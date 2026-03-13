Pi Network explodiert nach Kraken-Listing: Folgt Bitcoin Hyper im April?

Das Wichtigste in Kürze

Pi Network erlebt massiven Kursanstieg in den letzten 24 Stunden.

Anleger schauen auf das Kraken-Listing von PI.

Bitcoin Hyper zeigt Stärke und sammelt 32 Millionen US-Dollar ein.

Das Pi Network gehört seit Jahren zu den ungewöhnlichsten Projekten im Kryptomarkt. Entwickelt wurde das Netzwerk von ehemaligen Stanford-Forschern mit dem Ziel, Kryptowährungen für ein möglichst breites Publikum zugänglich zu machen.

Anders als bei klassischen Blockchains wie Bitcoin oder Ethereum setzt Pi Network auf ein Konzept des sogenannten Mobile-Minings. Nutzer können dabei direkt über eine Smartphone-App neue Token verdienen, ohne energieintensive Hardware zu benötigen.

Dieses Modell hat dem Projekt weltweit Millionen registrierte Nutzer eingebracht und eine große Community aufgebaut, auch wenn der tatsächliche wirtschaftliche Nutzen lange diskutiert wurde.

Über Jahre hinweg bewegte sich das Projekt jedoch in einer Übergangsphase zwischen Testnet-Experiment und möglicher Integration in den offenen Kryptomarkt. Viele Beobachter stellten deshalb immer wieder die Frage, ob und wann der Pi-Token tatsächlich auf großen Börsen gehandelt werden könnte. Genau diese Perspektive sorgte nun für neue Dynamik: In den letzten 24 Stunden zeigte der PI-Token deutliche relative Stärke und rückte plötzlich wieder stärker in den Fokus der Marktteilnehmer.

Auslöser für diese Bewegung war eine wichtige Nachricht aus dem Börsensektor. Nach Berichten über ein mögliches Listing auf der bekannten Kryptobörse Kraken sprang der Preis des Tokens kurzfristig deutlich an. Marktbeobachter berichten von einem Kursanstieg von rund 30 Prozent innerhalb eines Tages. Damit gehört Pi Network aktuell zu den auffälligsten Performern im Marktsegment der größeren Altcoins.

PI-Token steigt nach Listing-Ankündigung auf Kraken deutlich an

Der unmittelbare Auslöser für die jüngste Kursbewegung war die Nachricht, dass die Kryptobörse Kraken ein Listing des PI-Tokens plant beziehungsweise entsprechende Handelsmöglichkeiten vorbereitet. Solche Börsenlistings gelten im Kryptomarkt traditionell als wichtige Kurstreiber, da sie den Zugang für Anleger deutlich erleichtern und die Liquidität eines Tokens erhöhen können.

Now live: $PI@PiCoreTeam is a Layer-1 ecosystem of Pi apps and utilities where users mine PI from their phones, with developer tools for building useful Web3 applications and deploying them to tens of millions of Pi users globally. Trade now → https://t.co/sncSsMhRi3 pic.twitter.com/iK0nYe2GcS — Kraken Listings (@krakenlistings) March 13, 2026

Im Fall von Pi Network fiel die Marktreaktion besonders deutlich aus. Nachdem Berichte über das Listing publik wurden, legte der PI-Token zeitweise um rund 31 Prozent zu. Diese Dynamik zeigt, wie stark der Markt auf strukturelle Entwicklungen rund um Handelsinfrastruktur reagiert. Für viele Projekte ist der Schritt auf eine große internationale Börse ein wichtiger Meilenstein, da er den Übergang von einer eher geschlossenen Community-Ökonomie zu einem offenen Marktumfeld markiert.

Darüber hinaus könnte das Listing die Sichtbarkeit des Projekts erheblich erhöhen. Börsen wie Kraken gehören zu den etablierten Plattformen im globalen Kryptohandel und bedienen Millionen Nutzer weltweit. Ein Handel auf solchen Plattformen kann deshalb neue Kapitalströme anziehen und das Interesse institutioneller wie privater Anleger steigern.

🚨 $PI TRADING IS NOW LIVE ON KRAKEN! 💱🚀 This is not hype. This is real trading, real liquidity, and real price discovery driven by actual market demand. 📈 For the first time, $PI is entering a global trading arena, giving the Pi ecosystem exposure to millions of crypto… pic.twitter.com/oBdNTLs69U — Pi Community ᵖⁱ ⁿᵉᵗʷᵒʳᵏ (@pi_communityy) March 13, 2026

Gleichzeitig bleibt abzuwarten, ob die aktuelle Rallye nachhaltig ist. Historisch zeigen viele Token nach Börsenlistings kurzfristige Kurssprünge, gefolgt von Phasen erhöhter Volatilität. Für Pi Network dürfte deshalb entscheidend sein, ob es dem Projekt gelingt, über die Community-Basis hinaus reale Anwendungsfälle und ein funktionierendes Ökosystem aufzubauen. Erst dann könnte sich die jüngste Kursrallye auch fundamental langfristig rechtfertigen.

PI-Token bleibt ein Community-Phänomen – doch nachhaltiges Momentum fehlt bislang

Der PI-Token konnte in den vergangenen Jahren vor allem in der Community der Privatanleger große Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Millionen Nutzer weltweit beteiligen sich am Mobile-Mining-Konzept des Pi Network und verfolgen die Entwicklung des Projekts teilweise seit mehreren Jahren. Gerade diese starke Community gilt als einer der wichtigsten Gründe, warum der Token immer wieder kurzfristig Aufmerksamkeit am Markt erhält.

Doch trotz dieser großen Anhängerschaft fehlt es bislang an einem nachhaltigen Kurstreiber. Auch ein mögliches Börsenlisting – etwa auf Plattformen wie Kraken – kann zwar kurzfristig für Momentum sorgen, wird jedoch von vielen Marktbeobachtern nicht als langfristiger fundamentaler Treiber gesehen. Historisch betrachtet führen Listings häufig zu kurzfristigen Kurssprüngen, bevor sich der Markt wieder stärker an fundamentalen Faktoren orientiert.

Gerade deshalb richten einige Anleger ihren Blick zunehmend auf andere Marktsegmente – insbesondere auf neue Projekte mit stärkerem Wachstumspotenzial. Ein Beispiel dafür ist das Projekt Bitcoin Hyper, das aktuell im Presale-Segment eine auffällige relative Stärke zeigt. Während sich viele etablierte Altcoins zuletzt eher seitwärts bewegen, konnte das Projekt bereits erhebliches Kapital anziehen und damit das Interesse spekulativer Anleger wecken. Gehört HYPER also zu den besten Presales in 2026?

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Das Konzept hinter Bitcoin Hyper zielt darauf ab, das Ökosystem rund um Bitcoin deutlich vielseitiger zu machen. Konkret handelt es sich um eine Bitcoin-Layer-2-Lösung, die zusätzliche Funktionalität in das Netzwerk bringen soll. Dabei kombiniert das Projekt Elemente moderner Blockchain-Architekturen, darunter die Nutzung der Solana Virtual Machine sowie Technologien wie ZK-Proofs, um Transaktionen schneller und skalierbarer zu machen.

Gleichzeitig versucht das Projekt, Entwickler anzuziehen und ein breiteres DeFi-Ökosystem rund um Bitcoin aufzubauen. Für Anleger interessant ist zudem die aktuelle Staking-Rendite von rund 37 Prozent APY, während der Tokenpreis im Presale-Modell schrittweise ansteigt.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.