Krypto-Wahlkampf: FairShake sammelt 193 Mio. $ für 2026

Das Wichtigste in Kürze

Der Gesamtbetrag verteilt sich auf drei verbundene Einheiten: FairShake selbst, das Gelder an Kandidaten beider Parteien leitet; Protect Progress, das auf Demokraten fokussierte Schwester-PAC; und Defend American Jobs, das Pendant für die Republikaner.

Diese Struktur aus drei PACs ermöglicht koordinierte, aber gezielte Ausgaben entlang parteipolitischer Linien, ohne das gesamte Kapital in einem einzigen Vehikel zu konzentrieren.

FairShake, das parteiübergreifende Krypto-Super-PAC, startet mit einer beeindruckenden Kriegskasse von insgesamt 193 Millionen US-Dollar in den Zyklus der Zwischenwahlen 2026. Diese Zahl wurde CNBC kurz vor der Meldefrist der Federal Election Commission am 31. Januar mitgeteilt, wobei Ripple die Liste der Spender anführt.

Dieser finanzielle Meilenstein fällt in eine Zeit, in der sich der US-Senat auf die ersten Ausschussabstimmungen über ein umfassendes Gesetz zur Marktstruktur für digitale Vermögenswerte vorbereitet. Während der Landwirtschaftsausschuss des Senats plant, Teile der Gesetzgebung zu behandeln, stockt der Bereich des Bankenausschusses aufgrund ungelöster Zuständigkeitsstreitigkeiten.

Dies ist weit mehr als nur ein Erfolg beim Fundraising. Es ist ein deutliches Signal, dass die Krypto-Industrie die Einmischung in Wahlen als primäre Regulierungsstrategie institutionalisiert hat. Die massiven experimentellen Ausgaben des letzten Zyklus wurden in eine dauerhafte politische Infrastruktur umgewandelt, die über genügend Kapital verfügt, um Dutzende von Rennen im Repräsentantenhaus und im Senat zu beeinflussen, noch bevor ein einziger Stimmzettel abgegeben wurde.

#Crypto just outspent every other industry in U.S. elections – $189 million and counting.



That's more than AI, big tech, and betting combined. And it's only June. — AMBCrypto (@CryptoAmb) July 2, 2026

Die FairShake-Kriegskasse: Wie 193 Mio. $ zusammenkamen

Der Gesamtbetrag verteilt sich auf drei verbundene Einheiten: FairShake selbst, das Gelder an Kandidaten beider Parteien leitet; Protect Progress, das auf Demokraten fokussierte Schwester-PAC; und Defend American Jobs, das Pendant für die Republikaner. Diese Struktur aus drei PACs ermöglicht koordinierte, aber gezielte Ausgaben entlang parteipolitischer Linien, ohne das gesamte Kapital in einem einzigen Vehikel zu konzentrieren.

Zwei Großspenden in der zweiten Jahreshälfte 2025 trieben die Gesamtsumme maßgeblich voran. Ripple steuerte 25 Millionen US-Dollar bei – eine Verpflichtung, die Ripple-Chef Brad Garlinghouse öffentlich als Fortsetzung der Dynamik aus dem vorangegangenen Wahlzyklus bezeichnete.

Die Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz, deren Krypto-Sparte als a16z agiert, fügte 24 Millionen US-Dollar hinzu. Coinbase hatte bereits in der ersten Jahreshälfte 25 Millionen US-Dollar gespendet, kurz bevor FairShake liquide Mittel in Höhe von 141 Millionen US-Dollar offenlegte. Damit beliefen sich die kombinierten Investitionen dieser drei Firmen im zweiten Halbjahr laut Berichten von Politico auf etwa 74 Millionen US-Dollar.

Über den gesamten Zeitraum von 2023 bis 2024 erhielten FairShake und seine Partner laut FEC-Daten, die von Bloomberg Government zusammengestellt wurden, rund 93,5 Millionen US-Dollar von Coinbase, 45 Millionen US-Dollar von Ripple und insgesamt etwa 67 Millionen US-Dollar von Marc Andreessen und Ben Horowitz. Die Finanzierungsbasis für den aktuellen Zyklus hat sich dabei nur geringfügig verengt.

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Legislativer Kontext: Regulierung im Fokus

Der massive Kapitalaufbau des PAC ist zeitlich direkt auf die Bemühungen des Kongresses abgestimmt, eine umfassende Krypto-Regulierung zu verabschieden, die die Marktstruktur für digitale Vermögenswerte abdeckt – ein Paket, das die Ausschüsse bisher ungleichmäßig durchlaufen hat.

Die geplante Abstimmung im Landwirtschaftsausschuss des Senats markiert den ersten prozeduralen Test für den Gesetzentwurf. Derweil bleibt der Teil des Bankenausschusses umstritten, da Uneinigkeit darüber herrscht, wie die Regulierungsbefugnisse zwischen der Securities and Exchange Commission (SEC) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aufgeteilt werden sollen.

FairShake gab im gesamten Zyklus 2024 rund 195 Millionen US-Dollar aus. Die Gruppe argumentiert, dass diese Summe dazu beigetragen hat, dass der Kongress 2025 Gesetze für Stablecoins verabschiedete. Das nun stockende Gesetz für digitale Vermögenswerte stellt das nächste Ziel dar. Die Kriegskasse ist explizit darauf ausgerichtet, Gesetzgeber basierend auf ihrem Abstimmungsverhalten zu belohnen oder zu bestrafen.

Josh Vlasto, Sprecher des PAC-Netzwerks, erklärte, dass die Organisation weiterhin „geschlossen hinter unserer Mission steht, mit FairShake kryptofeindliche Politiker abzulehnen und pro-Krypto-Führer zu unterstützen“, während die Midterms 2026 näher rücken.

Take a look at this..



After every cycle peak, $XRP losing it's 20 WEMA has historically been a bearish signal. We're still below it at $1.35 today, so a rally there wouldn't mark a trend shift.



Relief is possible from this $1.00 low but the overall trend remains down for now 📉 pic.twitter.com/JY0dnJSlI2 — 🇬🇧 ChartNerd 📊 (@ChartNerdTA) July 2, 2026

Wahlkampfmanöver: Ausmaße und Ausblick

Ein Vergleich der FEC-Daten durch Bloomberg Government stufte die verfügbaren Mittel von FairShake als die größte branchenspezifische Kriegskasse im Vorfeld eines Midterm-Zyklus ein. Damit übertrifft sie sogar die Barreserven führender PACs aus dem Finanz- und Gesundheitssektor.

Das breitere Ökosystem der Krypto-PACs, einschließlich kleinerer verbündeter Gruppen, hatte laut derselben Analyse bis Anfang 2026 insgesamt etwa 221 Millionen US-Dollar für den Zyklus 2026 angesammelt.

Es wird erwartet, dass die Geschwindigkeit der Mittelverwendung ebenso aussagekräftig sein wird wie die Gesamtsumme. Reuters berichtete im Juni 2026, dass Krypto-nahe Gruppen bereits rund 189 Millionen US-Dollar in Vorwahlkämpfen ausgegeben hatten.

Forbes deutete an, dass ein erheblicher Teil der Kriegskasse bereits lange vor den allgemeinen Werbefenstern der Hauptwahl in unabhängige Ausgaben umgewandelt wurde. Dieses Tempo deutet darauf hin, dass das Netzwerk die Vorwahlen (Primaries) als entscheidenden Interventionspunkt betrachtet und nicht erst die eigentliche Wahl.

Beobachter der Wahlkampffinanzierung bezeichnen diese Anhäufung als eine der aggressivsten Interventionen einer einzelnen Branche in der jüngeren Geschichte. Dies wirft die Frage auf, ob das explizite Unternehmensfinanzierungsmodell der Krypto-Branche bald auch von KI- und Fintech-Firmen kopiert wird, wenn sich der Kongress breiteren Paketen zur digitalen Regulierung zuwendet.

Spätere FEC-Berichte werden zeigen, wie das verbleibende Kapital auf die entscheidenden Senatsrennen verteilt wird, in denen die Gesetzgebung für digitale Vermögenswerte weiterhin hart umkämpft bleibt.

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