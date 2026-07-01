Ripple startet Testphase für XRPL Lending Protocol

Das Wichtigste in Kürze

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: XLS-65 führt den "Single Asset Vault" ein, ein standardisiertes Pooling-Format.

Dieses erlaubt es Liquiditätsanbietern, eine einzelne Asset-Art wie XRP oder RLUSD einzuzahlen und Renditen zu erzielen.

XLS-66 bildet die Ebene des Kreditprotokolls ab und regelt Darlehensbedingungen, Rückzahlungspläne, Zinsberechnungen und Ausfallbedingungen.

All diese Funktionen werden auf Protokollebene erzwungen und nicht über externe Smart Contracts gesteuert.

Ripple gab am 29. Juni bekannt, dass Entwickler mit dem Testen des XRPL Lending Protocol in einer dedizierten Umgebung beginnen können. Damit treibt das Unternehmen ein duales Upgrade voran, das aus den technischen Spezifikationen XLS-65 und XLS-66 besteht. Diese sollen eine native Infrastruktur für befristete Kredite direkt auf dem XRP Ledger etablieren.

Die Implementierung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Validatoren des Netzwerks im Rahmen des XRPL-Änderungsprozesses. Dieser erfordert eine dauerhafte Unterstützung von über 80 % der vertrauenswürdigen Validatoren über einen Zeitraum von zwei aufeinanderfolgenden Wochen.

Dabei handelt es sich nicht bloß um eine weitere DeFi-Renditeschicht, die einer Blockchain aufgesetzt wird. Es ist ein struktureller Versuch, den XRP Ledger als regulierte Kredit-Schiene für institutionelle Teilnehmer zu etablieren.

Dies würde eine Off-Chain-Prüfungsinstanz, Kapitalschutz für Erstverluste und festverzinsliche Darlehenskonditionen erfordern, die eher den Risikorahmen von Banken und Vermögensverwaltern entsprechen als der automatisierten Liquidationslogik von erlaubnisfreien Protokollen.

@Ripple just published the full breakdown of the XRPL Lending Protocol credit infrastructure, natively onchain.



Single Asset Vaults. Standardized loan origination. Repayment and default logic enforced at the protocol layer.



Underwriting stays off-chain. Execution moves… pic.twitter.com/YbZmliXLhx — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) June 29, 2026

XRPL Lending Protocol: Struktur des dualen Upgrades

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: XLS-65 führt den „Single Asset Vault“ ein, ein standardisiertes Pooling-Format. Dieses erlaubt es Liquiditätsanbietern, eine einzelne Asset-Art wie XRP oder RLUSD einzuzahlen und Renditen zu erzielen.

XLS-66 bildet die Ebene des Kreditprotokolls ab und regelt Darlehensbedingungen, Rückzahlungspläne, Zinsberechnungen und Ausfallbedingungen. All diese Funktionen werden auf Protokollebene erzwungen und nicht über externe Smart Contracts gesteuert.

Kredite unter diesem Design sind befristet und unbesichert – eine bewusste Abkehr von besicherungsabhängigen Modellen wie Aave. Die Bewertung der Kreditwürdigkeit erfolgt Off-Chain, wodurch die institutionelle Kontrolle über Kreditentscheidungen gewahrt bleibt, während die On-Chain-Logik die Abwicklung nach der Kreditvergabe übernimmt.

Verluste aus Zahlungsausfällen werden zuerst von Pool-Managern und Underwritern aufgefangen – eine First-Loss-Kapitalstruktur, die tranchierten Krediten im traditionellen Finanzwesen ähnelt.

Ripple betonte, dass diese Designentscheidung eine bewusste Architektur und keine Einschränkung darstellt. „Diese Trennung spiegelt die reale Finanzinfrastruktur wider“, erklärte das Unternehmen. „Durch die Wahrung dieser Unterscheidung kann der XRPL im Laufe der Zeit eine breitere Palette von Kreditstrukturen unterstützen, anstatt ein einzelnes Kreditmodell fest in eine Anwendung zu kodieren.“

RippleX-Entwickler Edward Hennis beschrieb das Ziel als „echten Kredit, keinen DeFi-Glücksspielpool“. Er charakterisierte das System als regulierungsfreundliches, institutionelles DeFi mit Kreditlaufzeiten von typischerweise 30 bis 180 Tagen zu festen Zinssätzen.

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As we progress into H2 2026 we are likely to witness more historical oversold signals print for $XRP, such as the 2W RSI reaching its lowest levels of 34



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On-Chain-Kreditkontext: RWAs, RLUSD und das Ondo-Präzedenzfall

Ripple positioniert das Kreditprotokoll als funktionale Ergänzung zu den Aktivitäten mit tokenisierten Real-World Assets (RWA), die bereits auf dem XRPL stattfinden. Im Mai 2026 führte Ondo Finance die erste grenzüberschreitende, bankübergreifende Rücklösung von tokenisierten US-Staatsanleihen auf dem Ledger durch. Ein Meilenstein, den Ripple als Beweis dafür anführte, dass die On-Chain-Übertragung eines Assets nur die halbe Miete der Infrastruktur ist.

Das XRPL Lending Protocol würde es ermöglichen, dass dieselben tokenisierten Vermögenswerte als Betriebskapital statt als statischer Bestand dienen. Dies bietet Zahlungsanbietern kurzfristige Liquidität und erlaubt es Treasury-Teams, Einnahmen durch die Verleihung digitaler Assets zu vordefinierten Bedingungen zu generieren.

RLUSD, der Stablecoin von Ripple, ist als primäres Vault-Asset innerhalb dieser Kreditstruktur vorgesehen. Laut CoinGecko hat RLUSD seit seinem Debüt Ende 2024 eine Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden US-Dollar erreicht. Dies verleiht den Kredit-Vaults einen liquiden, auf Dollar lautenden Basiswert mit bedeutendem Angebot. Die Aktivierung des Protokolls würde den On-Chain-Nutzen von RLUSD über den Zahlungsverkehr hinaus in den Bereich der On-Chain-Kreditmärkte vertiefen.

(QUELLE: DefiLlama)

Validator-Abstimmung und XRP-Kurs zum Zeitpunkt der Ankündigung

Das Amendment ging nach der Veröffentlichung von XRPL v3.1.0 im Januar 2026 in die Abstimmungsphase der Validatoren, wie aus mehreren Berichten hervorgeht. Zum Zeitpunkt der Ankündigung am 29. Juni war die Abstimmung noch nicht abgeschlossen.

RippleX hat den Code von XLS-65/66 einer formalen Verifizierung unterzogen und bietet Sicherheitsforschern Prämien von bis zu 200.000 US-Dollar an, um Schwachstellen im Design oder in der Implementierung des Protokolls vor einer Mainnet-Aktivierung zu identifizieren.

XRP notierte zum Zeitpunkt der Ankündigung bei rund 1,05 US-Dollar, was einem Rückgang von 8 % gegenüber der Vorwoche entsprach. Der Token war am vorangegangenen Donnerstag auf den niedrigsten Stand seit der Wiederwahl von Präsident Donald Trump gefallen und näherte sich im Gleichschritt mit der Bitcoin-Bewegung kurzzeitig der Marke von 0,99 US-Dollar.

Die entscheidende Frage ist nun nicht mehr, ob der XRPL Vermögenswerte On-Chain bewegen kann, sondern ob die Validatoren die Kreditinfrastruktur ratifizieren, die nötig ist, um diese Vermögenswerte produktiv zu nutzen.

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