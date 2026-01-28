Ripple Prognose: Dune-Bericht offenbart solide fundamentale Netzwerkdaten!

Das Wichtigste in Kürze

Im Jahr 2025 wurden über den XRP Ledger Transaktionen im Wert von 617 Milliarden US-Dollar abgewickelt, bei Gebühren von lediglich 2 Millionen US-Dollar.

Seit seiner Einführung vor 13 Monaten konnte der RLUSD-Stablecoin bereits Transaktionen im Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar abwickeln und zeigt damit seine steigende Akzeptanz im globalen Zahlungsverkehr.

Trotz der robusten Netzwerknutzung dümpelt XRP seit 10 Tagen in einer zähen Seitwärtsbewegungen zwischen 1,87 und 1,98 US-Dollar.

Ripple beweist seine Leistungsfähigkeit

Der neue 2025-Jahresbericht von Dune Analytics hebt den XRP Ledger als eine der zentralen Blockchains hervor, die sich im praktischen Einsatz nachhaltig bewährt haben.

Während einige Netzwerke mit Überlastung, steigenden Gebühren und instabiler Performance kämpfen, zeige XRP eine konstante Nutzung und klar messbare wirtschaftliche Effekte.

Besonders ins Auge fällt dabei das außergewöhnliche Verhältnis zwischen Transaktionsvolumen und Kosten. Allein im Jahr 2025 wurden über den XRP-Ledger On-Chain-Transaktionen im Wert von immensen 617 Milliarden US-Dollar abgewickelt.

Die dabei angefallenen Gebühren beliefen sich auf lediglich etwa 2 Millionen US-Dollar!

Diese unglaubliche Diskrepanz unterstreicht den zentralen Vorteil des Netzwerks: hohe Skalierbarkeit bei gleichzeitig stabilen und extrem niedrigen Kosten.

Gerade in einem Marktumfeld, wo Blockchains unter stark schwankenden Gebühren leiden, stellt diese Planbarkeit ein entscheidendes Alleinstellungsmerkmal dar:

Für Unternehmen, Zahlungsdienstleister und institutionelle Nutzer ist Gebührenstabilität nämlich ein wesentlicher Faktor, insbesondere bei großen oder wiederkehrenden Transaktionen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Berichts liegt auf der zunehmenden Bedeutung von RLUSD, dem regulierten und US-Dollar-gedeckten Stablecoin von Ripple.

Im Jahr 2025, also nur ein Monat nach der Einführung, wurden über RLUSD bereits Transaktionen im Umfang von 1,9 Milliarden US-Dollar durchgeführt, was auf eine dynamische Akzeptanz im globalen Zahlungsverkehr hindeutet.

Auch die Aktivität auf dezentralen Börsen innerhalb des XRPL nahm weiter zu. So belief sich Handelsvolumen im selben Jahr laut Dune-Bericht auf rund 1,4 Milliarden US-Dollar.

Diese Entwicklung spricht für eine solide On-Ledger-Liquidität und zeigt, dass das Netzwerk nicht nur als reine Abwicklungsschicht dient, sondern auch Marktmechanismen darüber hinaus unterstützt.

Insgesamt weist die Entwicklung auf ein breit diversifiziertes Ökosystem hin, das mehrere Anwendungsfälle abdeckt.

Ein wichtiger technischer Meilenstein wurde am 5. November 2025 erreicht: Mit dem Abschluss des 100-millionsten Ledgers steht der XRP Ledger für jahrelangen, reibungslosen Betrieb, einer soliden Validatorenstruktur und eine schnelle, deterministische Finalität.

In der Gesamtschau zeichnet der Dune-Analytics-Bericht ein klares Bild: XRP steht für hohen Durchsatz bei minimalen Kosten, wachsende Stablecoin-Nutzung, lebendige On-Chain-Märkte und einen nachweisbaren „Track Record“.

Der Ripple-Kurs im Überblick: Diese Zonen sind jetzt relevant!

Trotz der robusten Netzwerknutzung und -Kennzahlen hat der XRP mit technisch mit strukturellen Widerständen zu kämpfen und ist gegenüber seinem Acht-Wochen-Hoch von 2,41 USD am 6. Januar um rund 19 Prozent gefallen.

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikel notiert der XRP-Kurs bei 1,90 US-Dollar, was einem Anstieg von 0,03 Prozent in 24 Stunden und einem Rückgang von 0,6 Prozent in 7 Tagen entspricht.

Damit befindet sich der Kurs innerhalb des seit 10 Tagen bestehenden Seitwärtskanals zwischen 1,98 und 1,87 USD (blau). Die nächste bedeutende Unterstützung darunter liegt bei 1,78 US-Dollar und 1,80 US-Dollar, wo Investoren etwa 1,84 Milliarden XRP erworben haben.

XRP hat bereits seit April 2025 keine Tageskerze mehr unterhalb dieses Niveaus geschlossen, und die Bullen müssen dieses nun Niveau verteidigen, um eine tiefgreifendere Korrektur zu vermeiden.

Sollte der Kurs jedoch unter dieses Niveau fallen, droht ein Rücksetzer in Richtung der unten dargestellten grünen Zone, gestützt durch das lokale Tief bei 1,61 USD.

Sollte der XRP-Preis den Trendkanal jedoch nach oben durchbrechen, liegt das zentrale kurzfristige Kursziel um 2 und danach bei 2,20 US-Dollar. Die Liquidations Heatmap begünstigt letzteres Szenario und deutet erhöhte Margin Calls um 1,94 USD an:

