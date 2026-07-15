Krypto Prognose von a16z: „Banken wollen kein DeFi“

Das Wichtigste in Kürze

Banken nutzen Blockchain vor allem für Effizienz, Kontrolle und geringere operative Kosten.

Echtes DeFi scheitert häufig an Compliance, Pseudonymität und fehlender institutioneller Kontrolle heute.

Bitcoin Hyper verbindet Bitcoins Sicherheit mit Solanas Geschwindigkeit und programmierbaren DeFi-Anwendungen gezielt.

Der Presale sammelte rund 33 Millionen Dollar trotz schwachem Kryptomarkt bereits ein.

Immer wieder entsteht neue Fantasie am Kryptomarkt, wenn Banken, Vermögensverwalter und andere traditionelle Finanzunternehmen Blockchain-Anwendungen integrieren. Schließlich gilt die Annäherung zwischen Traditional Finance, kurz TradFi, und Decentralized Finance als einer der potenziell größten Katalysatoren für die gesamte Branche. Institutionelles Kapital könnte zusätzliche Liquidität schaffen, die Nutzung digitaler Vermögenswerte beschleunigen und DeFi-Protokolle in den finanziellen Mainstream führen.

Genau dieses optimistische Zukunftsbild stellt die bekannte Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz jedoch infrage. In einer neuen Analyse kommt a16z Crypto zu einer ernüchternden Prognose: Banken wollen demnach keineswegs DeFi übernehmen. Sie interessieren sich hauptsächlich für die Blockchain-Technologie – und könnten zentrale Prinzipien der dezentralen Finanzwelt bewusst außen vor lassen.

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Schock-Prognose von a16z: Darum wollen Banken kein echtes DeFi

Nach Einschätzung von a16z Crypto basiert ein großer Teil der bisherigen Krypto-Fantasie auf einer falschen Annahme. Viele Marktteilnehmer erwarten, dass TradFi und DeFi langfristig miteinander verschmelzen. Permissionless-Protokolle würden demnach auf die Reichweite, Kundenbasis und Kapitalstärke traditioneller Finanzinstitute treffen. Daraus könnte ein neues, offenes Finanzsystem entstehen, das die Vorteile beider Welten verbindet.

Doch a16z hält dieses Szenario in seiner gegenwärtigen Form für unwahrscheinlich. Banken würden DeFi nicht deshalb einsetzen, weil sie Dezentralisierung, freien Zugang oder anonyme Transaktionen unterstützen. Sie nutzen Blockchain vielmehr dort, wo die Technologie Kosten reduziert, Abwicklungen beschleunigt, Risiken senkt oder neue Vertriebswege ermöglicht.

Besonders attraktiv sind für Finanzinstitute beispielsweise die unmittelbare Abwicklung von Transaktionen, programmierbare Zahlungen, tokenisierte Sicherheiten und gemeinsame digitale Register. Dadurch könnten aufwendige Abstimmungsprozesse zwischen verschiedenen Datenbanken entfallen. Couponzahlungen, Margin Calls oder andere finanzielle Vorgänge ließen sich automatisieren. Gleichzeitig könnte Kapital schneller freigesetzt werden, das bislang zur Absicherung noch nicht abgeschlossener Transaktionen gebunden bleibt.

Die entscheidende Einschränkung: Banken wollen diese Vorteile weiterhin kontrollieren. Offener Zugang, pseudonyme Nutzer und vollständig unveränderbare Transaktionen passen kaum zu den regulatorischen und operativen Anforderungen großer Finanzunternehmen. Banken müssen Identitäten überprüfen, Geldwäschevorschriften einhalten, Sanktionen berücksichtigen und im Ernstfall Vermögenswerte einfrieren können. Auch die Möglichkeit, fehlerhafte oder rechtswidrige Transaktionen rückgängig zu machen, bleibt aus institutioneller Sicht wichtig.

Deshalb erwartet a16z die Entstehung einer neuen Kategorie: einer programmierbaren Finanzinfrastruktur, die Blockchain-Technologie verwendet, aber gezielt auf institutionelle Anforderungen zugeschnitten wird. Beispiele sind erlaubnispflichtige Netzwerke, tokenisierte Geldmarktfonds oder blockchainbasierte Systeme für Einlagen und Interbankenzahlungen. Dabei übernehmen Institutionen einzelne DeFi-Bausteine, entfernen jedoch häufig genau jene Eigenschaften, die klassisches DeFi auszeichnen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass offene DeFi-Netzwerke bedeutungslos werden. Laut a16z bleiben sie der wichtigste Experimentierraum für neue Finanzprodukte und technologische Innovationen. Viele Lösungen könnten zunächst in offenen Ökosystemen entstehen und später von Banken in kontrollierter Form übernommen werden. Die mögliche Konvergenz findet damit vor allem auf der technischen Ebene statt: TradFi und DeFi könnten dieselben Blockchain-Rails verwenden, ohne dass Banken tatsächlich zu Teilnehmern eines vollständig dezentralen Finanzsystems werden.

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TradFi sucht Sicherheit: Kann Bitcoin Hyper die entscheidende Brücke bauen?

Traditionelle Finanzunternehmen wollen zwar die Effizienz dezentraler Technologien nutzen, gleichzeitig jedoch möglichst viel Sicherheit, Kontrolle und Verlässlichkeit bewahren. Genau hier könnte die Kombination aus DeFi-Funktionalität und Bitcoin interessant werden. Denn Bitcoin verfügt über die stärkste Marke, die höchste Bekanntheit und ein besonders robustes Sicherheitsmodell, bietet auf seiner Basisschicht jedoch nur begrenzte Möglichkeiten für schnelle Transaktionen und komplexe Finanzanwendungen. An dieser Schnittstelle setzt Bitcoin Hyper an.

Das Projekt möchte Bitcoin mithilfe einer eigenen Layer-2-Lösung funktionaler und skalierbarer machen. Nutzer sollen BTC über eine sogenannte Zero-Knowledge-Bridge von der Bitcoin-Blockchain auf die zweite Ebene übertragen können. Dort soll eine leistungsfähige Ausführungsumgebung zum Einsatz kommen, die sich an der Solana Virtual Machine orientiert. Dadurch will Bitcoin Hyper die Geschwindigkeit und Programmierbarkeit von Solana mit der Liquidität und Sicherheit von Bitcoin verbinden.

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Auf der Layer 2 könnten Entwickler perspektivisch dezentrale Börsen, Lending-Anwendungen, Zahlungsdienste oder weitere DeFi-Protokolle aufbauen. Bitcoin würde damit nicht mehr ausschließlich als digitales Wertaufbewahrungsmittel dienen, sondern könnte stärker als Grundlage eines programmierbaren Finanzsystems genutzt werden. Genau diese Verbindung dürfte auch für institutionelle Akteure interessant sein: Bitcoin liefert die etablierte Basis, während die zusätzliche Ebene flexible und kostengünstige Anwendungen ermöglichen soll.

Relative Stärke zeigt Bitcoin Hyper bislang insbesondere im Presale. Nach aktuellen Angaben wurden bereits rund 33 Millionen US-Dollar eingesammelt. Zudem können Käufer ihre HYPER-Token staken, wobei derzeit eine dynamische Rendite von ungefähr 36 Prozent pro Jahr ausgewiesen wird.

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