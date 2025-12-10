Prognose: Der Moment in dem DOGE wieder aufwacht

Das Wichtigste in Kürze

Dogecoin hat nach zwei Wochen seitlicher Bewegung eine klare Ausbruchsstruktur gebildet und zeigt neues Aufwärtsmomentum.

Wichtige Indikatoren wie RSI und Stochastic deuten auf eine weitgehend abgeschlossene Korrektur hin, während ein erneuter Test des Bereichs um 0.159 bis 0.165 Dollar wahrscheinlicher wird.

Trader achten dabei besonders auf die Entwicklung des Stochastic Signals, das über den kurzfristigen Verlauf entscheiden kann.

Parallel sorgt der Meme Coin MaxiDoge aus der DOGE Szene für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Insgesamt liefert die Struktur Hinweise auf weiteres Aufwärtspotenzial, bleibt jedoch typisch unvorhersehbar.

DOGE verbrachte zwei volle Wochen in einer engen Dreiecksformation, fast so als würde der Kurs schlafen. Jetzt bricht er aus diesem Dreieck aus und alles wirkt wieder lebendig. Das Momentum zieht an und Charts senden frühe Signale nach oben.

Der Ausbruch könnte DOGE in Richtung eines erneuten Tests des Bereichs um 0.159 bis 0.165 Dollar treiben. Damit würde der gesamte Rückgang korrigiert der auf den November Gipfel folgte. Dieser Bereich steht im Fokus, da DOGE wichtige Levels gern erneut ansteuert bevor eine größere Richtung gewählt wird. Das wachsende Volumen, auch wenn es noch subtil ist, zeigt dass Trader sich darauf vorbereiten.

🐕 #Dogecoin – Upside Bounce After 2 weeks of sideways price action, $DOGE is breaking out of the triangle formation. This move could lead to a retest of the $0.159–$0.165 area, correcting the decline from the November peak.#Crypto #Altcoins #MemeCoins #ElliottWave pic.twitter.com/FmzcDVASPb — AlienOvichO (@AlienOvichO) December 9, 2025

Wer Krypto Börsen vergleicht oder Charts regelmäßig aktualisiert kennt diesen Ausbruchstyp. Er ist meist nur die Vorspeise und nicht das Hauptgericht. Mein Eindruck: Der Verlauf wirkt konstruktiv und erstaunlich diszipliniert für einen Meme Coin. Dieser Ausbruch hat Potenzial und ich wäre nicht überrascht wenn ein weiterer Schub folgt.

Die Korrektur scheint fast abgeschlossen doch die Indikatoren sagen die Wahrheit

Die Korrektur scheint sich hier zu vollenden und das Chartbild wirkt gesünder als viele erwartet haben. Der RSI befindet sich genau dort wo er in späten Korrekturphasen liegen sollte und vermittelt den Eindruck von bereit aber nicht überhitzt. In dieser Phase sind Indikatoren wichtiger als Tweets oder Hype.

Der Stochastic ist jedoch der eigentliche Entscheider. Wenn er über 30 steigt ist die Korrektur sehr wahrscheinlich vorbei und der Weg zu den November Angebotszonen öffnet sich. Ein einfacher Anstieg mag unspektakulär wirken doch in der Welt von DOGE markiert er oft den Beginn plötzlicher schneller und extremer Bewegungen.

$DOGE – [W] Correction coming to an end here. RSI is on point. Stochastic will tell if it really ended or not, if it manages to cross over 30. Fail to do so will result in a double bottom stochastic divergent with price sweeping the recent low possibly one more time. pic.twitter.com/dsfMDSOFwl — RTR (@CT_RTR) December 9, 2025

Bleibt der Anstieg aus könnte es zu einem weiteren Rücksetzer kommen. Dieser würde möglicherweise ein Doppelboden Muster erzeugen mit einem kleinen Unterschreiten des jüngsten Tiefs, ein klassischer DOGE Fakeout. Wer Wallet Optionen vergleicht oder nach Einstiegen sucht könnte sich über solch eine Falle sogar freuen da sie die Stimmung oft perfekt zurücksetzt. Meiner Ansicht nach sind beide Wege bullisch. Einer ist schnell. Einer ist hinterlistig. Doch beide zeigen klar nach oben.

Kurzfristiges Momentum könnte sich schnell drehen

Das Momentum von Dogecoin ist wie das Wetter ruhig ruhig ruhig und dann völliges Chaos. Diese plötzlichen Umschwünge sind der Grund warum viele Trader DOGE mehr lieben als die Hälfte des Marktes. Man weiß nie genau was passiert aber genau das gehört zum Reiz.

Aktuell wirkt das kurzfristige Momentum nach oben gerichtet. Die Ausbruchsstruktur ist sauber und Rücksetzer werden schnell gekauft was meist ein unterstützendes Zeichen ist. Selbst Menschen die Krypto Kaufanleitungen lesen spüren dass sich etwas anbahnt.

Ich bin optimistisch aber mit Vorsicht. DOGE überrascht gern Bullen und Bären oft am selben Tag. Dennoch wirkt das Chart so als wollte es höhere Levels sehen bevor eine größere Korrektur einsetzt und Coins wie MaxiDoge entspringen direkt dieser DOGE Kultur.

MaxiDoge die wilde Seite des DOGE Ökosystems

MaxiDoge ist einer der intensivsten Meme Coins die seit langer Zeit aus der DOGE Szene entstanden sind. Er ist laut chaotisch übertrieben und fängt gleichzeitig die Energie jener Trader ein die spät in der Nacht mit maximaler Hebelwirkung handeln. Man kann fast die zitternden Mausklicks und die koffeingetriebene Entschlossenheit hören.

Die Idee von MaxiDoge basiert auf extremer Trader Kultur Vollgas ohne Zögern maximale Risikobereitschaft. Er steht als Symbol für degenerierte Trader die mit 1000x Hebel agieren während sie Energy Drinks trinken schwitzige Hände und gerötete Augen inklusive. Schon dieses Bild beschreibt perfekt seine Identität.

MaxiDoge legt laut eigener Aussage dreihundert Pfund zu und kehrt dann zurück um die Charts zu zerdrücken. Das ist absurd witzig und gleichzeitig vollkommen passend für das DOGE Ökosystem. Dieser Coin flüstert nicht. Er brüllt spannt die Muskeln an und legt danach noch eine Schippe drauf nur weil es geht.

MAXI wird als Doge auf Tren beworben wahrscheinlich der verrückteste aber treffendste Slogan überhaupt. Kein Zögern keine Angst keine Rücksicht. Der Token steht für einen Anteil an der wilden schwitzigen chaotischen Welt extrem risikofreudiger Trader in der selbst 1000x als normal gilt.

Auf seltsame Weise funktioniert das. Vielleicht weil die DOGE Community das Absurde schon immer gefeiert hat. Oder weil Märkte manchmal einen Coin brauchen der sich selbst nicht ernst nimmt aber trotzdem Begeisterung auslöst. Wie auch immer hat sich MAXI zum inoffiziellen Maskottchen von extreme pain max gains entwickelt.

MaxiDoge verhält sich genau wie erwartet eine Achterbahn ohne Bremsen. Der Kurs schießt hoch fällt hart und startet danach erneut durch als wäre nichts passiert. Würde ich ihn handeln Ja aber mit Helm. Und vielleicht mit Handschuhen.

Abschließende Gedanken zu Dogecoins kurzfristigem Weg

DOGE tritt in eine spannende kurzfristige Phase ein. Der Ausbruch ist sauber die Indikatoren stimmen und der Bereich um 0.159 bis 0.165 Dollar wirkt wie ein Zielpunkt das Aufmerksamkeit anzieht. Man spürt die Erwartung in den Trading Communities.

Meine Prognose ist überwiegend positiv mit einer Portion Vorsicht typisch für DOGE. Die Struktur spricht für eine Fortsetzung nach oben doch DOGE lässt oft Platz für einen spielerischen Fakeout bevor es stärker steigt. Diese Unberechenbarkeit gehört zum Charakter.

Wer Kryptoprognosen verfolgt weiß dass DOGE selten lange ruhig bleibt. Der Coin bereitet etwas vor und dieses Mal sieht das Setup technisch überzeugend aus. Ich würde mir Benachrichtigungen setzen.

