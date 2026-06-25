„Krypto am Ende“ – beste Chance des Jahrzehnts?

Das Wichtigste in Kürze

Altcoins bleiben schwach, Anleger müssen 2026 deutlich selektiver investieren.

Viele Marktteilnehmer verlieren Vertrauen und warten auf den Boden.

Antizyklische Chancen entstehen oft in Phasen maximaler Angst.

Bitcoin-Layer-2-Projekte wie Bitcoin Hyper zeigen relative Stärke.

Altcoins bleiben im Jahr 2026 ein schwieriges Spielfeld. Der Markt befindet sich in einem ausgeprägten Bärenmarkt, viele Projekte notieren weit unter ihren Hochs und Anleger müssen deutlich selektiver vorgehen als in früheren Zyklen.

Während in alten Bullenmärkten fast jedes Narrativ Kapital anzog, unterscheiden sich die heutigen Krypto-Trends stark: Einige Sektoren haben reale Nutzung, andere leben fast nur noch von Hoffnung. Gleichzeitig ist das Sentiment extrem schwach. Angst macht sich breit, Social Media ist voller „Crypto is over“-Beiträge und viele Anleger fragen sich, ob der Markt endgültig gescheitert ist.

Genau in solchen Phasen entstehen jedoch historisch oft die spannendsten Chancen. Denn wenn Panik dominiert, Preise stark gefallen sind und kaum jemand mehr an den nächsten Zyklus glaubt, beginnt häufig die Akkumulationsphase für langfristige Investoren.

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Ist Krypto am Ende – oder ist genau das die große Chance?

Die These aus dem Beitrag basiert auf der Idee, dass Bitcoin und der Kryptomarkt weiterhin in wiederkehrenden Zyklen laufen. Gemeint ist vor allem der klassische Vierjahreszyklus, der historisch eng mit dem Bitcoin-Halving verbunden war. Nach dieser Logik gibt es längere Phasen der Euphorie, danach starke Korrekturen und anschließend eine neue Akkumulationsphase, bevor der nächste große Aufwärtszyklus startet.

I’ve never seen this many “crypto is over” posts in my life. Everyone forgot about 4 year cycles – which only makes me more confident that cycles still work. Just buy BTC in Sep-Oct at $40k and hold it for 3 years until $240k+. It’s really that simple. https://t.co/QB1IxnIecK pic.twitter.com/3TbsBX7Gxi — 𝗰𝘆𝗰𝗹𝗼𝗽 (@nobrainflip) June 25, 2026

Der Analyst argumentiert: Gerade weil aktuell so viele Marktteilnehmer Krypto abschreiben, könnte dies ein antizyklisches Signal sein. Wenn fast alle Angst haben, wenn „Crypto is over“ wieder zum dominanten Narrativ wird und Bitcoin deutlich unter dem Allzeithoch notiert, dann erinnert das an frühere Tiefphasen. In den Jahren 2018 oder 2022 war die Stimmung ebenfalls extrem negativ. Rückblickend waren genau diese Phasen jedoch attraktive Einstiegsbereiche für langfristige Anleger.

Die Grafik zeigt dieses Muster vereinfacht: längere grüne Phasen von rund 1.064 Tagen, in denen Bitcoin stark steigt, gefolgt von roten Korrekturphasen von rund 364 Tagen. Daraus leitet der Beitrag ab, dass Bitcoin im aktuellen Zyklus noch einmal deutlich fallen könnte, möglicherweise in Richtung 40.000 US-Dollar, bevor anschließend ein neuer mehrjähriger Aufwärtstrend bis 240.000 US-Dollar oder höher startet.

Wichtig ist jedoch: Diese These ist keine Garantie. Zyklen können sich verändern, Makro-Lage, Regulierung, Liquidität und institutionelle Nachfrage spielen 2026 eine viel größere Rolle als früher. Dennoch bleibt die Kernaussage spannend: Maximale Angst ist selten das Ende eines Marktes. Häufig ist sie der Punkt, an dem langfristige Chancen entstehen – aber nur für Anleger mit Geduld, Risikomanagement und klarer Auswahl.

Angst dominiert: Doch genau hier entstehen oft die besten Einstiege

Auch der aktuelle Marktkommentar von Eunice D Wong trifft den Nerv vieler Anleger. Die Stimmung ist schwach, Angst dominiert und immer mehr Marktteilnehmer verlieren ihre Überzeugung. Gleichzeitig warten viele nur noch auf den perfekten Boden, statt schrittweise Positionen aufzubauen. Genau darin liegt jedoch häufig das Problem: Der ideale Einstieg ist rückblickend leicht zu erkennen, in Echtzeit fühlt er sich fast nie komfortabel an.

Now is not the time to sleep on crypto Fear is elevated, sentiment is terrible, and people are losing conviction Whales are dumping bags at million dollar losses Everyone is just waiting for the bottom instead of slowly accumulating Most people won't act until it feels safe,… — Eunice D Wong 🦄 (@Eunicedwong) June 24, 2026

Wenn Wale mit hohen Verlusten verkaufen, Social Media voller Panik ist und kaum jemand Risiko eingehen möchte, entsteht oft ein antizyklisches Umfeld. Natürlich bedeutet das nicht, dass der Boden bereits erreicht ist. Weitere Rücksetzer bleiben jederzeit möglich. Doch wer langfristig an Bitcoin, starke Altcoins oder neue Narrative glaubt, könnte solche Phasen nutzen, um gestaffelt zu akkumulieren. Denn die besten Chancen entstehen selten dann, wenn sich der Markt sicher anfühlt, sondern häufig genau dann, wenn die Mehrheit kapituliert.

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Relative Stärke: Bitcoin Hyper trotzt dem schwachen Markt

Während viele Altcoins im Bärenmarkt weiter unter Druck stehen, gibt es vereinzelt Projekte, die relative Stärke zeigen. Genau diese Ausnahmen sind für Anleger besonders interessant. Denn wer sich in schwachen Marktphasen frühzeitig in starken Narrativen positioniert, kann überproportional profitieren, sobald Liquidität und Risikobereitschaft zurückkehren. Ein Bereich, der dabei zunehmend Aufmerksamkeit bekommt, sind Layer-2-Lösungen auf Bitcoin.

Die Logik dahinter ist einfach: Bitcoin bleibt das sicherste, bekannteste und liquideste Netzwerk im Kryptomarkt. Gleichzeitig war Bitcoin bislang funktional deutlich eingeschränkter als moderne Smart-Contract-Plattformen wie Solana oder Ethereum. Während dort DeFi, Meme-Coins, NFTs, Gaming und schnelle Transaktionen längst zum Ökosystem gehören, wurde Bitcoin primär als digitales Wertaufbewahrungsmittel genutzt. Genau hier setzen neue Layer-2-Ansätze an. Sie wollen Bitcoin skalierbarer, schneller und programmierbarer machen – ohne die starke Sicherheitsbasis von Bitcoin aufzugeben.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Ein spannendes Projekt in diesem Bereich ist Bitcoin Hyper. Das Projekt möchte die Vorteile von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Effizienz von Solana verbinden. Geplant ist eine Bitcoin-Layer-2, die über eine Bridge BTC in ein schnelleres Ökosystem bringt. Mithilfe von Zero-Knowledge-Technologie sollen Transaktionen effizient verarbeitet und anschließend sicher mit Bitcoin verbunden werden. Dadurch könnte Bitcoin nicht nur als „digitales Gold“, sondern auch als Grundlage für DeFi-Anwendungen, schnelle Zahlungen und neue Onchain-Nutzung dienen.

Auffällig ist dabei die relative Stärke im Presale. Trotz schwachem Marktumfeld konnte Bitcoin Hyper bereits rund 33 Millionen US-Dollar einsammeln. Das spricht für anhaltendes Interesse an Bitcoin-nahen Infrastrukturprojekten. Hinzu kommt ein Staking-Angebot mit aktuell rund 36 Prozent APY, das zusätzliche Nachfrage erzeugen kann. Natürlich bleibt ein Presale spekulativ und risikoreich.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.