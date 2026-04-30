Neuer Fiskal-Kurs in Brüssel: Droht Krypto-Anlegern eine zusätzliche EU-Steuer?

Das Wichtigste in Kürze

Die Europäische Union plant im Rahmen ihres Finanzrahmens von 2028 bis 2034 die Einführung einer gemeinschaftlichen Abgabe auf Kapitalgewinne aus Kryptowerten.

Deutschland und Frankreich unterstützen den Vorstoß ausdrücklich, um zusätzliche Einnahmen ohne eine Erhöhung der direkten Mitgliedsbeiträge zu generieren.

Sollte das Vorhaben umgesetzt werden, könnten attraktive nationale Steuerbefreiungen wie die einjährige Haltefrist in Deutschland endgültig hinfällig werden.

Neues Gesetz zur Besteuerung von Krypto in Deutschland? Das musst du wissen!

In der europäischen Politik zeichnet sich eine signifikante Kehrtwende ab, die insbesondere Krypto-Investoren im gesamten Euroraum hart treffen könnte.

Das Europäische Parlament hat sich jüngst für eine Verhandlungsposition ausgesprochen, die den Mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 2028 bis 2034 maßgeblich durch neue Eigenmittel finanzieren will.

Zu diesen Einnahmequellen gehört nach den Plänen der Abgeordneten eine EU-weite Abgabe auf Kapitalerträge aus Kryptowerten.

Ziel ist es, den nächsten Langzeithaushalt, der auf über zwei Billionen Euro taxiert wird, auf ein solides Fundament zu stellen, ohne die direkten Beiträge der Mitgliedstaaten weiter zu erhöhen.

Dabei wird ein jährliches Volumen von rund 60 Milliarden Euro angestrebt, das neben Krypto-Steuern auch aus Abgaben auf Online-Glücksspiel oder digitale Dienstleistungen gespeist werden soll.

Bei der Abstimmung am vergangenen Dienstag votierten 370 Abgeordnete für diesen Kurs, während 201 dagegen stimmten.

Besonders brisant ist dabei die politische Dynamik hinter den Kulissen, denn nach Informationen aus Regierungskreisen befürworten sowohl Berlin als auch Paris diesen Vorstoß ausdrücklich.

Für die beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone bietet eine zentralisierte Krypto-Steuer die Möglichkeit, das Budget der Union zu stützen, ohne die nationalen Haushalte durch höhere Direktzahlungen an Brüssel zu belasten.

Bislang agiert die Europäische Union bei der direkten Besteuerung von Bürgern eher zurückhaltend, da die Steuerhoheit primär bei den Nationalstaaten liegt.

Wegweisende Entscheidung für den europäischen Haushalt

Eine Abgabe auf Grundlage eines einheitlichen Abrufsatzes würde jedoch eine völlig neue Qualität der fiskalischen Integration darstellen. In der entsprechenden Pressemitteilung des Parlaments wird dieser Schritt mit dem Argument der Steuergerechtigkeit untermauert.

Es solle sichergestellt werden, dass Gewinne im digitalen Raum ähnlich wie traditionelle Kapitalerträge behandelt werden, um ein den Erfordernissen entsprechendes Einnahmenniveau zu garantieren.

Dennoch bleibt die Umsetzung komplex, da für eine solche Steuerreform im Rat der Europäischen Union Einstimmigkeit erforderlich ist.

Jeder einzelne Mitgliedstaat könnte das Vorhaben theoretisch mit einem Veto blockieren, was den Weg bis zur tatsächlichen Einführung im Jahr 2028 steinig macht. Für private Anleger in Deutschland hätte diese Entwicklung dennoch weitreichende Folgen.

Bislang galt die Regelung, dass Gewinne aus dem Verkauf von Kryptowährungen nach einer Haltedauer von einem Jahr steuerfrei realisiert werden konnten.

Diese attraktive Regelung, die Deutschland zu einem der gefragtesten Standorte für Krypto-Halter machte, gerät nun unter massiven Druck. Sollte die EU-weite Abgabe tatsächlich kommen, wäre die nationale Souveränität in dieser Frage eingeschränkt.

Auch Länder wie Portugal oder Tschechien, die für ihre liberalen Steuergesetze im Bereich digitaler Vermögenswerte bekannt sind, müssten ihre Gesetzgebung vermutlich anpassen.

Fazit: Steuerfreie Krypto-Gewinne innerhalb der EU wären dann Geschichte

Eine EU-weite Harmonisierung würde bedeuten, dass das Schlupfloch der steuerfreien Veräußerung innerhalb der Union faktisch geschlossen wird.

Wer dann noch von steuerfreien Gewinnen profitieren möchte, müsste seinen steuerlichen Wohnsitz wohl außerhalb der Europäischen Union suchen.

Ob die neue Abgabe zusätzlich zu den nationalen Steuern erhoben wird oder diese teilweise ersetzt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt.

Die Pläne der EU offenbaren ein wachsendes Spannungsfeld zwischen staatlichem Finanzbedarf und der Innovationsförderung im Sektor der digitalen Assets.

Während die Harmonisierung der Steuersätze zur Vermeidung von Steuerflucht innerhalb der Union beitragen kann, birgt sie gleichzeitig die Gefahr, Kapital in Drittstaaten abwandern zu lassen.

Die Unterstützung durch das deutsch-französische Tandem verleiht dem Vorhaben ein massives politisches Gewicht, das die bisherige Steuerfreiheit für Langzeithalter ernsthaft gefährdet.

Für den Krypto-Standort Europa markiert dies eine Zäsur, die den regulatorischen Rahmen deutlich verschärft und den Fiskalismus über den Pioniergeist stellt.

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