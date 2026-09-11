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Nach Berichten von Odaily Planet Daily und Shen Chao TechFlow soll der frühere FTX-Gründer Sam Bankman-Fried aus der Haft einen Antrag oder Rechtsbehelf beim US Supreme Court angestrebt haben. Ziel sei demnach, seine Betrugsverurteilung, die 25-jährige Freiheitsstrafe und den Vermögensverfall von rund 11 Milliarden US-Dollar anzugreifen. Der formelle Eingang eines Falls ist öffentlich jedoch nicht eindeutig bestätigt; ebenso liegt keine Entscheidung des höchsten US-Gerichts über eine Annahme vor.

Inhalt der Maßnahme

Bankman-Fried wurde im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX wegen mehrerer Betrugsdelikte verurteilt. Medienberichten zufolge verhängte ein Gericht 2024 eine Freiheitsstrafe von 25 Jahren und ordnete den Verfall von Vermögenswerten im Umfang von rund 11 Milliarden US-Dollar an.

Der berichtete Vorstoß zum Supreme Court richtet sich nach diesen Angaben gegen mehrere Teile des Verfahrens: die Verurteilung, die Möglichkeit einer neuen Verhandlung sowie den Verfallsbeschluss. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die vollständige Neubewertung der Vorwürfe zur Verwendung von Kundengeldern, sondern die Frage, welche Beweise der Jury hätten vorgelegt werden dürfen. Bankman-Fried soll geltend machen, dass spätere Ergebnisse von Investitionen bei der Bewertung tatsächlicher Kundenverluste berücksichtigt werden sollten.

Daneben wird der Verfallsbetrag mit dem Achten Verfassungszusatz der USA in Verbindung gebracht, der übermäßige Geldstrafen untersagt. Nach den vorliegenden Berichten soll geprüft werden, ob ein Vermögensverfall in dieser Größenordnung verhältnismäßig ist. Ob das Supreme Court diese Fragen überhaupt aufgreift, bleibt offen.

Fazit und Einordnung

Der Fall verbindet eine langjährige Freiheitsstrafe mit einem außergewöhnlich hohen Vermögensverfall. Nach den zitierten Berichten ist öffentlich weder eindeutig belegt, ob ein Verfahren beim Supreme Court formell eingereicht wurde, noch dass das Gericht einen Fall angenommen hat. Ein inhaltliches Urteil liegt daher nicht vor.

Sollte das Gericht die Angelegenheit prüfen, könnten Fragen zur Zulässigkeit von Beweisen, zur Ermittlung von Verlusten und zur Grenze von Vermögensabschöpfungen eine Rolle spielen. Bis dahin bleibt die Berichterstattung über den möglichen Rechtsbehelf von der ungeklärten Verfahrenslage geprägt.

Risikohinweis und Call-to-Action

Gerichtsverfahren und Berichte über einzelne Kryptounternehmen ersetzen keine eigene Prüfung von Risiken. Anleger sollten Investitionsentscheidungen nicht allein an einzelnen Verfahren oder deren möglichem Ausgang ausrichten. Gerade bei Plattformen und Vermögenswerten mit komplexen Strukturen ist es wichtig, Informationen zu prüfen und die Risiken eines möglichen Verlusts zu berücksichtigen.