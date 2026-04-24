Das Wichtigste in Kürze

Die technische Struktur zu Beginn dieser Woche ist die konstruktivste, die SOL USD seit Monaten gezeigt hat.

Der Preis erholte sich von den Intraday-Tiefs bei 87,50 USD und hat sich seitdem in einer engen Handelsspanne konsolidiert, wobei die Kompression der Bollinger-Bänder darauf hindeutet, dass sich der Markt vor einer Richtungsbewegung anspannt.

Solana ist zurück auf dem Niveau, an dem die Bullen zuvor gescheitert sind. SOL USD notiert bei 91,35 USD, was einem Anstieg von 3,72 % in den letzten 24 Stunden entspricht, und drückt gegen die Angebotszone zwischen 90 und 94 USD, die seit dem frühen Frühjahr jede bedeutende Rallye gedeckelt hat. Ob dieser Versuch anders endet als die letzten Male, ist die Frage, die das erhöhte Volumen antreibt. Die Antwort könnte früher kommen, als die meisten erwarten.

Das Handelsvolumen stieg in den letzten 24 Stunden um 35 % auf 5,3 Mrd. USD, was etwa 11 % der im Umlauf befindlichen Marktkapitalisierung von SOL entspricht – eine ungewöhnlich hohe Turnover-Ratio, die eher auf echte Überzeugung als auf Marktrauschen hindeutet. Laut Artemis-Daten erreichten die wöchentlichen Volumina kürzlich den höchsten Stand seit Anfang März.

Unterdessen berichtet Brave New Coin, dass steigende Liquidationen die Kapitulation der Short-Seite erzwingen, während große Futures-Zuflüsse den Preis nach oben treiben. Solana ETF-Produkte verzeichneten an acht aufeinanderfolgenden Tagen Zuflüsse und sammelten in diesem Zeitraum 50 Mio. USD ein, wodurch das in diesen Vehikeln verwaltete Gesamtvermögen auf 863 Mio. USD stieg.

Die Rahmenbedingungen sind jedoch kompliziert. SOL hat in den letzten 30 Tagen 2,4 % verloren, während Bitcoin und Ethereum jeweils rund 12 % zulegten – eine Divergenz, die die anhaltende Kontraktion des Meme-Coin-Marktes und die starke Abhängigkeit von Solana von spekulativen Aktivitäten widerspiegelt. Diese Underperformance schafft die Grundlage für einen potenziell rasanten Nachholeffekt oder ein anhaltendes Hinterherhinken. Eine frühere Coinspeaker-Analyse hat denselben Korridor zwischen 90 und 100 USD als das entscheidende Schlachtfeld für die mittelfristige Entwicklung von SOL markiert.

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Kann der SOL USD Kurs die 95 USD knacken und diese Woche 110 USD anpeilen?

(QUELLE: TradingView)

Die technische Struktur zu Beginn dieser Woche ist die konstruktivste, die SOL USD seit Monaten gezeigt hat. Der Preis erholte sich von den Intraday-Tiefs bei 87,50 USD und hat sich seitdem in einer engen Handelsspanne konsolidiert, wobei die Kompression der Bollinger-Bänder darauf hindeutet, dass sich der Markt vor einer Richtungsbewegung anspannt.

Der unmittelbare Widerstand liegt bei 94–96 USD, gefolgt von einem dichteren EMA-Cluster um 98–100 USD. Ein sauberer Durchbruch über 96 USD würde den 50-Tage-SMA bei etwa 110 USD freilegen, ein Niveau, das CoinPaper und andere Analysten als das erste bedeutende Kursziel nach oben bei einem bestätigten Ausbruch identifiziert haben.

Drei Szenarien lassen sich klar definieren:

Bull-Case: SOL hält die 80 USD als Unterstützung, durchbricht die 90 USD unter hohem Volumen und peilt in den nächsten zwei bis drei Wochen 110–120 USD an, während sich das Short-Covering beschleunigt.

SOL hält die 80 USD als Unterstützung, durchbricht die 90 USD unter hohem Volumen und peilt in den nächsten zwei bis drei Wochen 110–120 USD an, während sich das Short-Covering beschleunigt. Base-Case: Der Preis oszilliert zwischen 82 USD und 92 USD und konsolidiert sich weiter, bevor ein Ausbruchsversuch im nächsten großen Makro-Katalysator-Fenster erfolgt.

Der Preis oszilliert zwischen 82 USD und 92 USD und konsolidiert sich weiter, bevor ein Ausbruchsversuch im nächsten großen Makro-Katalysator-Fenster erfolgt. Bear/Invalidierung: Ein Tagesschlusskurs unter 84 USD öffnet die Spanne von 82–78 USD erneut; Coinpedia schätzt ein Risiko für einen Rücksetzer von 10–15 % ein, falls sich das aktuelle Ablehnungsmuster wiederholt. Längerfristige Abwärtsziele liegen bei 75–65 USD.

Das 12-Monats-Modell von WalletInvestor sieht SOL USD bei 158,27 USD, während das aggressivere Bullenszenario von Brave New Coin 360 USD bis Anfang 2027 prognostiziert – eine Projektion, die eine anhaltende Nachfrage auf Netzwerkebene weit über Meme-Coin-Zyklen hinaus voraussetzt. Die jüngste Kartierung von Unterstützung und Widerstand bestätigt 88–90 USD als die entscheidende Trennlinie für jede konstruktive mittelfristige Einschätzung.

LiquidChain zielt auf Early-Mover-Vorteile ab, während Solana Schlüsselmarken testet

Dass Solana die 90 USD testet, ist aus einem weiteren Grund wichtig: Es verdeutlicht das Fragmentierungsproblem, das die aktuelle Kryptolandschaft prägt. SOL, ETH und BTC operieren jeweils in weitgehend isolierten Liquiditätsumgebungen, eine strukturelle Ineffizienz, die sich bisher nur schwer lösen ließ, ohne die Ausführungsqualität zu opfern oder neue Vertrauensannahmen einzuführen. Dieses Problem ist das spezifische Ziel von LiquidChain, einem Layer-3-Infrastrukturprojekt, das sich derzeit unter dem Ticker $LIQUID im Presale befindet.

Das Kernangebot von LiquidChain ist ein Unified Liquidity Layer, der die Liquidität von Bitcoin, Ethereum und Solana in einer einzigen Ausführungsumgebung vereint. Dies ermöglicht es Entwicklern, einmal bereitzustellen und auf alle drei Ökosysteme zuzugreifen, ohne Bridging-Overhead oder fragmentierte Abrechnungen. Die Architektur umfasst zudem das „Verifiable Settlement“ und „Single-Step Execution“, die darauf ausgelegt sind, Multi-Hop-Routing zu eliminieren, das in aktuellen Cross-Chain-Setups Kosten und Latenz in die Höhe treibt.

Der Presale-Preis liegt derzeit bei 0,01452 USD pro $LIQUID, wobei bisher 693.000 USD gesammelt wurden. Wie bei jedem Token-Angebot in der Frühphase birgt das Projekt erhebliche Ausführungs- und Liquiditätsrisiken; eine unabhängige Due Diligence ist vor jeder Investitionsentscheidung ratsam.

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