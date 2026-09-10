Binance treibt über den ANTHROPIC/USDT-Perpetual eine implizite Bewertung von rund 2,12 Billionen US-Dollar für den noch nicht börsennotierten KI-Konzern Anthropic in die Höhe. Die Zahl entsteht aus einem angenommenen Aktienbestand von 1 Milliarde Anteilen, ohne dass eine einzige echte Anthropic-Aktie den Besitzer wechselt. Anthropic selbst ist weiterhin ein privates Unternehmen – die Kontrakte bilden lediglich eine Markterwartung ab.

Binance leitet aus dem Perpetual-Preis 2,12 Billionen Dollar ab

Am 9. September 2026 testete der ANTHROPIC/USDT-Kontrakt auf dem von DefiLlama erfassten Binance-Pre-IPO-Dashboard einen Preis von rund 2.120 US-Dollar. Binance rechnet diesen Wert anhand einer informativ angesetzten Zahl von 1 Milliarde Aktien in eine implizite Unternehmensbewertung um – daraus ergeben sich die 2,12 Billionen US-Dollar. Ähnliche Kontrakte auf Bitget, Kraken, BingX, Aster und Coinbase International notierten laut Bericht in derselben Preisspanne.

Anthropic bleibt dabei komplett außen vor: Die Kontrakte sind keine Unternehmensanteile, werden in Tether abgerechnet und liefern bei Fälligkeit keine Aktien. Binance listete ANTHROPIC/USDT bereits am 2. Juni als USDT-marginierten Perpetual mit bis zu 20-fachem Hebel. OKX wiederum arbeitet mit einer Annahme von 10 Milliarden Aktien, kommt dadurch auf einen niedrigeren Stückpreis, aber auf eine ähnliche implizite Gesamtbewertung – ein Muster, das sich auch bei anderen RWA-Perpetuals beobachten lässt, deren Handelsvolumen zuletzt spürbar zugelegt hat.

Der Marktpreis ist keine bestätigte Anthropic-Bewertung

Die letzte tatsächlich ausgehandelte Bewertung stammt aus der Series-H-Runde vom 28. Mai: Anthropic sammelte dabei 65 Milliarden US-Dollar ein und wurde im Anschluss mit 965 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Perpetual-Preise liegen damit mehr als doppelt so hoch wie diese zuletzt verhandelte private Bewertung.

Der Kontraktpreis entsteht ausschließlich durch den Handel an der Börse, nicht durch einen öffentlichen Aktienkurs. Binance weist laut Primärquelle darauf hin, dass die angenommene Aktienzahl rein informativ ist und die daraus abgeleitete Bewertung weder dem Unternehmen zuzuschreiben noch von der Börse gebilligt ist. Das kombinierte Open Interest der größten Bücher bewegt sich zudem nur im Bereich mehrerer zehn Millionen US-Dollar – verschwindend klein gegenüber der implizierten Billionenbewertung. Wie sensibel solche gehebelten Konstrukte auf Nachrichtenlagen reagieren, zeigen auch die jüngst gestarteten Perpetual-Märkte bei Polymarket.

Tokenisierte Exposure verlor nach Anthropic-Warnung deutlich an Wert

Ein verwandtes Produkt zeigt, wie fragil solche synthetischen Wetten sein können: Der auf Solana ausgegebene Prestocks-Token, der über eine Zweckgesellschaft (SPV) wirtschaftliche Anthropic-Exposure verspricht, notierte am 9. September bei rund 961 bis 973 US-Dollar mit einer Marktkapitalisierung von nur etwa 7,1 bis 7,2 Millionen US-Dollar. Nach einer offiziellen Warnung von Anthropic im Mai waren PreStocks-Token um rund 34 bis 45 Prozent eingebrochen.

Anthropics Warnung zu SPV- und Token-Strukturen

Anthropic erklärte im Mai, dass das Unternehmen keine SPVs zum Erwerb seiner Aktien zulässt und Übertragungen in solche Strukturen als unwirksam betrachtet. Dritte, die über tokenisierte Wertpapiere, Forward-Kontrakte oder ähnliche Konstruktionen Exposure anbieten, könnten laut dieser Warnung im Zweifel Investments ohne jeden Wert verkaufen – ein Punkt, der auch im breiteren Kontext tokenisierter Wertpapiere immer wieder für Diskussionen sorgt.

Mögliche Anpassung bei S-1 und IPO

Binance könnte den ANTHROPIC/USDT-Kontrakt neu skalieren, sollte die in einem künftigen S-1-Filing genannte Aktienzahl mindestens 3 Prozent über oder unter der aktuellen Annahme liegen. Wechselt der Pre-IPO-Perpetual in einen regulären TradFi-Perpetual, will die Börse zuvor einen entsprechenden Hinweis veröffentlichen. Einen bestätigten IPO-Termin nennt die Primärquelle nicht – diskutierte Bewertungsbereiche von 1,5 bis 2 Billionen US-Dollar bleiben vorerst Spekulation, keine Unternehmensprognose.

Gehebelte Perpetual-Kontrakte bergen erhebliches Verlustrisiko und sollten nicht mit dem Besitz echter Anthropic-Aktien verwechselt werden. Wer sich näher mit Hebel- und Liquidationsrisiken bei solchen Produkten beschäftigen will, findet ergänzenden Kontext in der Analyse zu Perpetual-Märkten und ihren Risiken.

Quelle: Bitcoin.com News