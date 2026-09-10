Tether und die Londoner Fasanara Capital haben am 9. September das Kreditvehikel StableFund gestartet. Die beiden Unternehmen bringen gemeinsam 400 Millionen US-Dollar Sponsor-Kapital ein und wollen zusätzlich bis zu 3 Milliarden US-Dollar von institutionellen Investoren einsammeln.

StableFund verbindet Fasanaras Kreditgeschäft mit Tethers Infrastruktur

Fasanara übernimmt die Verwaltung des Portfolios. Tether unterstützt dabei, USDT-verknüpfte Finanzierungsmöglichkeiten zu erschließen, und stellt Settlement- sowie Treasury-Infrastruktur bereit.

Geplant sind kurzlaufende, asset-besicherte Kredite über ein Fintech-Netzwerk in mehr als 60 Ländern. Der Fonds soll Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie Verbraucher bereitstellen, dazu Handelsforderungen und Supply-Chain-Kredite. Eine Aufteilung der 400 Millionen US-Dollar zwischen den beiden Sponsoren wurde nicht kommuniziert. Ähnlich wie bei tokenisierten institutionellen Fondsstrukturen anderer Anbieter bleibt auch hier die genaue Kapitalstruktur zunächst intransparent.

Ein weiterer Schritt in Tethers bestehende Kreditaktivitäten

Der Emittent ist im Kreditgeschäft kein Neuling: Laut Schätzungen von Galaxy Research kontrollierte Tether Ende Juni rund 60 Prozent eines zentralisierten Krypto-Kreditmarkts von 23 Milliarden US-Dollar – umgerechnet etwa 13,5 Milliarden US-Dollar an ausstehenden besicherten Krediten. StableFund erweitert dieses Geschäft nun Richtung privater Kreditmärkte und realwirtschaftlicher Finanzierung.

Der Zeitpunkt ist bemerkenswert: Der rund 3 Billionen US-Dollar schwere Private-Credit-Sektor steht laut Berichterstattung unter Druck durch steigende Ausfälle, Rücknahmeforderungen von Investoren und verstärkte regulatorische Prüfung. Der Financial Stability Board warnte bereits vor schwächerer Kreditnehmerqualität, hoher Verschuldung, intransparenten Bewertungen und wachsenden Verflechtungen zwischen privaten Fonds, Banken und Versicherern. StableFund positioniert sich mit kurzlaufenden, besicherten Krediten zwar abseits des vielfach kritisierten Corporate Direct Lending – ein automatisch geringeres Risikoprofil ergibt sich daraus aber nicht zwangsläufig.

Offene Bedingungen bestimmen Tethers tatsächliches Risiko

Tether tritt als Co-Sponsor, Originator und Berater auf, während Fasanara für Portfolioverwaltung und Kapitaleinsatz verantwortlich bleibt. Die Ankündigung legt nicht fest, dass Tether die endgültigen Underwriting-Entscheidungen trifft, noch dass USDT als Darlehenshauptkapital, Sicherheit oder Fondswährung dient.

Unklar bleiben zentrale Punkte: Tethers Anteil an möglichen Verlusten, die genaue Aufteilung des Sponsor-Kapitals, ein etwaiger Fremdkapitaleinsatz, Gebührenstrukturen sowie die Frage, ob das Sponsor-Kapital Verluste vor externen Investoren abfedert. Auch die Rückgabebedingungen des als Evergreen-Vehikel strukturierten Fonds – das heißt ohne festes Laufzeitende – sind nicht öffentlich detailliert. Wer die institutionelle Verwahrung von Stablecoin-Infrastruktur beobachtet, kennt dieses Muster: Finanzinstitute integrieren zunehmend Stablecoin-Schienen, bevor die konkreten Risikobedingungen vollständig offengelegt sind.

Ausblick: Institutionelles Kapital muss erst noch fließen

Die eigentliche Bewährungsprobe steht noch aus: StableFund muss die geplanten bis zu 3 Milliarden US-Dollar von institutionellen Investoren tatsächlich einwerben. Ein konkreter Zeitplan dafür wurde nicht genannt.

Beobachtenswert bleiben in den kommenden Monaten die tatsächlichen Rückgabebedingungen, eine mögliche Offenlegung der Risikoverteilung zwischen den Sponsoren sowie die Entwicklung der Ausfälle im relevanten Kreditsegment.

Kryptowährungen und damit verbundene Finanzprodukte unterliegen erheblichen Kursschwankungen und regulatorischer Unsicherheit; Investitionen in private Kreditvehikel oder Stablecoin-Infrastruktur sollten eigenständig geprüft werden. Wer sich für die institutionelle Seite dieser Entwicklung interessiert, findet weiterführende Einordnungen zur Verwahrung von Stablecoins durch klassische Finanzinstitute.