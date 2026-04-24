Krypto-Unternehmen wenden sich an US-Politik: Schnelles Handeln erforderlich

Das Wichtigste in Kürze

Die Krypto-Industrie erhöht den Druck auf die US-Politik.

Offener Brief an US-Politiker, die Zeit drängt beim Clarity Act.

Polymarket sieht steigende Wahrscheinlichkeit für ein Scheitern des Gesetzes.

Die Kryptoindustrie erhöht den Druck auf die US-Politik: Am 23. April wandten sich führende Branchenverbände gemeinsam mit über 120 Unternehmen in einem offenen Brief an den Senat. Initiiert wurde die Initiative von der Blockchain Association und dem Crypto Council for Innovation. Adressiert ist das Schreiben an zentrale Entscheidungsträger im Bankenausschuss. Ziel ist es, endlich klare gesetzliche Rahmenbedingungen für digitale Vermögenswerte zu schaffen und die regulatorische Unsicherheit zu beenden.

Krypto-Branche fordert klare Regeln – das steckt hinter dem Vorstoß

Im Zentrum des Schreibens steht eine klare Forderung: Der US-Senat soll den nächsten Schritt gehen und eine konkrete Gesetzgebung zur Marktstruktur digitaler Assets vorantreiben. Konkret richtet sich der Appell an den United States Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, der eine sogenannte „Markup“-Phase einleiten soll. In diesem Schritt werden Gesetzesentwürfe final diskutiert, angepasst und für eine Abstimmung vorbereitet – ein entscheidender Meilenstein im Gesetzgebungsprozess.

1/ Today, @crypto_council and @BlockchainAssn, joined by a broad coalition of more than 120 organizations from across the digital asset ecosystem, urged the Senate Banking Committee to move forward with a markup on market structure legislation. Years of bipartisan work have… pic.twitter.com/WCYNLaOKwF — Crypto Council for Innovation (@crypto_council) April 23, 2026

Die Branche argumentiert, dass die USA aktuell an einem kritischen Wendepunkt stehen. Zwar hätten Behörden wie die Securities and Exchange Commission und die Commodity Futures Trading Commission zuletzt für mehr Klarheit gesorgt, doch Einzelmaßnahmen seien keine nachhaltige Lösung. Ohne ein einheitliches Bundesgesetz drohe eine Rückkehr zur sogenannten „Regulation by Enforcement“, also einer Regulierung über Strafmaßnahmen statt klarer Regeln.

Ein zentrales Anliegen der Unterzeichner ist daher die Schaffung eines umfassenden regulatorischen Rahmens, der die Zuständigkeiten zwischen Behörden eindeutig definiert. Gleichzeitig sollen Investoren besser geschützt und Innovationen gezielt gefördert werden. Besonders betont wird, dass bestehende Unsicherheiten bereits jetzt dazu führen, dass Kapital, Unternehmen und Talente in andere Länder abwandern, die regulatorisch weiter sind.

Klare Forderungen an US-Politik

Inhaltlich formuliert die Koalition mehrere konkrete Forderungen: Dazu gehört etwa der Erhalt von Anreizmechanismen bei Stablecoins, die Sicherstellung klarer Kompetenzen für Aufsichtsbehörden im Umgang mit tokenisierten Finanzinstrumenten sowie der Schutz von Entwicklern dezentraler Technologien. Auch effizientere Offenlegungsregeln und standardisierte Zertifizierungsprozesse für Token stehen auf der Agenda.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Schaffung eines einheitlichen regulatorischen Standards auf Bundesebene, der in allen US-Bundesstaaten gilt. Dies soll verhindern, dass Unternehmen sich mit einem Flickenteppich unterschiedlicher Regeln konfrontiert sehen.

Der Ton des Briefes ist dabei bewusst konstruktiv: Die Branche sieht sich nicht als Gegner der Regulierung, sondern als Partner im Gesetzgebungsprozess. Nach Jahren parteiübergreifender Vorarbeit sei nun der Moment gekommen, konkrete Ergebnisse zu liefern. Das Ziel ist klar formuliert: Die USA sollen ihre führende Rolle im globalen Finanzsystem auch im Zeitalter digitaler Assets behaupten.

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Verzögerungen beim Clarity Act: Markt wird zunehmend skeptisch

Die politische Dynamik rund um den sogenannten Clarity Act gerät ins Stocken – und das bleibt am Markt nicht unbemerkt. Während einzelne US-Senatoren zuletzt noch Optimismus verbreiteten und eine Verabschiedung bis Ende Mai in Aussicht stellten, mehren sich die Signale für Verzögerungen. Uneinigkeit innerhalb des Senats, unterschiedliche Prioritäten sowie anhaltende Diskussionen über zentrale Inhalte bremsen den Prozess sichtbar aus.

🚨NEW: At an event in DC this evening, Senator @berniemoreno was asked about the timeline for crypto market structure legislation. “I think we’re going to get it done by the end of May,” he said. The Ohio Republican warned last month that if the Clarity Act isn’t passed by May,… https://t.co/wKkIwF7tBT — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) April 22, 2026

Diese Unsicherheit spiegelt sich auch in den Daten von Polymarket wider. Die implizite Wahrscheinlichkeit, dass das Gesetz noch 2026 verabschiedet wird, ist zuletzt deutlich gefallen und liegt aktuell nur noch bei rund 44 Prozent. Besonders auffällig: Innerhalb weniger Tage kam es zu einem starken Rückgang der Erwartungen – ein klares Zeichen dafür, dass Marktteilnehmer kurzfristig nicht mehr mit einem schnellen politischen Durchbruch rechnen.

Auch die öffentliche Kommunikation verstärkt diesen Eindruck. Zwar äußern sich einzelne Politiker weiterhin zuversichtlich, gleichzeitig deuten Aussagen aus dem Umfeld des Senats darauf hin, dass selbst ein sogenannter „Markup“ – also die entscheidende Bearbeitungsphase des Gesetzes – zeitlich nach hinten verschoben werden könnte. Sollte sich diese Verzögerung bestätigen, dürfte das Vertrauen weiter leiden.

Für die Kryptoindustrie ist das problematisch. Ohne klare gesetzliche Rahmenbedingungen bleibt die regulatorische Unsicherheit bestehen. Der Markt reagiert sensibel auf solche Entwicklungen. Aktuell zeigt sich zunehmend Skepsis, ob die USA kurzfristig den erhofften regulatorischen Durchbruch schaffen.

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