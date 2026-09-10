Ein Bundesgericht in Alexandria verurteilte den 52-jährigen Jihoon Park aus Chantilly, Virginia, am 8. September wegen Betrugs an Anlegern und einem US-Insolvenzgericht. Laut Staatsanwaltschaft hatte Park zuvor Kryptowährungen im Wert von mehreren Millionen Dollar verborgen, bevor er in seinen Insolvenzunterlagen lediglich 0,34 Dollar an finanziellen Vermögenswerten angab. Die Urteilsverkündung ist für den 10. Dezember angesetzt.

Park verschwieg laut Staatsanwaltschaft Krypto-Vermögen im Insolvenzverfahren

Nach Angaben des US-Justizministeriums überwies Park mehr als 2,5 Millionen Dollar von mehreren Opfern auf sich selbst und gab die Erlöse unter anderem für ein Haus und Kryptowährung aus. Er gewann das Vertrauen der Geschädigten über persönliche Beziehungen und seine frühere Zugehörigkeit zu einem großen nationalen Finanzinstitut, bevor er ihr Geld zweckentfremdete.

Nachdem ihn ein Opfer verklagt hatte, übertrug Park Vermögenswerte auf seine Ehefrau und beantragte anschließend Insolvenzschutz. Sein Chapter-7-Verfahren begann laut Gerichtsunterlagen am 14. Januar 2025 im Eastern District of Virginia.

Die 0,34-Dollar-Angabe steht einem Millionenvermögen gegenüber

In den Insolvenzanträgen gab Park nur 0,34 Dollar an finanziellen Vermögenswerten an und bestritt, Kryptowährungen zu besitzen – ein Vorgehen, das laut Staatsanwaltschaft die Rückzahlung an seine Opfer verhindern sollte. Ein Insolvenzgerichtsurteil vom August 2025 liefert dazu konkrete Zahlen: Ein Investor hatte Park im August 2024 einen Scheck über 300.000 Dollar ausgestellt, im Folgemonat kaufte Park damit ein Haus in Chantilly für rund 1,2 Millionen Dollar, wobei die 700.000-Dollar-Anzahlung Investorengeld enthielt.

Ein Insolvenzverwalter versuchte später, die Anzahlung zurückzuerhalten oder die Immobilienübertragung rückgängig zu machen. Insolvenzrichter Brian F. Kenney wies den Anspruch des Investors auf das Haus zurück und stellte fest, dass die Anfechtungsbefugnisse des Verwalters Vorrang haben; zudem verzichtete Park auf seine Entschuldung. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt A. Tysen Duva erklärte: „Stattdessen stahl er die ihm anvertrauten Millionen Dollar, um sich selbst zu bereichern.“

Gesetzliche Höchststrafen sind noch nicht das tatsächliche Strafmaß

Die Geschworenen verurteilten Park wegen dreier Fälle von Telekommunikationsbetrug und zweier Fälle von Insolvenzbetrug. Telekommunikationsbetrug kann mit bis zu 20 Jahren Haft pro Fall geahndet werden, Insolvenzbetrug mit bis zu fünf Jahren – dabei handelt es sich jedoch um gesetzliche Höchststrafen, das tatsächliche Strafmaß legt der Richter am 10. Dezember unter Berücksichtigung der Bundesrichtlinien fest.

Der Fall zeigt die Grenzen vermeintlich verborgener Krypto-Vermögen

Der Fall steht exemplarisch für die strafrechtlichen und insolvenzrechtlichen Risiken, die entstehen, wenn digitale Vermögenswerte gegenüber Gerichten verschwiegen werden. Wie Ermittler solche Transaktionen nachverfolgen können, zeigt auch die Blockchain-Analyse von Finanznetzwerken in anderen Verfahren.

Kryptowährungen gelten zwar als pseudonym, nicht jedoch als anonym: Börsen und andere Dienstleister müssen aufgrund von KYC-Pflichten Identitäts- und Transaktionsdaten vorhalten und können diese an zuständige Behörden herausgeben, wie auch der Fall um weitergegebene Nutzerdaten einer großen Börse zeigt.