Pump.fun setzt auf Deflation: Token im Wert von 370 Millionen US-Dollar vernichtet

Das Wichtigste in Kürze

Die Plattform Pump.fun hat 36 Prozent des gesamten zirkulierenden PUMP-Angebots vernichtet, um die langfristige Preisstabilität und das Vertrauen innerhalb der Community nachhaltig zu stärken.

Künftig fließen exakt 50 Prozent der Nettoeinnahmen aus allen Geschäftsbereichen in ein automatisiertes Rückkauf- und Vernichtungsprogramm, das über einen gesicherten und unumkehrbaren Smart Contract gesteuert wird.

Die verbleibende Hälfte des Kapitals wird gezielt in die Rekrutierung von Elite-Teams und globale Marketingkampagnen investiert, um die geplante Transformation zur universellen Tokenisierungs-Plattform voranzutreiben.

Strategische Neuausrichtung gegen das Vertrauensdefizit

Die Entscheidung, Token im Wert von 370 Millionen US-Dollar zu verbrennen, ist eine direkte Antwort auf die Skepsis vieler Marktteilnehmer hinsichtlich der Langlebigkeit des Projekts.

Laut offiziellen Angaben des Teams mangelte es in der Vergangenheit an Klarheit darüber, wie zurückgekaufte Token verwendet werden und welche Sicherheit die Rückkaufprogramme tatsächlich bieten.

Mit der Vernichtung von mehr als einem Drittel des gesamten Angebots schafft das Unternehmen eine künstliche Verknappung, die theoretisch den Wert der verbleibenden Token stützen soll.

Co-Gründer Alon Cohen betonte in diesem Zusammenhang, dass Unsicherheiten künftig direkt durch einen „Community-First“-Ansatz adressiert werden.

Das Ziel besteht darin, die Plattform von einem reinen Startplatz für Memecoins zu einer Infrastruktur für alles zu entwickeln, was sich digital in Token abbilden lässt.

Um dieses Ziel zu erreichen, führt Pump.fun ein neues, programmatisches System ein.

Über einen Zeitraum von zunächst einem Jahr werden 50 Prozent der Nettoeinnahmen aus den Bereichen PumpSwap, Terminal und der sogenannten Bonding Curve verwendet, um PUMP-Token direkt am offenen Markt zurückzukaufen.

Dieser Prozess ist durch einen gesperrten Smart Contract abgesichert, was bedeutet, dass die Verantwortlichen keinen manuellen Zugriff auf diese Mittel haben, um sie anderweitig zu verwenden.

Dieser Schritt ist von zentraler Bedeutung für die Glaubwürdigkeit im dezentralen Finanzwesen, da er menschliche Fehlentscheidungen oder kurzfristige Kursänderungen des Managements ausschließt.

Damit reagiert das Protokoll auf den Wunsch vieler Anleger nach mehr Transparenz und algorithmischer Vorhersehbarkeit. So kannst du Solana kaufen!

Vom Memecoin-Launchpad zum globalen Token-Standard

Die verbleibenden 50 Prozent der Einnahmen werden nicht etwa als Gewinn ausgeschüttet, sondern fließen direkt in den Aufbau eines nachhaltigen Geschäftsmodells.

Das Team plant, die Abhängigkeit von der bestehenden Schatzkammer zu verringern und stattdessen aus dem laufenden Cashflow heraus zu expandieren.

Mit den Mitteln sollen verstärkt Fachkräfte eingestellt werden, um die Produktpalette zu erweitern und aggressive Marketingkampagnen zu finanzieren.

Alon Cohen sieht die Reduzierung der Rückkäufe von zuvor 100 Prozent auf nun 50 Prozent der Einnahmen als notwendige Investition in die Zukunft. Seiner Ansicht nach ist jeder Dollar, der nicht verbrannt wird, ein Dollar, der aktiv für das Wachstum des Ökosystems arbeitet.

Diese Flexibilität sei notwendig, um in den nächsten fünf bis zehn Jahren große strategische Wetten einzugehen und die Plattform technologisch an der Spitze zu halten.

Finanziell steht das Projekt auf einem soliden Fundament. Erst im vergangenen Monat erreichte Pump.fun als erste Plattform auf Solana den Meilenstein von einer Milliarde US-Dollar an kumulierten Einnahmen seit dem Start im Januar 2024.

Allein im laufenden Jahr wurden bereits fast 150 Millionen US-Dollar generiert. Die Marktreaktion auf die Ankündigung fiel dementsprechend positiv aus. Der Kurs des PUMP-Tokens stieg innerhalb von 24 Stunden nach Bekanntgabe der Maßnahmen um über 7 Prozent.

Diese Zahlen verdeutlichen die enorme Marktmacht, die das Protokoll mittlerweile innerhalb des Solana-Netzwerks ausübt.

Durch die Erweiterung des Fokus weg von reinen Memecoins hin zu einer allgemeinen Tokenisierungs-Plattform könnte das Unternehmen seine Relevanz im kommenden Jahrzehnt sogar noch weiter steigern.

Fazit: Pump.fun rüstet sich für eine nachhaltige Zukunft

Das Vorgehen von Pump.fun signalisiert eine deutliche Reifung des oft als hochspekulativ verschrienen Sektors der Krypto-Startrampen.

Durch die Bindung massiver Kapitalströme an automatisierte, unveränderliche Mechanismen schafft die Plattform eine institutionelle Verlässlichkeit, die weit über kurzfristige Hypes hinausgeht.

Diese strategische Transformation könnte als Blaupause für andere Protokolle dienen, die den schwierigen Spagat zwischen spekulativer Dynamik und unternehmerischer Substanz meistern wollen.

Letztlich festigt dieser Schritt die Dominanz von Solana als technologische Basis für innovative Finanzprodukte und beweist, dass nachhaltige Ökonomie auch in einem volatilen Marktumfeld durch kluge Mechanik möglich ist.

Bitcoin Hyper: Lohnt eine Investition in den Memecoin-Presale?

Bitcoin Hyper ist ein Presale-Projekt, das sich als technologische Weiterentwicklung klassischer Memecoins versteht. Dabei kombiniert es eine bewusst übertriebene Ästhetik mit modernem Blockchain-Know-how und positioniert sich als Teil der sogenannten „Financial Satire Coins“.

Bitcoin Hyper Coin Übersicht

🪙 Name & Symbol Bitcoin Hyper / $HYPER 📆 Coin Start Juni 2025 ⛓️ Blockchain Ethereum (ERC-20) 💸Geld eingesammelt $32.55M 💰 Preis aktuell $0.01367930 🌟 3 Besonderheiten Meme-Finanz-Satire, virale Community, Limited Presale-Modell 📆 Nächste Preissteigerung ...

Anders als viele Spaß-Tokens verfolgt Bitcoin Hyper ein durchdachteres Konzept, das gezielt mit dem Hype-Faktor spielt und dadurch eine eigene Community-Kultur geschaffen hat.

ein durchdachteres Konzept, das gezielt mit dem Hype-Faktor spielt und dadurch eine geschaffen hat. Die technische Basis des Projekts liegt auf der Ethereum-Blockchain , wobei langfristig auch eine Multichain-Integration geplant ist.

, wobei langfristig auch eine geplant ist. Der aktuelle Fokus liegt vor allem auf viraler Verbreitung, organischem Wachstum durch Social Media sowie limitierten Presale-Stufen, die einen Anreiz für frühe Investoren schaffen.

Dabei verzichtet Bitcoin Hyper bewusst auf übertriebene Roadmaps und konzentriert sich auf die pure Preis-Performance als Narrativ .

. Trotzdem handelt es sich am Ende natürlich um einen Memecoin, der zwar enorme Gewinne, aber auch Totalverluste bringen kann!

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