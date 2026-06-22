Solana Analyse: „Kaufen, bevor SOL über 80 $ ausbricht“

Das Wichtigste in Kürze

Solana bleibt schwach, doch die Zone um 80 Dollar entscheidet.

Ansem sieht monatelange Akkumulation und warnt vor verpasstem Ausbruch.

Ali Martinez erkennt kurzfristig starken Widerstand bei rund 75 Dollar.

Toss Bank testet Solana für globale Überweisungen und Settlement-Lösungen.

Solana wirkt angeschlagen. Der SOL-Kurs notiert weiter unter 74 US-Dollar und bleibt damit über 70 Prozent vom früheren Allzeithoch entfernt. Auch kurzfristig fehlt es an überzeugendem Momentum, während der übergeordnete Bärenmarkt intakt bleibt.

Dennoch rückt der Altcoin wieder stärker in den Fokus einiger Analysten. Denn nach monatelanger Schwäche könnte sich im Chart eine wichtige Akkumulationszone gebildet haben. Besonders spannend: Ein bekannter Marktbeobachter verweist nun auf die Zone rund um 80 US-Dollar. Sollte SOL diesen Bereich zurückerobern, könnte aus der aktuellen Bodenbildung ein bullischer Reclaim entstehen. Was zeigt uns die neueste Solana Prognose?

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Analyst: Solana vor 80-Dollar-Ausbruch kaufen?

Der Analyst Ansem sieht die aktuelle Kursphase bei Solana weniger als entscheidenden Moment für kurzfristige Trader, sondern vielmehr als relevante Positionierungszone. Seine These: Die frühe Kursbewegung „down here“ sei weitgehend unwichtig, solange SOL weiterhin in der unteren Akkumulationsstruktur handelt. Entscheidend werde vielmehr, nicht an der Seitenlinie zu stehen, wenn Solana den Bereich um 80 US-Dollar zurückerobert.

early price action largely unimportant down here for positioning, but would not want to be sidelined when this breaks above ~$80 area multiple months of accumulation + false breakout to the downside & reclaim w/ worst sentiment ive seen on sol since FTX $80 is most imp level pic.twitter.com/RpFFt5Sy19 — Ansem (@blknoiz06) June 21, 2026

Damit verweist er auf ein klassisches Setup: mehrere Monate Seitwärtsphase, ein falscher Ausbruch nach unten und anschließend ein Reclaim. Solche Strukturen gelten in der technischen Analyse oft als potenzielle Bodenbildungsformationen. Denn wenn Verkäufer unterhalb einer Range keine Anschlussdynamik erzeugen können und der Kurs anschließend wieder zurück in die alte Handelsspanne steigt, kann dies auf absorbierten Verkaufsdruck hindeuten.

Besonders wichtig ist laut Ansem nun die Marke von rund 80 US-Dollar. Oberhalb dieser Zone könnte sich das Chartbild spürbar aufhellen. Dann wäre nicht nur die kurzfristige Schwäche neutralisiert, sondern auch ein erstes Signal vorhanden, dass Käufer wieder Kontrolle übernehmen. Bis dahin bleibt SOL jedoch in einer schwierigen Lage: Der Trend ist schwach, das Sentiment extrem negativ und nachhaltiges Momentum fehlt weiterhin.

Solana Analyse: Dieser Widerstand entscheidet jetzt

Etwas vorsichtiger zeigt sich aktuell Ali Martinez. Der Analyst verweist darauf, dass Solana nach einem validierten TD-Sequential-Kaufsignal zwar eine deutliche Erholung zeigen konnte. Der Kurs stieg laut seiner Analyse von 68,46 US-Dollar bis auf 74,27 US-Dollar. Damit gelang kurzfristig ein Rebound von rund 8,4 Prozent. Doch genau an dieser Stelle trifft SOL nun auf einen massiven Widerstandsbereich.

Solana $SOL is running into heavy resistance. Following a validated TD Sequential buy signal on Friday, Solana staged a 8.40% recovery, climbing from $68.46 to a high of $74.27. However, the lower-timeframe structure is now presenting a near-term cooling signal. On the 4-hour… pic.twitter.com/83jBbHQpSr — Ali Charts (@alicharts) June 21, 2026

Im Fokus steht bei Ali Martinez vor allem der 4-Stunden-Chart. Dort habe sich ein Verkaufssignal gebildet, während Solana die TD-Setup-Widerstandslinie bei rund 74,65 US-Dollar testet. Zusätzlich liegt in diesem Bereich auch der 200er-SMA im 4-Stunden-Chart bei etwa 75 US-Dollar. Damit entsteht ein eng gebündelter technischer Widerstand, der kurzfristig über die weitere Richtung entscheiden dürfte.

Solange SOL diesen Bereich nicht überzeugend überwindet, sieht Martinez eher die Gefahr eines kleinen Rücksetzers. Als mögliches erstes Ziel nennt er die Rückkehr in Richtung 71 US-Dollar. Bei stärkerem Verkaufsdruck könnte sogar ein erneuter Test der Tiefs um 68 US-Dollar folgen. Damit bleibt die Lage ambivalent: Über 75 und später 80 US-Dollar würde Solana bullischer wirken. Scheitert der Kurs jedoch am aktuellen Widerstand, droht zunächst eine weitere Abkühlung.

Solana-News: Toss Bank testet Remittances auf Solana

Fundamental gibt es für Solana nun eine positive Nachricht aus Südkorea. Toss Bank, eine große digitale Bank des Landes, arbeitet laut aktuellen Berichten mit der Solana Foundation zusammen, um einen Proof of Concept für globale Überweisungen und Settlement zu starten. In der ersten Phase soll konkret geprüft werden, ob Stablecoin-Transfers über das Solana-Netzwerk technisch und wirtschaftlich sinnvoll für internationale Zahlungen genutzt werden können. Toss Bank bringt dabei die Bankerfahrung und das Kundenerlebnis ein, während Solana die Blockchain-Infrastruktur liefert.

Solana Lands Major South Korean Banking Partnership South Korean digital bank Toss Bank will use Solana (@solana) $SOL for a proof of concept focused on global remittance and settlement. The initiative aims to deliver faster and lower cost international financial services to… pic.twitter.com/pURgE2Wpvz — BSCN (@BSCNews) June 22, 2026

Das ist deshalb ein potenzieller Treiber, weil es nicht nur um ein kleines Krypto-Experiment geht, sondern um einen realen Banking-Usecase: schnellere und günstigere grenzüberschreitende Zahlungen. Berichte verweisen auf rund 15 Millionen Kunden, die perspektivisch von solchen Lösungen profitieren könnten. Genau solche Anwendungen passen zum Solana-Narrativ: hohe Geschwindigkeit, niedrige Gebühren und zunehmende Nutzung im Bereich Stablecoins, Payments und institutioneller Infrastruktur.

Kurzfristig ändert diese Partnerschaft den schwachen SOL-Chart noch nicht automatisch. Aber fundamental stärkt sie die These, dass Solana trotz Bärenmarkt weiter als Infrastruktur für echte Finanzanwendungen getestet wird. Besonders spannend: Toss hatte bereits Anfang 2026 einen internationalen Überweisungsservice gestartet, bei dem Nutzer den Transferprozess in Echtzeit verfolgen können. Die Solana-PoC könnte nun der nächste Schritt sein, um klassische Remittance-Dienste mit Onchain-Settlement und Stablecoins effizienter zu machen.

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