuvor stimmt der US-Senat darüber ab, ob der überarbeitete CLARITY Act überhaupt zur Debatte kommt – dafür sind 60 Stimmen nötig.

Ergänzende Recherchen deuten darauf hin, dass Analysten den aktuellen Bereich als Konsolidierungszone einordnen, in der sowohl geldpolitische als auch regulatorische Entscheidungen die nächste größere Bewegung auslösen könnten. Wie stark Zinserwartungen und ETF-Ströme dabei zusammenspielen, zeigt auch die Einordnung zu Bitcoins Kursprognose im Spannungsfeld von Fed und institutionellen Zuflüssen.

Gier ist kein eindeutiges Kaufsignal

Der Anstieg des Fear and Greed Index auf 63 Punkte fällt in eine Phase, in der Bitcoin seit Tagen keine klare Richtung findet. Bemerkenswert: Der Index lag laut Primärquelle eine Woche zuvor noch bei 73 Punkten – der aktuelle Wert liegt damit unter dem Vorwochenniveau, nicht darüber.

Anhaltende ETF-Abflüsse und die heftigen Ausschläge bei kleineren Token sprechen gegen eine risikofreie Lesart der Stimmungsdaten. Welche technischen Widerstände dabei aktuell im Fokus stehen, beschreibt die Analyse zu Bitcoins Rallye-Verkaufszone und den relevanten Hürden.

Fed-Entscheidung und Senatsvotum als nächste Kurstreiber

In der kommenden Woche stehen mit der US-Senatsabstimmung zum CLARITY Act und der Fed-Zinsentscheidung zwei Ereignisse an, die laut Primärquelle darüber entscheiden dürften, welcher Teil des Marktes von der aktuellen Lage profitiert. Ein konkreter Ausgang beider Abstimmungen lässt sich derzeit nicht vorhersagen.

Risikohinweis

Kryptowährungen sind volatil, und Investitionen können zu erheblichen Verlusten führen. Zudem sind viele Krypto-Transaktionen pseudonym, während Börsen zunehmend KYC-Verfahren verlangen – Anleger sollten sich vor jeder Entscheidung eigenständig informieren, etwa anhand aktueller ETF-Flussdaten.

Quelle: Wallstreet Online