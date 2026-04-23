OpenAI erstmals über 1 Billion Dollar – doch zwei Blockchain-IPOs sind NOCH größer

Das Wichtigste in Kürze

OpenAI erreicht vor dem IPO erstmals eine Billionen-Bewertung.

Nur Anthropic und SpaceX sind bei PreStocks noch höher bewertet.

Solana überzeugt mit Pre-IPO-Markt, Bitcoin möchte via L2 folgen.

Mit einer impliziten Bewertung von über 1 Billion US-Dollar erreicht OpenAI erstmals eine neue historische Dimension für private Technologieunternehmen. Noch vor einem möglichen Börsengang signalisiert der Markt damit eine extreme Nachfrage und hohe Erwartungen an die Zukunft von Künstlicher Intelligenz. Besonders bemerkenswert: Diese Bewertung entsteht nicht klassisch über Venture-Capital-Runden, sondern zunehmend durch handelbare Pre-IPO-Instrumente auf der Blockchain.

BREAKING: OpenAI's pre-IPO valuation has officially hit a record $1 trillion. Pre-IPO instruments trading onchain, backed 1:1 by SPV exposure on Jupiter, are providing a real-time proxy for the company’s implied IPO valuation. OpenAI’s implied valuation is now up +163% since… pic.twitter.com/7W3UFp5cxu — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 22, 2026

Diese spiegeln in Echtzeit wider, wie Investoren den potenziellen Börsenwert einschätzen. Seit ersten Gerüchten über ein mögliches IPO im Jahr 2025 hat sich die Bewertung massiv nach oben entwickelt. Der rasante Anstieg verdeutlicht, wie stark KI als struktureller Megatrend wahrgenommen wird. OpenAI steht dabei im Zentrum dieser Entwicklung und wird von vielen Marktteilnehmern als Schlüsselakteur der nächsten technologischen Revolution gesehen.

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PreStocks-Daten zeigen: Diese Unternehmen sind noch höher bewertet

Ein Blick auf die aktuellen Daten von PreStocks zeigt, wie sich die impliziten Bewertungen führender KI- und Tech-Unternehmen im Vergleich entwickeln. OpenAI kommt derzeit auf eine Bewertung von rund 1,33 Billionen US-Dollar (implied), während der sogenannte Mark Value bereits bei etwa 1,00 Billion US-Dollar liegt. Damit hat das Unternehmen die Billionenschwelle offiziell erreicht.

Noch höher bewertet sind jedoch zwei weitere Player: SpaceX führt das Ranking mit einer impliziten Bewertung von rund 1,74 Billionen US-Dollar an, gefolgt von Anthropic mit etwa 1,47 Billionen US-Dollar. Diese Zahlen zeigen, dass der Markt aktuell gleich mehrere potenzielle Billionen-IPOs einpreist – ein Novum in der Geschichte der Kapitalmärkte.

Auch die Dynamik ist bemerkenswert: Während OpenAI im 30-Tage-Vergleich um rund +37,5 % zulegen konnte, verzeichnet Anthropic sogar ein Wachstum von über +100 %. SpaceX hingegen zeigt mit etwa +2,4 % eine stabilere Entwicklung auf hohem Niveau. Die Daten verdeutlichen, dass sich ein klarer Wettbewerb um die höchsten Bewertungen im privaten Tech-Sektor entwickelt – mit Fokus auf KI und Zukunftstechnologien.

Was sind PreStocks – und warum ist das eine Revolution?

PreStocks stehen für eine neue Form der Kapitalmarkt-Teilnahme, die durch Blockchain-Technologie ermöglicht wird. Dabei handelt es sich um tokenisierte Finanzinstrumente, die die Bewertung privater Unternehmen vor einem Börsengang abbilden. Anleger können diese Tokens handeln, wodurch eine Art Sekundärmarkt für Pre-IPO-Bewertungen entsteht.

Der entscheidende Vorteil: Privatanleger erhalten erstmals Zugang zu einem Markt, der bisher fast ausschließlich institutionellen Investoren vorbehalten war. In klassischen Venture-Capital-Strukturen entstehen die größten Wertsteigerungen oft vor dem eigentlichen Börsengang. Genau diese Phase wird durch PreStocks nun handelbar gemacht.

Technisch basiert das Modell häufig auf sogenannten SPVs (Special Purpose Vehicles), die die Beteiligung strukturieren und 1:1 an den zugrundeliegenden Unternehmenswert koppeln. Über Blockchains wie Solana können diese Anteile effizient, transparent und nahezu in Echtzeit gehandelt werden.

Damit entsteht ein völlig neuer Markt: Frühphasenbewertungen werden liquid, global zugänglich und deutlich transparenter. Für Anleger bedeutet das potenziell höhere Renditechancen – aber auch neue Risiken, da Bewertungen stärker von Marktstimmung als von fundamentalen Daten getrieben sein können.

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Solana führt bei PreStocks – doch Bitcoin könnte folgen

Im Bereich der PreStocks zeichnet sich aktuell ein klarer Trend ab: Solana entwickelt sich zur führenden Blockchain für tokenisierte Pre-IPO-Instrumente. Die Gründe liegen auf der Hand: hohe Skalierbarkeit, extrem schnelle Transaktionen und niedrige Gebühren ermöglichen es, diese neuartigen Finanzprodukte effizient und nahezu in Echtzeit handelbar zu machen.

Gerade bei PreStocks, wo Preisbewegungen dynamisch durch Angebot und Nachfrage entstehen, ist eine performante Infrastruktur entscheidend. Solana bietet hier aktuell die besten Voraussetzungen und hat sich deshalb als bevorzugte Plattform für diese Innovation etabliert.

Dennoch richtet sich der Blick vieler Anleger bereits auf die nächste Entwicklungsstufe – und damit auf Bitcoin. Sollte es gelingen, Bitcoin durch Layer-2-Technologien funktional zu erweitern, könnte sich das Kräfteverhältnis im Markt deutlich verschieben. Denn während Solana vor allem durch Geschwindigkeit überzeugt, bringt Bitcoin einen entscheidenden Vorteil mit: maximale Sicherheit und globale Akzeptanz. Wenn diese Eigenschaften mit moderner Skalierung kombiniert werden, entsteht eine Infrastruktur, die nicht nur mit bestehenden Lösungen konkurrieren kann, sondern diese potenziell sogar übertrifft.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Ein möglicher Ansatz, der aktuell für Aufmerksamkeit sorgt, ist Bitcoin Hyper. Das Projekt verfolgt das Ziel, die Stärken von Bitcoin und Solana miteinander zu verbinden. Durch den Einsatz einer zk-basierten Bridge wird eine Verbindung zwischen Layer-1 und Layer-2 geschaffen, während gleichzeitig die Solana Virtual Machine integriert wird, um schnelle und kostengünstige Anwendungen zu ermöglichen. Dadurch könnten künftig auch komplexe Anwendungsfälle wie PreStocks direkt im Bitcoin-Ökosystem umgesetzt werden.

Die Marktresonanz ist bereits deutlich sichtbar: Trotz eines herausfordernden Umfelds wurden im Presale rund 32,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Gleichzeitig werden Staking-Renditen von etwa 36 Prozent APY geboten, was zusätzlich Kapital anzieht.

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