Mega-Bank bullisch für DeFi: AAVE auf 3500 Dollar?

Das Wichtigste in Kürze

DeFi bleibt spannend, weil Smart Contracts klassische Finanzprozesse automatisieren effizient.

Aave ermöglicht Kredite, Sicherheiten und Renditen ohne zentrale Bankstruktur direkt.

Standard Chartered sieht AAVE bis 2030 bei rund 3.500 Dollar.

Kendrick bleibt auch für Bitcoin und Ethereum weiterhin optimistisch langfristig.

DeFi bleibt trotz Bärenmarkt eines der spannendsten Krypto-Narrative, weil hier nicht nur Spekulation, sondern echte Finanzinfrastruktur entsteht. Während viele Altcoins kaum Nutzen zeigen, laufen bei DeFi-Protokollen Kredite, Sicherheiten, Liquidationen und Renditen bereits automatisiert über Smart Contracts.

Besonders Aave steht dabei im Fokus: Das Protokoll ist eine dezentrale Lending-Plattform, auf der Nutzer Kryptowährungen verleihen, hinterlegen oder gegen Sicherheiten Kredite aufnehmen können. Damit ähnelt Aave funktional einer Bank, nur ohne zentrale Bilanz, Filialnetz oder klassische Kreditabteilung.

Die Prozesse laufen transparent on-chain. Gerade deshalb sehen einige Analysten hier langfristig enormes Potenzial.

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Standard Chartered sieht 50x-Chance: Warum Aave bis 2030 massiv steigen könnte

Standard Chartered hat laut aktuellen Berichten die Coverage von Aave aufgenommen und ein extrem bullisches Kursziel formuliert: Geoffrey Kendrick, Head of Digital Assets Research bei der Bank, sieht AAVE bis Ende 2030 bei rund 3.500 US-Dollar. Das würde ausgehend von den zuletzt genannten Kursniveaus ungefähr einem 50-fachen Anstieg entsprechen. Der Kern der These: Aave könnte zu einem zentralen Gewinner werden, wenn DeFi-Vermögen und tokenisierte Finanzmärkte in den kommenden Jahren deutlich wachsen.

Great to see one of the largest banks in the world taking a view on DeFi. Aave compresses the traditional lending cost structure into automated smart contracts, potentially the model could be applied to cater whole $400T finance industry. https://t.co/6DFN0EmrIf pic.twitter.com/dDVwB2niGL — Stani (@StaniKulechov) June 24, 2026

Besonders wichtig ist dabei die Prognose, dass Assets in DeFi bis 2030 um das 37-Fache auf rund 2,7 Billionen US-Dollar wachsen könnten. Standard Chartered verweist hier auf zwei große Treiber: Erstens sollen mehr krypto-native Assets wieder in DeFi-Protokolle fließen. Zweitens könnten tokenisierte Real-World-Assets, also etwa Anleihen, Fonds, Aktien oder andere Finanzprodukte auf der Blockchain, neue Sicherheiten und neue Kreditnachfrage schaffen. Genau davon würde ein Lending-Marktführer wie Aave direkt profitieren.

Major bank expects $AAVE token to surge to $3,500! Standard Chartered has shared a belief that @Aave's native token could pump +50x by 2030. Per Cointelegraph, the institution pointed to Aave's dominant position in the DeFi lending sector and bullish expectations around that… pic.twitter.com/iieprSJXvm — BSCN (@BSCNews) June 25, 2026

Die Logik dahinter ist einfach: Wenn immer mehr Vermögenswerte on-chain handelbar und beleihbar werden, braucht der Markt auch Kreditinfrastruktur. Aave stellt genau diese Infrastruktur bereit. Nutzer können Sicherheiten hinterlegen, Liquidität aufnehmen oder Renditen erzielen. Smart Contracts ersetzen dabei viele traditionelle Kostenblöcke einer Bank. Das macht Aave aus Sicht der Bullen zu einer Art automatisierter On-Chain-Bank.

Zudem betont Standard Chartered, dass Aave seine Marktposition nach zwischenzeitlichen Belastungen wieder stabilisieren konnte. Laut CoinDesk verweist Kendrick darauf, dass Aave Marktanteilsverluste nach dem KelpDAO-Exploit weitgehend aufgeholt habe und wieder Assets auf die Plattform zurückkehren.

Die Prognose bleibt natürlich hochspekulativ. Ein 50x-Szenario setzt voraus, dass DeFi deutlich größer wird, Regulierung nicht zum Bremsklotz wird, Aave seine Dominanz hält und der AAVE-Token selbst stärker vom Protokollerfolg profitiert. Dennoch ist bemerkenswert, dass nun eine der größten Banken der Welt Aave nicht nur als Krypto-Experiment, sondern als ernstzunehmende Finanzinfrastruktur bewertet.

Auch für Bitcoin und Ethereum bleibt Standard Chartered bullisch

Standard Chartered ist nicht nur bei Aave optimistisch. Geoffrey Kendrick vertritt auch für den breiteren Kryptomarkt eine konstruktive Einschätzung. Nach dem jüngsten Abverkauf erklärte er laut mehreren Berichten, dass der „Crypto Winter“ vorbei sei. Der Rückgang von Bitcoin in den Bereich um 59.000 US-Dollar habe aus seiner Sicht wahrscheinlich den zyklischen Boden markiert. Zugleich hält er an seinen Jahresendzielen von 100.000 US-Dollar für Bitcoin und 4.000 US-Dollar für Ethereum fest.

Standard Chartered's Kendrick: Crypto Winter Is Over; $100K BTC and $4K ETH Year-End Targets Remain Standard Chartered analyst Geoffrey Kendrick maintained his year-end targets of $100,000 for Bitcoin and $4,000 for Ethereum, saying Bitcoin's drop to around $59,000 likely marked… pic.twitter.com/dbADwAW29V — Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 13, 2026

Die Argumentation: Der jüngste Sell-off sei stark durch kurzfristige Belastungen geprägt gewesen. Genannt wurden unter anderem schwache ETF-Flows, Liquiditätsdruck und makroökonomischer Stress. Wenn diese Faktoren nachlassen und wieder Kapital in Bitcoin-ETFs fließt, könnte sich der Markt laut Kendrick stabilisieren. Ethereum sieht Standard Chartered kurzfristig sogar mit Outperformance-Potenzial gegenüber Bitcoin.

Damit ergibt sich ein klares Bild: Standard Chartered bleibt trotz schwacher Kurse langfristig bullisch für Krypto. Bitcoin gilt als makrogetriebener Kernwert, Ethereum als potenzieller Outperformer und Aave als besonders spannender DeFi-Gewinner, falls tokenisierte Finanzmärkte wirklich on-chain skalieren.

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