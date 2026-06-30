Ethereum Foundation reagiert: Kommt jetzt das ETH-Comeback?

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum Foundation streicht 54 Stellen und verschlankt ihre interne Struktur deutlich.

Neue Bereiche sollen Protokoll, Nutzer, Community und Institutionen gezielter stärken.

Argot erhält langfristige Finanzierung für zentrale Ethereum-Infrastruktur und Layer-1-Skalierung.

Zuletzt stand die Ethereum Foundation massiv unter Druck. Kritiker warfen der Organisation vor, zu passiv zu agieren, zu wenig klar für ETH und das Ökosystem zu kommunizieren und durch wiederholte ETH-Verkäufe zusätzlichen Vertrauensverlust auszulösen.

Gleichzeitig sorgten zahlreiche Abgänge und eine größere interne Neuordnung für Unruhe: Laut aktuellen Berichten wurden rund 20 Prozent der Stellen gestrichen, während mehrere Führungskräfte und wichtige Forscher die Foundation verließen.

Genau in diese angespannte Phase fällt nun eine neue Nachricht: Die Ethereum Foundation sichert langfristig zentrale Infrastrukturentwicklung ab – und sendet damit ein wichtiges Signal an Entwickler und Investoren.

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Ethereum Foundation finanziert Argot: Starkes Signal für Layer-1-Skalierung

Aktuell haben die Ethereum Foundation und das Argot Collective den letzten Schritt ihrer ursprünglich auf fünf Jahre angelegten Fördervereinbarung abgeschlossen. Im Kern geht es um die langfristige Finanzierung kritischer Ethereum-Infrastruktur. Dafür sollen rund 4.938 stETH in eine dedizierte Multi-Sig-Struktur übertragen werden. Die Mittel werden nicht sofort vollständig freigegeben, sondern über Tranchen verfügbar gemacht – unter anderem zum 1. Juli 2026 und zum 1. Juli 2027.

Argot ist für Ethereum deshalb relevant, weil die Organisation an grundlegenden Komponenten des Netzwerks arbeitet. Dazu gehören Programmiersprachen, Developer-Tools und formale Verifikation – also genau jene Bereiche, die für Sicherheit, Skalierbarkeit und langfristige Robustheit entscheidend sind. Bereits Anfang 2026 hatte Argot seine Roadmap mit mehreren Kernprojekten in diesen Bereichen aktualisiert.

Ethereum Foundation Reaches Agreement to Scale Layer 1 Infrastructure @Ethereumfndn and @Argotorg finalize their five-year funding agreement, marking the successful completion of a long-term commitment to support critical Ethereum infrastructure. The foundation is… pic.twitter.com/s82n5gTjVq — BSCN (@BSCNews) June 30, 2026

Für Ethereum kommt die Nachricht zu einem wichtigen Zeitpunkt. Die Foundation hatte zuletzt ihre Struktur neu ausgerichtet und mehrere Arbeitsbereiche definiert, darunter Protocol Layer, Access Layer, User Layer, Community Layer und Institutional Layer. Parallel stehen 2026 vor allem L1-Skalierung, Blob-Skalierung und bessere Nutzererfahrung im Fokus; die Foundation hatte bereits im Februar betont, dass Ethereum unter anderem den Gas-Limit-Ausbau weiter vorantreiben will.

Damit ist die Argot-Finanzierung mehr als nur ein Grant. Sie wirkt wie ein Gegengewicht zur Kritik der vergangenen Monate. Während viele Marktteilnehmer der Foundation fehlende Dynamik vorwarfen, zeigt diese Vereinbarung: Ethereum investiert weiter in technische Basisarbeit.

Ethereum Foundation streicht 20 Prozent: Neustart oder Warnsignal?

Zuletzt hat die Ethereum Foundation ihre monatelange Neuorganisation abgeschlossen – und dabei 54 Stellen gestrichen. Das entspricht rund 20 Prozent der Organisation. Die Foundation begründet den Schritt mit der Umsetzung ihres neuen Mandats und der Treasury Management Policy. Ziel sei eine schlankere Struktur, die sich stärker auf jene Aufgaben konzentriert, die für Ethereum langfristig besonders wichtig sind. Dazu zählt vor allem die technische Weiterentwicklung des Protokolls, aber auch bessere Koordination mit Nutzern, Entwicklern, Community und institutionellen Akteuren.

Konkret ist die EF nun in fünf zentrale Arbeitsbereiche aufgeteilt: Protocol Layer, Access Layer, User Layer, Community Layer und Institutional Layer. Ergänzend gibt es weiterhin Operations- und Management-Teams. Besonders wichtig ist der Protocol-Bereich, weil er Ethereum als Basisprotokoll robuster, skalierbarer und zensurresistenter machen soll. Der Institutional Layer zeigt zugleich, dass Ethereum stärker auf Unternehmen, Finanzinfrastruktur und regulatorische Schnittstellen reagieren will.

Today, the EF is changing shape, concluding a months-long process of reorganization as part of the implementation of the Mandate and the Treasury Management Policy. We come out of this process with the structure, activities, and people necessary for execution on the critical… — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) June 23, 2026

Der Umbau kommt allerdings nicht aus einer Position reiner Stärke. In den vergangenen Monaten gab es mehrere hochrangige Abgänge. So verließen oder wechselten rund neun Senior-Figuren innerhalb von sechs Monaten ihre Rollen; darunter auch frühere Co-Executive-Directors. Das hatte die Debatte verschärft, ob die Foundation zu langsam, zu unklar und zu wenig durchsetzungsfähig agiert.

Gleichzeitig ist der Schritt auch als Spar- und Fokussierungsprogramm zu verstehen. Galaxy Research verweist darauf, dass Vitalik Buterin parallel eine deutliche Budgetkürzung signalisiert habe. Damit geht es nicht nur um Personal, sondern um ein neues Betriebsmodell: weniger Breite, mehr Priorisierung, stärkere finanzielle Disziplin.

Für Ethereum ist das kurzfristig ein Vertrauens- und Governance-Test. Langfristig könnte die neue Struktur jedoch helfen, Ressourcen gezielter auf Skalierung, Nutzererfahrung und institutionelle Adoption zu lenken.

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