Michael Saylor, Vorsitzender der Bitcoin-Treasury-Firma Strategy, hat den bevorstehenden 100. Bitcoin-Kauf des Unternehmens signalisiert. Dies markiert einen bedeutenden operativen Meilenstein in einer Akkumulationskampagne, die im August 2020 begann.

Das Unternehmen hält laut offiziellen Statistiken derzeit 717.131 BTC und hat in 12 aufeinanderfolgenden Wochen Käufe getätigt, womit es seine aggressive Akquisitionsstrategie trotz der jüngsten Marktvolatilität fortsetzt.

Am Samstag deutete Saylor an, dass die Transaktion unmittelbar bevorstehe, indem er Portfolio-Tracking-Daten auf X teilte – eine Kommunikationsmethode, die er häufig anwendet, bevor er offizielle Akquisitionsoffenlegungen bei der Securities and Exchange Commission einreicht.

Bitcoins Treasury von Strategy: Meilenstein der Akkumulation

In seinem Social-Media-Post teilte Saylor einen Screenshot mit der Bildunterschrift „The Orange Century“, was auf die Anzahl von 100 Transaktionen anspielt.

Nach Unternehmensdaten hat Strategy bis heute 99 separate Bitcoin-Käufe abgeschlossen.

Seit der ersten Kapitalallokation von 250 Millionen USD vor fast sechs Jahren hat das Unternehmen seine Unternehmensstruktur transformiert und ist zum weltweit größten börsennotierten Halter des digitalen Vermögenswerts geworden.

Der Weg zu diesem Meilenstein war nicht ohne erhebliche Volatilität. Jüngste Marktbewegungen haben die Bilanz des Unternehmens unter Druck gesetzt.

Während der Bericht „Strategy reports $12.4B Bitcoin loss Q4 2025“ die mit der Mark-to-Market-Bilanzierung während Drawdowns verbundenen Risiken hervorhob, hat das Unternehmen seine „Accretion“-Strategie ohne Abweichung beibehalten.

Das Unternehmen strebt danach, die Menge an Bitcoin pro Aktie zu erhöhen und priorisiert diese Kennzahl gegenüber kurzfristigen Fiat-Bewertungen.

First time I’ve seen Saylor look nervous speaking publicly. He can’t say anything else, but deep down he knows extreme downside scenarios aren’t impossible.$BTC pic.twitter.com/PS3NDZhYao — Alejandro₿TC (@Alejandro_XBT) February 11, 2026

Überzeugung in der Unternehmensthesaurierung trotz Marktvolatilität

Der bevorstehende 100. Kauf erfolgt, während Strategy durch ein herausforderndes Preisumfeld navigiert. Offizielle Daten zeigen, dass die durchschnittliche Kostenbasis des Unternehmens derzeit bei etwa 76.027 USD pro Bitcoin liegt.

Da der Vermögenswert in den letzten Wochen unter dieser Schwelle gehandelt wurde, befindet sich die Treasury technisch gesehen in einer Position mit nicht realisierten Verlusten, was an den Krypto-Winter von 2022 erinnert.

Trotz der Preisentwicklung hat das Unternehmen durch Wandel-Schuldverschreibungen und Vorzugsaktien aufgenommenes Kapital genutzt, um seine Bestände zu erweitern und zuletzt Mitte Februar 2026 über 2.400 BTC erworben.

Dieses unerschütterliche Engagement spiegelt den Ansatz anderer institutioneller Anwender wider. Beispielsweise illustriert die Entschlossenheit von Metaplanet, die Bitcoin-Käufe trotz des Crashs fortzusetzen, eine ähnlich starke Überzeugungsthese bei Unternehmens-Treasuries in Asien.

Die Emission von Vorzugsaktien und Schuldtiteln durch Strategy zur Finanzierung dieser Käufe hat seine Position effektiv gehebelt, führt jedoch Risiken im Zusammenhang mit Zinsverpflichtungen ein.

JUST IN: 🇺🇸 Eric Trump says Bitcoin will reach $1 million. „I’ve never been more bullish on Bitcoin in my life.“ pic.twitter.com/niJH5ILfh9 — Watcher.Guru (@WatcherGuru) February 18, 2026

Marktauswirkungen der anhaltenden institutionellen Nachfrage

Die Beharrlichkeit von Strategy signalisiert die starke Überzeugung, dass Volatilität eher eine Gelegenheit zur Akkumulation als ein Warnsignal darstellt.

Der Unternehmenssektor wird zunehmend aktiv und schafft eine Nachfragebasis. Kürzlich fasste Tron-Gründer Justin Sun einen Bitcoin-Kauf im Wert von 100 Millionen USD ins Auge, was den Trend bestätigt, dass weiterhin Liquidität von vermögenden Akteuren zusammen mit öffentlichen Unternehmen in den Markt fließt.

Darüber hinaus hat sich der Umfang der Adaption über Unternehmen hinaus auf staatliche Akteure ausgeweitet.

Jüngste Berichte, wonach Regierungsfonds aus Abu Dhabi Bitcoin kaufen, deuten auf eine geopolitische Verschiebung hin zu digitalen Vermögenswerten als Bestandteile von Reserve-Währungen hin.

Während Strategy seine Serie in die potenziell 13. Kaufwoche in Folge fortsetzt, wartet der Markt auf die offizielle Bestätigung der Größe von Kauf Nr. 100.