Smart Money zieht sich zurück: Ist Bitcoin Hyper die Ausnahme?

Das Wichtigste in Kürze

Nur 150 Krypto-VCs beteiligten sich im Juli an Finanzierungsrunden.

Gegenüber Mai 2022 sank die Investorenanzahl um rund 87 Prozent.

Bitcoin Hyper sammelte trotz Bärenmarkt bereits etwa 33 Millionen Dollar.

Solana-Technologie, Bitcoin-Layer-2 und Staking sorgen für bullisches Momentum.

Venture Capital spielt für den Kryptomarkt eine zentrale Rolle. Gerade junge Blockchain-Projekte benötigen Kapital, um Technologien zu entwickeln, Entwickler einzustellen und ihre Produkte am Markt zu etablieren. Neben der Finanzierung bringen professionelle Investoren häufig wertvolle Kontakte, strategische Beratung und zusätzliche Glaubwürdigkeit mit. Eine hohe Beteiligung von VCs gilt deshalb als Zeichen dafür, dass langfristiges Wachstumspotenzial gesehen wird.

Zugleich steigt durch neue Finanzierungsrunden die Wahrscheinlichkeit, dass innovative Anwendungen tatsächlich umgesetzt werden. Geht das Interesse institutioneller Frühphaseninvestoren dagegen deutlich zurück, kann dies auf eine schwächere Risikobereitschaft, erschwerte Finanzierungsbedingungen und eine zunehmende Skepsis gegenüber neuen Krypto-Projekten hindeuten.

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Krypto-VC-Aktivität fällt auf den niedrigsten Stand seit November 2020

Die Beteiligung von Venture-Capital-Gesellschaften am Kryptomarkt ist zuletzt massiv eingebrochen. Nach Daten der Analyseplattform CryptoRank nahmen bis zum 28. Juli 2026 lediglich 150 unterschiedliche VC-Unternehmen an Finanzierungsrunden im Kryptosektor teil. Damit wurde der niedrigste monatliche Wert seit November 2020 verzeichnet. Damals lag die Zahl aktiver Investoren mit 126 Gesellschaften sogar noch etwas niedriger.

Besonders deutlich wird die aktuelle Schwäche im Vergleich zum vergangenen Marktzyklus. Im Mai 2022 beteiligten sich noch 1.177 verschiedene Investoren an Krypto-Finanzierungen. Gegenüber diesem Höchststand ist die Zahl der aktiven VCs damit um rund 87 Prozent gefallen. Selbst gegenüber den durchschnittlichen Werten der Jahre 2024 und 2025 zeigt die Grafik einen klaren Rückgang. Während damals häufig noch 400 bis 700 Investoren pro Monat aktiv waren, hat sich die Beteiligung zuletzt nochmals deutlich abgeschwächt.

Crypto VC Participation Falls to Lowest Level Since November 2020 According to CryptoRank, a crypto market data platform, 150 unique venture capital firms had participated in crypto funding rounds in July 2026 as of July 28, marking the lowest monthly figure since November 2020.… pic.twitter.com/Qi7y92fDbq — Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 28, 2026

Die Daten sprechen jedoch nicht zwingend dafür, dass Venture Capital den Kryptomarkt vollständig verlässt. Vielmehr scheint sich das vorhandene Kapital zunehmend auf wenige etablierte Fonds und ausgewählte Projekte zu konzentrieren. Investoren prüfen Geschäftsmodelle, Token-Strukturen und potenzielle Einnahmequellen offenbar deutlich kritischer. Projekte ohne klare Anwendung, belastbare Nutzerzahlen oder nachhaltige Finanzierung dürften es deshalb immer schwerer haben, frisches Kapital einzuwerben.

Für den Gesamtmarkt ist diese Entwicklung ambivalent. Einerseits sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass schwache oder rein spekulative Projekte finanziert werden. Andererseits könnte der Mangel an Risikokapital Innovationen ausbremsen und die Entwicklung neuer Krypto-Anwendungen verzögern. Eine nachhaltige Erholung der VC-Aktivität wäre daher ein wichtiges Signal dafür, dass institutionelle Investoren wieder stärker auf zukünftiges Wachstum im Blockchain-Sektor setzen.

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Während VCs zurückhaltend bleiben, fließt hier weiterhin Kapital

Der massive Rückgang aktiver Krypto-VCs zeigt, wie selektiv Kapitalgeber inzwischen agieren. Umso stärker fallen Projekte auf, die trotz des schwierigen Marktumfelds weiterhin Mittel einsammeln. Auch größere Investoren und sogenanntes Smart Money könnten dabei eine Rolle spielen – eindeutig belegen lässt sich die Zusammensetzung der Käufer im Presale allerdings nicht. Relative Stärke entsteht zunächst vor allem dort, wo eine verständliche Investmentthese, technologische Ambitionen und anhaltende Nachfrage zusammentreffen.

Ein Projekt, das derzeit genau mit dieser Kombination Aufmerksamkeit erzeugt, ist Bitcoin Hyper. Der Presale nähert sich inzwischen der Marke von 33 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig können bereits erworbene HYPER-Token laut Projektangaben mit aktuell rund 36 Prozent APY gestakt werden. Beide Werte können sich im weiteren Verlauf verändern.

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Inhaltlich setzt Bitcoin Hyper auf den wachsenden Bereich der Bitcoin-Layer-2-Lösungen. Das Projekt möchte die hohe Sicherheit und Bekanntheit von Bitcoin mit einer leistungsfähigeren Ausführungsebene verbinden. Dafür soll eine auf der Solana Virtual Machine basierende Layer 2 schnelle und kostengünstige Transaktionen sowie Anwendungen wie DeFi, Staking und weitere dApps ermöglichen. Eine geplante Zero-Knowledge-Bridge soll BTC zwischen der Bitcoin-Layer-1 und dem neuen Netzwerk transferierbar machen. Das Konzept verspricht damit, Bitcoins bislang begrenzte Programmierbarkeit um die Geschwindigkeit und Flexibilität des Solana-Ökosystems zu ergänzen.

Die starke Presale-Nachfrage ist zwar noch kein Beweis für eine spätere erfolgreiche Markteinführung. Dennoch hebt sich Bitcoin Hyper damit derzeit von der allgemeinen Finanzierungsschwäche im Kryptosektor ab. Während klassische VCs weniger Projekte unterstützen, sammelt das Vorhaben weiterhin Kapital ein und entwickelt bullisches Momentum.

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