Neue ETFs setzen auf Wahlergebnisse – Start nächste Woche?

Das Wichtigste in Kürze

Immer mehr Krypto-ETFs und innovative Finanzprodukte launchen.

Nächste Woche könnten die ersten Prediction Market ETFs kommen.

Anleger können hier auf den Ausgang der nächsten US-Wahlen wetten.

Immer mehr Krypto-ETFs drängen auf den Markt – und die Dynamik nimmt weiter zu. Was mit den Bitcoin-Spot-ETFs begann, hat sich inzwischen zu einer regelrechten Welle entwickelt. Neben klassischen Produkten entstehen zunehmend innovative und experimentelle Ansätze, die neue Marktsegmente erschließen sollen. Anbieter testen gezielt, wie weit sich Finanzprodukte mit digitalen Assets und neuen Technologien kombinieren lassen.

Nun könnte bereits der nächste Evolutionsschritt bevorstehen: sogenannte Prediction-Market-ETFs. Diese verbinden klassische Börsenprodukte mit Wetten auf reale Ereignisse. Damit rückt ein völlig neues Konzept näher an den regulierten Finanzmarkt – und könnte schon in Kürze Realität werden.

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Warum Prediction-Market-ETFs zeitnah starten könnten

Laut Bloomberg-Analyst James Seyffart steht der Start erster Prediction-Market-ETFs offenbar unmittelbar bevor. Grundlage ist eine aktuelle Einreichung des ETF-Anbieters Roundhill, bei der ein konkretes Wirksamkeitsdatum genannt wurde: der 5. Mai. Solche sogenannten „effective dates“ sind ein entscheidender Schritt im Zulassungsprozess, da sie signalisieren, dass regulatorische Hürden weitgehend genommen wurden.

NEW: Looks like we are going to see prediction markets ETFs launch next week. @roundhill filing just hit for an effective date of 5/5. These first prediction markets etfs will be bets on dems or republicans owning the House or Senate. h/t @Todd_Sohn pic.twitter.com/hPJ0bSdMQI — James Seyffart (@JSeyff) April 28, 2026

Seyffart verweist darauf, dass diese ETFs nicht direkt auf Kryptowährungen setzen, sondern auf Wahrscheinlichkeiten politischer Ereignisse – etwa darauf, welche Partei künftig den US-Senat oder das Repräsentantenhaus kontrolliert. Damit greifen sie ein Konzept auf, das bislang vor allem von Plattformen wie Prediction Markets bekannt ist.

Der entscheidende Punkt: Die Produkte bewegen sich innerhalb bestehender regulatorischer Rahmenbedingungen. Dadurch wird es möglich, ein bislang eher alternatives Marktsegment in die klassische ETF-Struktur zu überführen – und genau das könnte den zeitnahen Start erklären.

Was hinter den Roundhill Prediction-Market-ETFs steckt

Die geplanten ETFs des Anbieters Roundhill Investments verfolgen einen neuartigen Ansatz: Sie bilden keine klassischen Vermögenswerte wie Aktien oder Kryptowährungen ab, sondern Wahrscheinlichkeiten politischer Ereignisse. Konkret geht es um den Ausgang von US-Wahlen – etwa ob Demokraten oder Republikaner künftig eine Mehrheit im Senat, Repräsentantenhaus oder sogar im Präsidentschaftsamt halten.

Technisch basiert das Konzept darauf, dass diese ETFs indirekt in entsprechende Prognosemärkte investieren. Dort werden Wahrscheinlichkeiten in Form von handelbaren Preisen dargestellt. Steigt die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ereignis, erhöht sich auch der Wert der entsprechenden Position. Anleger können somit über den ETF auf politische Entwicklungen „wetten“, ohne selbst direkt an Prediction-Market-Plattformen teilnehmen zu müssen.

LATEST: ⚡ The first US prediction market ETFs are set to launch on May 5, with Roundhill listing 6 funds tied to upcoming election outcomes, per Bloomberg analyst James Seyffart. pic.twitter.com/PnzETXggVu — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) April 29, 2026

Roundhill plant dabei gleich mehrere Produkte, die unterschiedliche Szenarien abdecken – etwa getrennte ETFs für Senat, Repräsentantenhaus oder Präsidentschaft. Diese Diversifikation ermöglicht es Investoren, gezielt auf spezifische politische Entwicklungen zu setzen oder sich breiter zu positionieren.

Der große Vorteil liegt in der Zugänglichkeit: Während Prediction Markets bislang oft regulatorisch eingeschränkt oder schwer zugänglich waren, bringt die ETF-Struktur diese Strategie in den traditionellen Finanzmarkt. Gleichzeitig bleibt das Risiko hoch, da politische Ereignisse schwer vorhersehbar sind und stark von kurzfristigen Entwicklungen beeinflusst werden können.

Dennoch zeigt die Initiative, wie weit sich der ETF-Markt inzwischen entwickelt hat – hin zu immer spezialisierteren und experimentelleren Produkten.

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