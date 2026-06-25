Ripple und Bitso bringen MXNB-Stablecoin auf den XRP-Ledger

Das Wichtigste in Kürze

MXNB, der bereits auf Arbitrum, Ethereum und Avalanche live ist, wird nun innerhalb der Permissioned DEX des XRPL eingesetzt.

Hierbei handelt es sich um eine auf Compliance fokussierte Umgebung, in der ausschließlich KYC/AML-verifizierte institutionelle Gegenparteien Zugang zu Liquiditätspools und Abwicklungspfaden haben – ein klarer Unterschied zur öffentlichen DEX des XRPL.

Ripple und Bitso gaben am 13. Juni 2026 die Erweiterung ihrer Partnerschaft bekannt, um MXNB nativ auf den XRP Ledger (XRPL) zu bringen. Dabei handelt es sich um einen regulierten, an den mexikanischen Peso gekoppelten Stablecoin, der von Juno, einer Tochtergesellschaft von Bitso, herausgegeben wird. Durch die Integration neben RLUSD auf der Permissioned DEX des XRPL entsteht ein direkter On-Ledger-Abwicklungspfad für USD/MXN, der speziell auf den Zahlungskorridor zwischen den USA und Mexiko abzielt.

Dies ist weit mehr als nur eine Netzwerk-Erweiterung für einen bestehenden Vermögenswert. Es ist der Versuch, den XRPL als regulierte Liquiditätsinfrastruktur für Unternehmen in einem der weltweit aktivsten Remittanz-Korridore neu zu positionieren.

Sekundärquellen, darunter Berichte von Bitget, verweisen auf jährliche Zahlungsströme von über 60 Milliarden US-Dollar zwischen den USA und Mexiko. Obwohl diese Zahl in der primären Pressemitteilung von Ripple nicht explizit genannt wird, bildet sie den kommerziellen Rahmen für die Logik dieser Paarung.

🚨 KNOW: #Ripple Just Expanded Its Bitso Partnership And Put Mexico's Peso Stablecoin Directly On The $XRP Ledger's Permissioned DEX.



Ripple and Bitso, Latin America's leading digital finance company, are bringing $MXNB, a regulated Mexican peso stablecoin, onto the XRP Ledger.… pic.twitter.com/gtVSwoB60Q — RippleXity (@RippleXity) June 13, 2026

MXNB auf dem XRPL: So funktioniert der Abwicklungsmechanismus

MXNB, der bereits auf Arbitrum, Ethereum und Avalanche live ist, wird nun innerhalb der Permissioned DEX des XRPL eingesetzt. Hierbei handelt es sich um eine auf Compliance fokussierte Umgebung, in der ausschließlich KYC/AML-verifizierte institutionelle Gegenparteien Zugang zu Liquiditätspools und Abwicklungspfaden haben – ein klarer Unterschied zur öffentlichen DEX des XRPL.

Gepaart mit RLUSD, dem Enterprise-USD-Stablecoin von Ripple, bilden die beiden Assets eine Single-Ledger-FX- und Abwicklungsebene für grenzüberschreitende Zahlungen, ohne auf traditionelle Korrespondenzbankwege angewiesen zu sein.

Die MXNB-Reserven werden laut den veröffentlichten Reserveberichten von Bitso im Verhältnis 1:1 in mexikanischen Pesos auf gesicherten Konten bei lizenzierten Finanzinstituten in Mexiko gehalten.

Juno agiert als autorisiertes E-Geld-Institut unter dem mexikanischen Fintech-Gesetz. Dies bietet das regulatorische Fundament, auf das Ripple setzt, um das Produkt gezielt institutionellen Kunden statt Privatanwendern anzubieten.

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Historie der Partnerschaft: Der LATAM-Kontext

Ripple gewann Bitso bereits 2019 als bevorzugten Liquiditätsanbieter. Damals wurden XRP-basierte On-Demand Liquidity (ODL) Flows genutzt, um Remittanzen in Millionenhöhe nach Mexiko abzuwickeln.

Diese Beziehung etablierte Bitso als einen der wichtigsten On- und Off-Ramps für Ripple in Lateinamerika (LATAM) und schuf die operative Basis für das, was nun eine Stablecoin-Abwicklungsebene anstelle einer reinen XRP-Liquiditätslösung darstellt.

Silvio Pegado, Managing Director für LATAM bei Ripple, bezeichnete die Integration als „nächste Evolution in der Wertübertragung zwischen Dollar und Peso“. Er erklärte in der offiziellen Pressemitteilung, dass die Paarung von RLUSD und MXNB auf der Permissioned DEX des XRPL eine „regulierte On-Chain-Liquiditätsinfrastruktur schafft, die speziell für grenzüberschreitende Unternehmenszahlungen entwickelt wurde“.

Ben Reid, Head of Stablecoins bei Bitso Business, ergänzte, dass MXNB „von Grund auf für die Abwicklung im Unternehmensbereich konzipiert wurde“. Die Integration ermögliche institutionellen Nutzern den „Zugriff auf Peso-denominierte Liquidität On-Chain, mit der regulatorischen Sicherheit und Abwicklungseffizienz, die geschäftliche Anwendungsfälle erfordern“.

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Branchenimplikation: Vorbild für regionale Stablecoin-Infrastruktur

Die analytische Kernfrage lautet nicht mehr, ob der XRPL Stablecoin-Aktivitäten unterstützen kann – das Wachstum von RLUSD hat dies bereits bewiesen. Entscheidend ist vielmehr, ob die Permissioned DEX des XRPL genügend institutionelle Akteure, Banken und Fintechs anziehen kann, um die notwendige Netzwerkdichte für On-Chain-MXN-Liquidität zu erreichen und so mit klassischen Systemen in Bezug auf Kosten und Geschwindigkeit zu konkurrieren.

Ripple positioniert die MXNB/RLUSD-Paarung als Vorlage für lokal native Stablecoin-Abwicklungen in weiteren LATAM-Korridoren, wobei die Verbindung USA-Mexiko als Proof of Concept dient.

Es ist zu erwarten, dass das entscheidende Signal in naher Zukunft nicht die Preisentwicklung von XRP selbst sein wird, sondern die Geschwindigkeit des institutionellen Onboardings auf der Permissioned DEX. Diese Pipeline wird darüber entscheiden, ob sich dieses Modell zu einem regionalen Infrastruktur-Franchise entwickelt oder ein gut strukturiertes, bilaterales Arrangement bleibt.