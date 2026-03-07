Historischer Ölpreisschock und Börsenbeben: Krieg im Nahen Osten erschüttert die Weltmärkte

Das Wichtigste in Kürze

Die Rohölpreise verzeichneten den stärksten wöchentlichen Anstieg der Geschichte, angetrieben durch die Blockade der Straße von Hormus.

Parallel brachen amerikanische Aktienmärkte aufgrund negativer Arbeitsmarktdaten und eskalierender Kriegsrhetorik spürbar ein.

Experten warnen vor weltweiten Rezessionen, falls anhaltende Lieferengpässe den Ölpreis auf 150 US-Dollar treiben.

Der Ölpreis verzeichnete den stärksten wöchentlichen Preisanstieg in der Geschichte

Der Energiemarkt erlebte eine beispiellose Preisexplosion. West Texas Intermediate schloss zum Ende der Handelswoche bei exakt 90,90 US-Dollar pro Barrel, was einem dramatischen Tagesgewinn von 12,21 Prozent entspricht.

Auf Wochensicht schoss die US-Referenzsorte um atemberaubende 35,63 Prozent nach oben und markierte damit den massivsten Zuwachs seit der Einführung dieses Kontrakts im Jahr 1983.

Auch Brent-Rohöl verzeichnete mit einem Plus von rund 28 Prozent den extremsten wöchentlichen Anstieg seit April 2020 und kletterte schließlich auf 92,69 US-Dollar.

Der primäre Auslöser für diese aggressiven Panikkäufe ist der seit mittlerweile sieben Tagen andauernde militärische Konflikt zwischen den USA und dem Iran.

Die bewaffneten Auseinandersetzungen haben den regulären Schiffsverkehr in der Straße von Hormus fast vollständig lahmgelegt, und die unnachgiebige politische Rhetorik verschärft die bedrohliche Lage signifikant.

Die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer bedingungslosen Kapitulation sowie die Aussage von Verteidigungsminister Pete Hegseth, man habe gerade erst zu kämpfen begonnen, lassen die globalen Märkte einen sehr langen Krieg einpreisen.

In diese Panik mischen sich bereits erste spürbare Angebotsausfälle. Der Irak drosselte seine tägliche Produktion massiv um 1,5 Millionen Barrel, während Kuwait aufgrund völlig erschöpfter Lagerkapazitäten ebenfalls operative Kürzungen vornimmt.

Katars Energieminister Saad al-Kaabi warnte eindringlich. Er erwartet fest, dass bald sämtliche Exporteure der Golfregion gezwungen sein werden, offiziell höhere Gewalt geltend zu machen, um massiven rechtlichen Haftungsansprüchen zu entgehen.

Toxische Mischung aus Energiekrise und Konjunkturschwäche

Während der Ölmarkt im roten Drehzahlbereich lief, erlitten die US-Aktienmärkte schmerzhafte Verluste. Der Leitindex Dow Jones verlor zum Wochenschluss 0,95 Prozent und sank auf 47.501,55 Punkte, nachdem er im Tagesverlauf zeitweise um fast zwei Prozent eingebrochen war.

Der S&P 500 und der Nasdaq Composite verzeichneten ebenfalls Rückgänge von 1,33 und 1,59 Prozent. Der jüngste Arbeitsmarktbericht fiel desaströs aus und verstärkte den Verkaufsdruck erheblich.

Entgegen der Prognosen, die mit einem Zuwachs von 50.000 Stellen gerechnet hatten, gingen die tatsächlichen Beschäftigtenzahlen im Februar überraschend um 92.000 deutlich zurück. Gleichzeitig kletterte die offizielle Arbeitslosenquote auf 4,4 Prozent.

Diese Doppelbelastung aus explodierenden Energiekosten und einer sich rapide abkühlenden US-Konjunktur zwingt institutionelle Investoren zur sofortigen Flucht in Sicherheit.

Der US-Dollar-Index profitierte enorm davon und verzeichnete mit einem kräftigen Plus von 1,4 Prozent die beste Handelswoche seit letztem August. Andere wichtige Rohstoffmärkte reagierten ebenfalls extrem volatil auf diese historischen Nachrichten.

Während Aluminium seinen absolut größten wöchentlichen Gewinn seit Januar 2023 verbuchte und im laufenden Jahr 2026 bereits knapp 15 Prozent im Plus notiert, zeigten klassische Edelmetalle ein eher gemischtes Bild.

Gold verzeichnete trotz eines starken Freitags den ersten negativen Wochenverlust seit über einem Monat.

Die verheerenden Auswirkungen dieser beispiellosen Verwerfungen erreichen die normalen Endverbraucher längst, was stetig steigende Benzinpreise in etlichen Ländern schonungslos belegen.

Diese gegenwärtige Krise ist ein gnadenloser Stresstest für die gesamte globale Wirtschaftsordnung.

Der simultane Schock aus einer historisch einmaligen Energieverknappung und der spürbaren konjunkturellen Eintrübung in den Vereinigten Staaten droht das ohnehin fragile Gleichgewicht der Weltmärkte tiefgreifend zu zerstören.

Sollten die essenziellen Schifffahrtsrouten blockiert bleiben, wird ein massiver Inflationsschub eine weitreichende globale Rezession nahezu unausweichlich machen. Es bleibt abzuwarten, wie sich Bitcoin in einem solchen Marktumfeld verhalten dürfte.

