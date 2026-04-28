Das Wichtigste in Kürze

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Strategy verkauft neu ausgegebene Stammaktien über sein registriertes At-the-Market-Programm am offenen Markt, wandelt die Erlöse in Bitcoin um und hält die Coins unbefristet in der Bilanz.

Der Kauf vom 27.April unterscheidet sich von jüngsten Transaktionen, die aus Erlösen von STRC – der variabel verzinsten Vorzugsaktienemission des Unternehmens – stammten; dieser Kauf wurde vollständig durch die Verwässerung des Stammkapitals finanziert.

Laut einer an diesem Tag eingereichten SEC-Meldung hat Strategy am 27. April 2026 etwa 3.376 Bitcoin für rund 255 Millionen USD erworben. Finanziert wurde der Kauf durch den Verkauf von etwa 1,45 Millionen Stammaktien im Rahmen des At-the-Market-Aktienemissionsprogramms. Durch die Übernahme steigen die Gesamtbestände des Unternehmens auf 818.334 BTC – erworben für insgesamt 61,81 Milliarden USD zu einem Durchschnittspreis von 75.537 USD pro Coin.

Dieser Wert entspricht etwa 3,9 % des festen Bitcoin-Gesamtangebots von 21 Millionen Stück. Jeder wöchentliche Kauf entzieht dem aktiven Umlauf weitere Coins in einem Moment, in dem die Nachfrage durch Spot-ETFs und die Akkumulation durch Unternehmensreserven den liquiden Markt gleichzeitig verknappen.

Strategy has acquired 3,273 BTC for ~$255.0 million at ~$77,906 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 9.6% YTD 2026. As of 4/26/2026, we hodl 818,334 $BTC acquired for ~$61.81 billion at ~$75,537 per bitcoin. $MSTR $STRC https://t.co/HnXQ1OY6Yv — Michael Saylor (@saylor) April 27, 2026

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ATM-Aktienprogramm finanziert den Kauf: So funktioniert der Bitcoin-Akkumulationsmechanismus von Strategy

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Strategy verkauft neu ausgegebene Stammaktien über sein registriertes At-the-Market-Programm am offenen Markt, wandelt die Erlöse in Bitcoin um und hält die Coins unbefristet in der Bilanz. Der Kauf vom 27. April unterscheidet sich von jüngsten Transaktionen, die aus Erlösen von STRC – der variabel verzinsten Vorzugsaktienemission des Unternehmens – stammten; dieser Kauf wurde vollständig durch die Verwässerung des Stammkapitals finanziert.

Der Erwerb der Vorwoche – 34.164 BTC zu 74.395 USD pro Coin für insgesamt mehr als 2,5 Milliarden USD – stützte sich stärker auf das STRC-Instrument. Wie bereits berichtet, hat Strategy mehrere Kapitalwege strukturiert, um die Akkumulationsgeschwindigkeit unabhängig davon beizubehalten, welches Finanzierungsfenster zu einem bestimmten Zeitpunkt am günstigsten ist. Allein die Käufe im April 2026 haben insgesamt 6,4 Milliarden USD überschritten.

Der „BTC Yield“ von Strategy – eine proprietäre Kennzahl, die das Wachstum der Bitcoin-Menge pro verwässerter Aktie misst – erreichte bis zur Meldung vom 27. April 9,6 % seit Jahresbeginn, nach 9,5 % in der vorangegangenen Offenlegung. Diese Zahl ist keine Rendite im herkömmlichen Sinne; sie misst, wie schnell die Bitcoin-Exposition pro Aktie expandiert, während das Unternehmen weiterhin Aktien ausgibt, um Käufe zu finanzieren. Die Coins werden nicht verkauft.

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818.334 BTC und sinkender Float: Was eine anhaltende Akkumulation durch Unternehmen für die Marktstruktur bedeutet

Die Bestände von Strategy übersteigen nun die kombinierten Bitcoin-Reserven aller anderen börsennotierten Unternehmen um eine Differenz, die einen direkten Vergleich erschwert. GameStop zum Beispiel bestätigte zum 31. Januar 2026 eine Position von 4.710 BTC – ein Engagement in den Unternehmensreserven, das den breiteren Trend der institutionellen Akzeptanz unterstreicht, aber nur einen Bruchteil der Größenordnung von Strategy ausmacht.

Die strukturelle Auswirkung der Akkumulationsrate von Strategy ist eindeutig: Bei der derzeitigen Bitcoin-Mining-Emission von etwa 450 BTC pro Tag nach dem Halving absorbiert ein einzelner wöchentlicher Kauf von 255 Millionen USD mehr als die Neuproduktion einer ganzen Woche. In Kombination mit den Zuflüssen aus Spot-ETFs entzieht die programmatische Nachfrage von Unternehmensschatzämtern dem Umlauf das Angebot schneller, als neue Coins hinzukommen.

Der Executive Chairman Michael Saylor veröffentlichte am 26. April via X eine Vorschau auf den Kauf – sein „Orange Dots“-Akkumulationsdiagramm mit der Bildunterschrift „The ₿eat Goes On“ – nur Stunden bevor die SEC-Meldung die Transaktion bestätigte. Saylor erreichte am selben Tag, an dem die Offenlegung erfolgte, 5 Millionen Follower auf der Plattform. Kritiker, darunter der Gold-Befürworter Peter Schiff, bezeichnen das mit Schulden und Eigenkapital finanzierte Akkumulationsmodell weiterhin als strukturell unhaltbar. Die Bilanz von Strategy hat bislang keine Anzeichen dafür geliefert, dass dieses Argument bei ihren Kapitalgebern Anklang findet.

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